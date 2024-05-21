İTÜ MTAL Velileri, Okullarının Kapatılma Kararına Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İTÜ MTAL Velileri, Okullarının Kapatılma Kararına Tepki Gösterdi

Geniş Video İzle

İstanbul Beşiktaş'taki İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İTÜ MTAL) öğrencilerinin velileri, okullarının kapatılma kararına karşı okul önünde açıklama yaparak tepki gösterdi. Veliler, kararın geri çekilmesini ve okulun eğitimine devam etmesini istediklerini belirtti.

21.05.2024 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- İstanbul Beşiktaş'taki İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İTÜ MTAL) öğrencilerinin velileri, liselerinin Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'yle aynı yerleşkede olduğu gerekçesiyle kademeli olarak kapatılma kararına okul önünde yaptıkları açıklamayla tepki gösterdi. Öğrenci velisi Aysel Güzeldemirci, "Öğrencilerimizin yüreklerinde kapanmaz bir yara açacak olan bu yanlıştan bir an evvel geri dönülmesini istiyoruz" dedi.

2019'da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) protokolüyle İstanbul Beşiktaş'ta kurulan İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 2024-2025 eğitim öğretim yılı başından itibaren kademeli olarak kapatılmasına karar verildi. Karar 15 Mayıs'ta okul yönetimine bildirildi. Kararın gerekçesi olarak aynı yerleşkede iki okulun bulunması, performans, amaca uygunluk ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı gibi şartların göz önünde tutulduğu kaydedildi.

Öğrenci velileri, bugün okul önünde basın açıklaması yaparak karardan geri dönülmesi çağrısında bulundu.

"Bu yanlıştan bir an evvel geri dönülmesini istiyoruz"

Toplanan grup adına açıklama yapan öğrenci velilerinden Aysel Güzeldemirci, İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin başarılı bir okul olduğunu belirterek, okulun kapatılma kararını büyük şaşkınlıkla karşıladıklarını belirtti. Karardan geri dönülmesi çağrısında bulunan Güzeldemirci, şöyle konuştu:

"Metne göre okulumuzun 2024-2025 yılından itibaren öğrenci almayacağından, kademeli olarak kapatılacağından bahsedilmekte ve mantıklı, makul herhangi bir gerekçe sunulmamaktadır. Her ne gerekçe olursa olsun bu kararın ivedilikle geri çekilmesini ve okul kapatma seçeneği yerine gerekçelerin ortadan kaldırılması yoluna gidilmesini istiyoruz. İTÜ MTAL ailesi olarak bizler mücadelemizi diyalog ve hukuk zemini çerçevesinde yoğun bir çalışma ile gerçekleştiriyoruz. Sizleri de kamuoyu oluşturmaya ve bu olayı gündemde tutmaya davet ediyoruz. Böylece Türkiye için önemli bir eğitim kurumu olan İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin ve gelecek vadeden öğrencilerinin aynı isim altında, aynı yerleşke içerisinde zaman kaybetmeden eğitim öğretim hayatına kaldığı yerden devam etmesini, yaşatılan bu mağduriyetin son bulmasını ümit ediyoruz. Öğrencilerimiz yüreklerinde kapanmaz bir yara açacak olan bu yanlıştan bir an evvel geri dönülmesini istiyoruz. Değerli çocuklarımızın yeni yüzyılın Türkiye'si için kurduğu hayallerin yok olmasına ve en önemlisi gençliklerinin baharında ülkemize olan güvenlerinin sarsılmasına izin vermeyin."

İTÜ MTAL Velileri, Okullarının Kapatılma Kararına Tepki Gösterdi
Kaynak: ANKA

İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Beşiktaş, Anadolu Lisesi, İstanbul, İstanbul, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İTÜ MTAL Velileri, Okullarının Kapatılma Kararına Tepki Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:51 Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2’si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı
14:31 İran’da Reisi’nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi
14:21 İbrahim Reisi kimdir 1980 ile 90 arası yaptıkları İranlıları ikiye bölüyor İbrahim Reisi kimdir? 1980 ile 90 arası yaptıkları İranlıları ikiye bölüyor
13:43 Londra’dan Singapur’a giden uçak şiddetli türbülansa girdi: 1 ölü, 30 yaralı Londra'dan Singapur'a giden uçak şiddetli türbülansa girdi: 1 ölü, 30 yaralı
13:16 Reisi’nin cenazesine Türkiye’den iki isim katılacak Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak
15:33 Aynı gruptayız Portekiz’in EURO 2024 kadrosu belli oldu Aynı gruptayız! Portekiz'in EURO 2024 kadrosu belli oldu
14:52 Bu sözler çok su kaldırır CHP lideri Özel, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP’den iki ismi işaret etti Bu sözler çok su kaldırır! CHP lideri Özel, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP'den iki ismi işaret etti
14:44 Karşısında polisi gören göçmenler, kuruyemiş yemeye devam edip poz verdi Karşısında polisi gören göçmenler, kuruyemiş yemeye devam edip poz verdi
14:30 Küçük İbo’dan kendisinin yanında olmayan İbrahim Tatlıses’e sitem: Manevi olarak destek olabilirdi Küçük İbo'dan kendisinin yanında olmayan İbrahim Tatlıses'e sitem: Manevi olarak destek olabilirdi
14:25 Erdoğan’ın, “Şarap festivali“ eleştirilerine İmamoğlu’ndan tek cümlelik yanıt Erdoğan'ın, "Şarap festivali" eleştirilerine İmamoğlu'ndan tek cümlelik yanıt
13:58 Konu: Seçil Erzan davası Yunanistan’dan kovulan Fatih Terim, soluğu mahkemede aldı Konu: Seçil Erzan davası! Yunanistan'dan kovulan Fatih Terim, soluğu mahkemede aldı
13:51 Önce tekmeledi, sonra katletti Dehşet anları saniye saniye kamerada Önce tekmeledi, sonra katletti! Dehşet anları saniye saniye kamerada
13:36 “Etek boyu“ sorusu ile gündeme gelen avukat, adliyenin önünde elindeki bekaret raporuyla isyan etti "Etek boyu" sorusu ile gündeme gelen avukat, adliyenin önünde elindeki bekaret raporuyla isyan etti
13:19 Tahliyesi talep edilen Dilan Polat, Adli Tıp Kurumu’na götürüldü Tahliyesi talep edilen Dilan Polat, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü
13:12 Tartıştıkları sürücüye saldırmak için polisin gitmesini beklediler Tartıştıkları sürücüye saldırmak için polisin gitmesini beklediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 15:53:42. #1.11#
SON DAKİKA: İTÜ MTAL Velileri, Okullarının Kapatılma Kararına Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement