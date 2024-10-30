İtalya ve Malta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika
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İtalya ve Malta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

İtalya ve Malta\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

İtalya ve Malta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

30.10.2024 03:46
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İtalya ve Malta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde resepsiyon düzenlendi.

Büyükelçilik konutunda düzenlenen resepsiyonda ev sahibi Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Büyükelçilik Müsteşarı Ayça Sarıtekin, Silahlı Kuvvetler Hava Ataşesi Yarbay Mustafa Can Engür ve eşi Nergis Karaman Engür, konukları tek tek kapıda karşıladı.

Resepsiyona İtalya Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Giulio Tremonti, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Azerbaycan'ın Roma Büyükelçisi Rashad Aslanov, Azerbaycan'ın Vatikan Büyükelçisi Ilgar Muhtarov, Filistin'in Roma Büyükelçisi Abeer Odeh, KKTC Roma Temsilcisi Mustafa Kemal Beyazbayram, ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in de aralarında olduğu iş, sanat, siyaset ve diplomasi camiasından bin kadar davetli katıldı.

İki ülke ulusal marşlarının çalınmasıyla başlayan resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin video mesajı ekranlardan gösterildi.

Büyükelçi Gücük, İtalyanca yaptığı konuşmada, geçen hafta Ankara'da TUSAŞ'a yönelik hain terör saldırısında şehit olan beş vatandaş için Allah'tan rahmet dileyerek, "Terörle mücadelede ülkemize destek veren müttefiklerimize ve dostlarımıza, özellikle de başsağlığı dileklerini ileten İtalyan yetkililere bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

Gücük, "Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, yoldaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum." diye konuştu.

2024 yılında küresel ölçekte çok önemli gelişmelere tanık olduklarını anlatan Gücük, "Ekonomik sıkıntıların, savaş ve silahlı çatışmaların, insani krizlerin yaşandığı, barışa, temel insan haklarına ve uluslararası hukuka saygı ihtiyacının en güçlü şekilde ortaya çıktığı bir dönemi yaşıyoruz. Ülkemiz, böyle bir dönemde bağlı olduğu evrensel ilkelere dayanarak birçok alanda gelişmeye devam ediyor. Aynı zamanda insani ve bütünsel bir yaklaşımla bölgesel ve küresel ortak fayda, barış ve sorunların çözümüne yönelik çalışmak için atılan her olumlu adımı destekliyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye-İtalya ilişkilerinin bu yıl ilerlemeye devam ettiğini dile getiren Gücük, şunları kaydetti:

"Ortak zorluklarla karşı karşıya kaldığımız bu dönemde ikili ticaret hacmimiz arttı, işbirliğimiz gelişip derinleşti. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, G7 Zirvesi vesilesiyle İtalya'yı ziyaret etti. Bakanlarımız, bakan yardımcılarımız ve diğer üst düzey heyetlerimiz de yıl boyunca ziyaretleriyle bizi onurlandırdılar. Aynı zamanda İtalya'dan ülkemize çok sayıda resmi ziyaret gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde karşılıklı üst düzey ziyaretlerin devam edeceğini ve dostluğumuzun daha da pekişeceğini umuyoruz."

Büyükelçi Gücük, konuklarını 24 Ekim'de Kolezyum'da açtıkları " Göbeklitepe: Kutsal Bir Mekanın Gizemi" sergilerini gezmeye davet etti.

Resepsiyonda davetlilere Türk mutfağının öne çıkan lezzetlerinden ikram edildi.

Bu arada, Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem de Milano'daki Gallia Oteli'nde Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verdi.

Milano ve çevresinde yaşayan Türk vatandaşları ile iş, ticaret, finans camiasından İtalyan davetlilerin katıldığı resepsiyonda Milano La Scala Tiyatrosu Akademisinden Türk mezzosoprano Dilan Şaka, Türk ve İtalyan eserlerinden dinleti sundu.

Malta Cumhurbaşkanı Debono, Büyükelçi Şen'in resepsiyonuna katıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Malta'da Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen'in ev sahipliğinde Malta Hilton Oteli'nde resepsiyon düzenlendi.

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre resepsiyona Malta Cumhurbaşkanı Myriam Spiteri Debono, eski Cumhurbaşkanı George Vella, Kültür Bakanı Owen Bonnici, muhalefetteki Milliyetçi Parti lideri Bernard Grech başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Debono, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Bu arada, Malta'nın başkenti Valetta'nın merkezinde yer alan simge yapılardan Triton Çeşmesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla önceki yıllarda olduğu gibi yine kırmızı-beyaz ışıklarla aydınlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya ve Malta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika

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