İYİ Parti ilçe başkanı gözaltında: 20 kişilik grupla damadının evini bastı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İYİ Parti ilçe başkanı gözaltında: 20 kişilik grupla damadının evini bastı

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, İYİ Parti İlçe Başkanı Fahrettin Cevheroğlu, kızıyla sorun yaşayan damadı Muhammed Nakşioğlu'nun evini yaklaşık 20 kişilik bir grupla bastığı iddiasıyla gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda damadın darbedildiği anlar yer alırken, Nakşioğlu darp raporu alarak şikayetçi oldu. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde eşiyle sorun yaşayan damadı Muhammed Nakşioğlu'nun evini 20 kişilik grupla bastığı iddia edilen İYİ Parti İlçe Başkanı Fahrettin Cevheroğlu gözaltına alındı.

İYİ Parti ilçe başkanı gözaltında: 20 kişilik grupla damadının evini bastı

DAMADININ EVİNİ BASIP 20 KİŞİYE DÖVDÜRDÜ

Olay, 13 Ağustos'ta Kızıltepe ilçesi merkez Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle sorun yaşayan Muhammed Nakşioğlu'nun evi, akşam saatlerinde kayınpederi İYİ Parti İlçe Başkanı Fahrettin Cevheroğlu ile çocukları ve akrabalarından oluşan yaklaşık 20 kişilik grupla basıldı. Tartışma sonrası Muhammed Nakşioğlu darbedilirken, o anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, grubun demir kapıdan atlayarak evin avlusuna girdikleri ve ev sahibi Muhammed Nakşioğlu'nu darbettiği anlar yer aldı.

İYİ Parti ilçe başkanı gözaltında: 20 kişilik grupla damadının evini bastı

İLÇE BAŞKANI GÖZALTINDA

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye götürülen ve tedavisinin ardından darp raporu alan Muhammed Nakşioğlu, güvenlik kamerası görüntüleriyle polis merkezine giderek suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Fahrettin Cevheroğlu gözaltına alındı.

İYİ Parti ilçe başkanı gözaltında: 20 kişilik grupla damadının evini bastı
İYİ Parti Mardin Kızıltepe İlçe Başkanı Fahrettin Cevheroğlu

BAHÇE KAPISINDAN ATLAYIP SALDIRDILAR

Olay gününü anlatan Muhammed Nakşioğlu, gereken tedbirlerin alınmasını isteyerek, "Eşimin babası Fahrettin Cevheroğlu'nun 'Biz onu döveceğiz, bırakın, ona ulaşalım, yani onu elimize geçirelim' şeklindeki beyanları kamera kayıtlarında da mevcut. Sesli şekilde bana ve aileme yönelik ağır küfürler etti. Sonrasında bahçe kapısının üzerinden atladılar ve bana saldırmaya başladılar" dedi.

İYİ Parti ilçe başkanı gözaltında: 20 kişilik grupla damadının evini bastı

"BAŞIMA BİR ŞEY GELMEDEN ÖNCE TEDBİR ALINSIN"

Saldırı sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldığını belirten Nakşioğlu, "Adli raporumda yaralanmalarımın basit bir müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu belirtilmektedir. Tişörtümde kesik ve karın bölgemde yara mevcut, bu da adli raporda mevcuttur. Başıma bir şey geldikten sonra değil, gelmeden önce gerekli tedbirlerin alınmasını istiyorum" diye konuştu.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İYİ Parti ilçe başkanı gözaltında: 20 kişilik grupla damadının evini bastı
İYİ Parti Kızıltepe İlçe Başkanı Fahrettin Cevheroğlu'nun damadı Muhammed Nakşioğlu 
Kaynak: DHA

İYİ Parti, Kızıltepe, Kızıltepe, Hastane, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti ilçe başkanı gözaltında: 20 kişilik grupla damadının evini bastı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki gündür evde kapalı Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
Yurt dışı emeklilerin araç getirme şartları yeniden düzenlendi Yurt dışı emeklilerin araç getirme şartları yeniden düzenlendi
Bangladeş’te tersanede zehirli gaz: 8 ölü, 14 yaralı Bangladeş'te tersanede zehirli gaz: 8 ölü, 14 yaralı
Rusya, Avrupa ile savaşa hazırlanıyor: Gemileri hedef alacağız Rusya, Avrupa ile savaşa hazırlanıyor: Gemileri hedef alacağız
Ankara’da toplu ulaşım ücretlerine zam geldi: Tam bilet 40 TL Ankara'da toplu ulaşım ücretlerine zam geldi: Tam bilet 40 TL
İsrail, Batı Şeria’da ordunun yetkilerini polise devretme talimatı verdi, Filistin ayağa kalktı İsrail, Batı Şeria'da ordunun yetkilerini polise devretme talimatı verdi, Filistin ayağa kalktı
Abdullah Özdemir, tarihi günde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mutluluğunu ikiye katlayacak haberi verdi Abdullah Özdemir, tarihi günde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mutluluğunu ikiye katlayacak haberi verdi
Koreli turistin taksi isyanı: 552 TL’lik yolculuk için kredi kartından fazla para çekildi Koreli turistin taksi isyanı: 552 TL’lik yolculuk için kredi kartından fazla para çekildi
Bahçeli’den AK Parti’nin 25. yıl kutlamasına damga vuran hediye Bahçeli'den AK Parti'nin 25. yıl kutlamasına damga vuran hediye
Yeni Yol Partisi yeniden grup kurdu, Meclis’te sandalye dağılımı güncellendi Yeni Yol Partisi yeniden grup kurdu, Meclis'te sandalye dağılımı güncellendi
68 yaşındaki yatalak eşini bıçaklayarak öldürdü 68 yaşındaki yatalak eşini bıçaklayarak öldürdü
Ankara’da cenaze yemeğine silahlı saldırı Ankara'da cenaze yemeğine silahlı saldırı
CHP’li vekilden taciz iddialarına karşı rest: Suçum varsa istifa ederim CHP'li vekilden taciz iddialarına karşı rest: Suçum varsa istifa ederim

16:57
Diyarbakır’da katliam gibi kaza Ölü sayısı her geçen saat artıyor
Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı her geçen saat artıyor
16:30
DEM Parti İmralı Heyeti, Demirtaş ve Mızraklı’yı ziyaret etti: Tüm tarafların üzerine düşeni yapacaklarına inandıklarını belirtti
DEM Parti İmralı Heyeti, Demirtaş ve Mızraklı'yı ziyaret etti: Tüm tarafların üzerine düşeni yapacaklarına inandıklarını belirtti
15:45
Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi
Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi
15:38
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan’dan özel açıklamalar
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan’dan özel açıklamalar
15:36
Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin’in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı
14:58
İran duyurdu: Katar 3 pilotumuzu esir aldı
İran duyurdu: Katar 3 pilotumuzu esir aldı
14:55
14 yıllık faili meçhul cinayet DNA ile çözüldü: Parçalanmış kadın cesedi Gülizar Aydın’a ait çıktı
14 yıllık faili meçhul cinayet DNA ile çözüldü: Parçalanmış kadın cesedi Gülizar Aydın’a ait çıktı
14:21
CHP’li Gürsel Tekin: Cumhur İttifakı hariç tüm partilerle ittifak yapabiliriz
CHP'li Gürsel Tekin: Cumhur İttifakı hariç tüm partilerle ittifak yapabiliriz
14:18
Güllü’nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var
Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var
14:07
CHP’li Yazgan’ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp...
CHP'li Yazgan'ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp...
13:04
Diyarbakır’da nişan yolunda katliam gibi kaza 5 ölü, 11 yaralı
Diyarbakır'da nişan yolunda katliam gibi kaza! 5 ölü, 11 yaralı
12:37
Reha Muhtar’ın serveti ortaya çıktı Mal varlığına şaşıracaksınız
Reha Muhtar'ın serveti ortaya çıktı! Mal varlığına şaşıracaksınız
11:13
Dervişoğlu ile Bakırhan’ın samimi anlarını Türkeş’in kızına sorduk
Dervişoğlu ile Bakırhan’ın samimi anlarını Türkeş'in kızına sorduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 17:51:48. #7.12#
SON DAKİKA: İYİ Parti ilçe başkanı gözaltında: 20 kişilik grupla damadının evini bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.