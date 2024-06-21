İYİ Parti Milletvekili, çocukların terör örgütlerine düşmesini sorguladı - Son Dakika
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İYİ Parti Milletvekili, çocukların terör örgütlerine düşmesini sorguladı

İYİ Parti Milletvekili, çocukların terör örgütlerine düşmesini sorguladı

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, devlete emanet edilen çocukların terör örgütlerine katıldığı iddialarını gündeme getirdi. Çömez, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a yönelterek, çocukların güvenliğinin sağlanması ve denetimin yetersizliği konusunda sorular sordu.

21.06.2024 17:58
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(ANKARA) - İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a "Mersin Çocuk Destek Merkezi'nde kalan 16 yaşındaki S.Y.K. bu merkezden ne zaman ayrılmış ve bir daha geri dönmemiştir? S.Y.K.'nın çocuk destek merkezinden ayrılışının hemen ardından tutuklandığı ve silahlı terör örgütü (PKK) üyesi olduğu gerekçesiyle Tarsus Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildiği bilgisi doğru mudur? Devlete emanet edilen çocukların, yurtlardan kaçtıkları, terör örgütünün pençesine düştükleri iddiaları doğru ise bu nasıl öngörülememiştir" diye sordu.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, devlete emanet edilen çocukların yurtlardan kaçtıkları, terör örgütünün pençesine düştükleri iddiasını TBMM gündemine taşıdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Çömez, Mersin'de Aile ve Sosyat Hizmetler Bakanlığı'na bağlı yuvalara emanet edilen çocukların güvenliğinin yeterince sağlanmadığını ve denetimin yetersiz olduğunu dile getirdi. Çömez, sosyal medya hesabında konuya ilişkin yaptığı paylaşıma Bakan Göktaş'ı etiketleyerek, "Böyle bir skandal başka bir ülkede olsa, toplum ayağa kalkar. Sorularıma cevap bekliyorum " ifadelerini kullandı. Çömez, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Çocuk evleri, çocuk yuvaları ve çocuk destek merkezleri, devlet tarafından çeşitli nedenlerle ailesinin yanında kalamayan veya özel desteğe ihtiyaç duyan çocuklara yönelik olarak temel ihtiyaçları ile bakımları ve eğitimlerinin karşılandığı hizmet kurumlarıdır.

Devlerin çocuk evlerinde, çocuk yuvalarında ve çocuk destek merkezlerindeki çocuklara karşı sorumlulukları mevcuttur. Bu sorumluluklar arasında fiziksel ve psikolojik güvenliğin sağlanması, sağlık hizmetleri verilmesi, eğitim imkanlarının oluşturulması, sosyal destek hizmetlerinin verilmesi, hukuki koruma sağlanması ve rehabilitasyon hizmetlerinin sunulması gibi temel hizmetler yer almaktadır. Ayrıca, yine bu kurumların düzenli olarak denetlenmesi ve personelin eğitimi de devletin sorumlulukları arasındadır.

Devletin bakımı ve gözetimi altında olan çocukların, fiziksel ve psikolojik istismar ile kötü muameleye maruz kalmaları, kaybolmaları ve madde bağımlısı olmaları gibi durumlar toplum vicdanını derinden yaralamaktadır. Son günlerde kamuoyunun malumu olan bilgilere göre; Türkiye'de koruma altında bulunan çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin yeterince yerine getirilmediği anlaşılmaktadır."

"Devlete emanet edilen çocukların, yurtlardan kaçtıkları, terör örgütünün pençesine düştükleri iddiaları doğru ise bu nasıl öngörülememiştir"

Çömez, Bakan Özdemir Göktaş'a şu soruları yöneltti:

"Bu bilgiler doğrultusunda; Bakanlığınıza bağlı, Mersin'deki çocuk evlerinde, çocuk yuvalarında ve çocuk destek merkezlerinde halen kaç çocuk bulunmaktadır?

Son bir yıl içerisinde bu çocuklardan kaç tanesi kaybolmuştur ya da bu merkezlerden ayrılıp geri dönmemiştir?

Bu çocuklar içerisinde, madde bağımlılığı ya da suça eğilimi nedeniyle rehabilitasyona alınanların sayısı kaçtır?

Mersin Çocuk Destek Merkezi'nde kalan 16 yaşındaki S.Y.K. bu merkezden ne zaman ayrılmış ve bir daha geri dönmemiştir?

S.Y.K.'nın çocuk destek merkezinden ayrılışının hemen ardından tutuklandığı ve silahlı terör örgütü (PKK) üyesi olduğu gerekçesiyle Tarsus Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildiği bilgisi doğru mudur?

Mersin Çocuk Merkezi'nde kalan 14 yaşındaki M.T.'nin PKK'ya üye olmaktan tutuklandığı ve Tarsus Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildiği bilgisi doğğru mudur?

Devlete emanet edilen çocukların, yurtlardan kaçtıkları, terör örgütünün pençesine düştükleri iddiaları doğru ise bu nasıl öngörülememiştir, zamanında gerekli önlemler neden alınmamıştır?

Son 6 ay içerisinde Mersin Çocuk Destek Merkezi'nde 15 civarında çocuğun kaybolduğu bilgisi doğru mudur? Bu süre içerisinde söz konusu merkeze kaç personelin tayini gerçekleştirmiştir?

Devlete emanet edilen çocukların eğitimli, donanımlı ve özgüvenli bir biçimde hayata hazırlanabilmeleri için yaptığınız çalışmalar nelerdir, bunlarda bakanlığınız ne kadar başarılı olmuştur? Bu çocukların zararlı alışkanlıklardan ve akımlardan korunabilmesi yine bazı çetelerin ve terör örgütlerinin faaliyetlerinden korunabilmesi için ne gibi önlemler almaktasınız?

Cevapları ben biliyorum ancak resmi bir karşılık bekliyorum ki tüm Türkiye senin ağzından duysun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti Milletvekili, çocukların terör örgütlerine düşmesini sorguladı - Son Dakika

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