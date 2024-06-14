İtalya'daki G7 Zirvesi'nde liderler ilk gün oturumlarını tamamladı - Son Dakika
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İtalya'daki G7 Zirvesi'nde liderler ilk gün oturumlarını tamamladı

BORGO İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ev sahipliği yaptığı G7 Liderler Zirvesi'nin ilk gün oturumlarının ardından zirvenin sonuçlarına dair aralarında konsensüs olduğunu belirtti.

14.06.2024 01:12
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BORGO İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ev sahipliği yaptığı G7 Liderler Zirvesi'nin ilk gün oturumlarının ardından zirvenin sonuçlarına dair aralarında konsensüs olduğunu belirtti.

İtalya'nın güneydoğusundaki Borgo Egnazia tatil beldesinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nin ilk gün oturumları tamamlandı. Liderler ilk günkü çalışmalarının ardından zirvenin yapıldığı tesisin golf sahasına eski model İtalyan arabalarıyla gelerek, İtalyan ordusu paraşütçü birliğinin, G7 ülkelerinin bayraklarıyla yaptığı atlayışı izledi. Liderler, atlayışlarından ötürü askerleri tek tek tebrik ederek fotoğraf çektirdi.

Gösterinin ardından bir basın açıklaması yapan ev sahibi Başbakan Meloni, "Yarın akşam (cuma) zirvenin sonuçlarını onaylayacağız ki bunun üzerinde halihazırda konsensüs olduğunu söylemeliyim." dedi.

Meloni, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın başlamasının üzerinden 841 gün geçtiğini belirterek, "Bu uzun dönemde Ukraynalıların kahramanca direnişi (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in planını gerçekleştirmesine engel oldu. Batı'nın kararlılığı ve amaç birliği, saldırıya uğrayan ülkeye özgürlüğünü savunmak için gerekli yardımı sağladı. G7, bu taahhüdünü açıkça yenilemiştir." diye konuştu.

Dondurulan Rus varlıklarına da değinen Meloni, "Rus varlıklarından elde edilen ekstra karların kullanılabileceği bir kredi mekanizması sayesinde, yıl sonuna kadar Ukrayna'ya yaklaşık 50 milyar dolarlık ek mali destek sağlanması konusunda siyasi anlaşmaya vardığımızı teyit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Meloni, bunun siyasi bir adım olduğunu ve halihazırda benimsenmiş çerçeve eşliğinde teknik açıdan hızlı şekilde tamamlanması gerektiğini kaydetti.

Zirvenin ilk gününde Orta Doğu'daki gelişmeleri de değerlendirdiklerini anlatan Meloni, "ABD'nin, Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanması, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'deki sivillere insani yardımın önemli ölçüde artırılması yönündeki arabuluculuk teklifini desteklediğimi teyit ediyorum." dedi.

Başbakan Meloni, Filistin meselesinde iki devletli çözüm çağrısını da yineledi.

Meloni ayrıca G7 Zirvesi'nde liderlerden İtalya'nın Afrika ülkeleriyle eşit işbirliği yaklaşımına yönelik, ilk pilot projelerin başlatılmasıyla meyvelerini veren Afrika için "Mattei Planı"na destek topladığını da bildirdi.

Bu arada, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, G7 liderleri onuruna Brindisi'deki Svevo Kalesi'nde resmi akşam yemeği verdi. Yemeğe ABD Başkanı Joe Biden katılmadı.

Diğer yandan, Brindisi kentindeki akşam yemeği sırasında G7 karşıtı bir grup gösterici, "Savaşlara hayır, G7'ye hayır" pankartı açarak liderleri protesto etti.

Göstericiler, G7'ye İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmaması nedeniyle de tepki gösterdi.

Zirvenin ikinci gününe Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

G7 Zirvesi'nin ikinci gününde, ev sahibi İtalya'nın davetiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile diğer liderler, Afrika ve Akdeniz, Yapay Zeka ve Enerji konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve sırasında ikili görüşmelerde de bulunması bekleniyor.

Kaynak: AA

Giorgia Meloni, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'daki G7 Zirvesi'nde liderler ilk gün oturumlarını tamamladı - Son Dakika

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