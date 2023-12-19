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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılması için kanun teklifi verdi - Son Dakika
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılması için kanun teklifi verdi

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılması için kanun teklifi verdi. Zorlu, öğretmenlere yönelik atamalarda mülakatların kaldırılması için yasal düzenleme teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılması için kanun teklifi verdi
19.12.2023 - 18:43,
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılması için kanun teklifi verdi. Zorlu, "Mevzuatımızda ilk defa öğretmenliğine atanacak adaylar açısından mülakat zorunluluğu bulunmamaktadır. Sözleşmeli öğretmenlik ise 668 sayılı KHK ile getirilmiştir. Madem iktidarın gerekçesi hukuki zorunluluk işte size çözüm. Öğretmenlere yönelik atamalarda mülakatların kaldırılması için yasal düzenleme teklifimi bugün TBMM Başkanlığı'na vermiş bulunuyorum. Hep birlikte takip edelim; bu karmaşadan sistemimizi kurtaralım" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bütçe görüşmeleri sırasında "Mevzuatta olduğu için öğretmenlere mecburen mülakat yapmak zorundayız" açıklamasının ardından öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılması için hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Zorlu, öğretmenlere yönelik mülakata ilişkin sosyal medya hesabından dün İYİ Parti Genel Merkezi'nde yaptığı toplantıdan bir video paylaştı. Zorlu, "Kıymetli öğretmenlerimiz, mevzuatımızda ilk defa öğretmenliğine atanacak adaylar açısından mülakat zorunluluğu bulunmamaktadır. Sözleşmeli öğretmenlik ise 668 sayılı KHK ile getirilmiştir. Madem iktidarın gerekçesi hukuki zorunluluk işte size çözüm. Öğretmenlere yönelik atamalarda mülakatların kaldırılması için yasal düzenleme teklifimi bugün TBMM Başkanlığı'na vermiş bulunuyorum. Hep birlikte takip edelim; bu karmaşadan sistemimizi kurtaralım" notuyla paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Dün bütçe görüşmelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı'na yönelik değerlendirmeler yapıldı. Sayın Bakan kürsüye geldi. Öğretmenlerimiz ve aileleri ekranları başındaydı. Uzun süredir seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Ne atama bekleyen öğretmenlerimiz somut bir açıklama bulabildi, ne de mülakat konusu açıklığa kavuşturulabildi. Netice, 1 milyona yakın vatandaşımız için ortada yine belirsizlik ve yine güvensizlik. Ancak Sayın Bakan, 'meri kanunlar' derken neyi kastediyor?.. Sadece 2016'da yayınlanan bir KHK ile öğretmen alımlarına bir sözlü sınav getirilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı seçimden önce 'mülakatı kaldıracağız' demişti. Bilmiyor muydu, kanunlarda mülakat zorunluluğunun olmadığını? Siz şimdi koskoca Milli Eğitim sisteminde yarattığınız o büyük problemin, siyasi saiklerle kontenjan artırımı ile öğretmenlerimizi zor sürecin içine soktunuz. Kendi yaptığınız yanlışlığı eleştiriyor ve bütün yükü de öğretmenlerimizin sırtına bırakıyorsunuz. Her meslek için farklı değerlendirme yapmak gerekiyor.

Buradan bir teklifimiz var. Madem Sayın Bakan'ın dediği gibi 'meri hukukta mülakat zorunluluğu var.' ve o var olduğu için öğretmenlerimiz mülakata tabi tutuluyor. O halde, öğretmenlerimizi mülakat zorunluluğunun dışında tutacak düzenleme teklifimizi İYİ Parti olarak hazırlayıp TBMM'ye getireceğiz. Samimiyseniz, meri hukuktaki bu zorunluluğu kaldıralım, siz de böyle zoraki açıklamalar yapmaktan kurtulun, öğretmenlerimiz de ucu açık bu belirsizlikten."

Kaynak: ANKA
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