İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: İYİ Parti\'nin ömrü ve misyonunu Türk Milleti belirler

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, " Türkiye'yi yeniden inşa etmek, iddiamızı gerçekleştirmek üzere buradayız. Bize ömür ve misyon biçenler iyi bilsinler ki; İYİ Parti'nin ömrü ve misyonunu ancak ve ancak Türk Milleti belirler" dedi.

İYİ Parti'nin Afyonkarahisar Değerlendirme Toplantısı kentteki bir termal otelde başladı. Toplantıya İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Hakan Şeref Olgun, partinin genel merkez yönetimi, milletvekilleri ve teşkilat üyeleri katıldı.

Genel Başkan Dervişoğlu, toplantının basına açık bölümünde yaptığı konuşmada, 7 yıl önce kurulan partisinin 27 Nisan 2024 günü bir devri gerçekleştirdiğini söyledi. Dervişoğlu, "Ancak ne sadece kurultay yapmakla ne de sadece genel başkan değişimiyle veya parti kurullarının yeniden oluşturulmasıyla milletimizin bize verdiği mesajın bizden istediği değişimin hakkını verdiğimizi iddia edemeyiz. Seçimlerde aldığımız işaretlerin istişaresini yapmak zorundayız. Bizi kuran millet iradesinin özünde istişarenin temel şart olduğunu da hep hatırlamak mecburiyetindeyiz" dedi.

'BİZ TÜRKİYE'NİN YANGININI SÖNDÜRMEK ZORUNDAYIZ'

Parti olarak özeleştiri yapmak için Ayfonkarahisar'da bir araya geldiklerine değinen Dervişoğlu, "Biz Türkiye'nin yangınını söndürmek zorunda olan bir siyasi hareketiz. Ancak tüm bunlardan önce eski resimleri bir kenara bırakıp aynaya bakmak durumundayız. Ben aynaların gücüne ve gerçekliğine inananlardanım. Aynaların kimseye torpil yapmadığını, kimseye yalan söylemediğini bilenlerdenim. Bu yüzden aile meclisimizde olacağız. Önce kendimizi konuşacağız. Neleri yanlış yaptıysak bir daha yapmamaya yeminli olacağız. Kimsenin yanlışı diğerinden önemsiz, kimsenin doğrusu diğerinden önemli olmayacak. O nedenle de her şeyi masaya koyup tartışacağız. Geçmişe saplanmadan ama hesabını vererek, bugünü azaltmadan ama hakkını vererek, geleceği kutsamadan ama değerini bilerek konuşacağız. Önce biz konuşacağız, sonra milletle konuşacağız" diye konuştu.

'İYİ PARTİNİN ÖMRÜNÜ VE MİSYONUNU TÜRK MİLLETİ BELİRLER'

Dervişoğlu, "İYİ Parti, hesaplaşacağı tek yerin ise ona 22 yıldır kan kusturan iktidar olduğunu hiçbir zaman unutmamaktadır. İşte biz bu hesabı görmenin yolunu aramak için buradayız. Türkiye'yi yeniden inşa etmek iddiamızı gerçekleştirmek üzere buradayız. Bize ömür ve misyon biçenler iyi bilsinler ki İYİ Parti'nin ömrü ve misyonunu ancak ve ancak Türk Milleti belirler. İYİ Parti olarak biz ekonomiyi bataktan, adaleti vesayetten, nüfus ve sınır güvenliğini zilletten kurtardığımızda ve parlamenter sistemi yeniden tesis ettiğimizde şehirlerimizi, doğamızı, suyumuzu ve toprağımızı yeniden abat ettiğimizde kardeşliğimizi, cumhuriyetimizi, demokrasimizi, milli gurur ve birliğimizi yeniden imar ettiğimizde milletimize karşı görevimizi tamamlamış oluruz." dedi.