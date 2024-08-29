İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, AB'nin İsrail'e yaptırım önerisini eleştirdi - Son Dakika
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İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, AB'nin İsrail'e yaptırım önerisini eleştirdi

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in İsrailli bakanları yaptırım rejimine dahil etme önerisini gerçekçi bulmadığını ve İsrail'i barış anlaşmasına ikna etmenin yolunun bu olmadığını söyledi.

29.08.2024 14:49
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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, İsrailli bakanları AB'nin yaptırım rejimine dahil etme önerisini "gerçekçi" bulmadığını ve bunun, İsrail'i barış anlaşmasına ikna etmenin yolu olmadığını söyledi.

Tajani, Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları gayriresmi toplantısı öncesinde İtalyan basın mensuplarına gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Borrell'in, İsrailli bakanları AB'nin yaptırım rejimine dahil etme önerisine de karşı çıkan Tajani, "Bu tür yaptırımlar, gerçekçi değil. Bu, İsrail'i Kahire'de bir barış anlaşmasına ikna etmenin yolu değil. Daha fazla diplomasi gerekiyor." dedi.

Kiev'e gönderilen İtalyan silahlarının sadece Ukrayna'da kullanılmasına yönelik kısıtlamanın yürürlükte olduğunu yineleyen Tajani, "Her ülke kendi kararını verebilir ama bizim açımızdan İtalyan silahları sadece Ukrayna'da kullanılabilir. Biz, özellikle savunma silahları gönderdik, Samp-T hava savunma sistemi gibi. Dolayısıyla bu silahlar, Rus topraklarında kullanılamaz. NATO da biz de Rusya ile savaşta değiliz." diye konuştu.

Tajani, Venezuela'daki seçim sonuçlarıyla alakalı olaylara ilişkin, "Siyasi tutukluların İtalyan uyruklulardan başlayarak derhal serbest bırakılmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Ursula von der Leyen'in başkanlığında yeni oluşturulacak AB Komisyonu için İtalya'nın henüz bir isim önermediğinin hatırlatılması üzerine Tajani, "bunun bir yarış olmadığını" belirtti.

Bu görev için basında adı geçen Avrupa İşleri ve Bölgesel Uyum Bakanı Raffaele Fitto'nun niteliklerini öven Tajani, "Adaylıkların sunulması gereken bir son tarih var. Kimin önce geleceğini görmek için bir yarış değil. Önemli olan AB'nin çıkarları doğrultusunda çalışabilecek bir komisyon üyesi bulmak çünkü Avrupa'nın, İtalya'ya ihtiyacı var, bu nedenle doğru seçim iyi bir kaliteye sahip olmaktır. Fitto, mümkün olan en iyisidir. Bu konuda herkes hemfikir." değerlendirmesinde bulundu.

Tajani, bu toplantının normalde dönem başkanı Macaristan'ın ev sahipliğinde yapılması gerekirken bugün Brüksel'de toplanıldığının hatırlatılması üzerine de "Ben, bu karara karşıydım. Bu, bir partinin değil bütün bir ülkenin dönem başkanlığı ama karar Josep Borrell'e ait." yorumunu yaptı.

Diğer yandan Tajani, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda da "Aşılama kampanyasını etkinleştirmek için de Gazze'de ateşkes için çalışmayı sürdürüyoruz. Gazze Şeridi'ne 1,2 milyon dozun gitmiş olması iyi bir şey. Çocuk felci, yeni doğanlar için büyük tehlike. Birleşmiş Milletler (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag ile bugün bu konu hakkında konuşacağım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, AB'nin İsrail'e yaptırım önerisini eleştirdi - Son Dakika

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