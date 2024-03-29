İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, Maden Faciası Yanıtına Tepki Gösterdi

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden faciasına ilişkin verdiği soru önergesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın verdiği yanıta tepki gösterdi. Zorlu, Bayraktar'ın yanıtında 'Söz konusu maden sahasının Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEK) tarafından en son 05.08.2023 tarihinde mahallinde tetkik edildiği' bilgisini verdiğini belirterek, "Öyle anlaşılıyor ki herhangi bir kusur tespit edilmemiş. Durumun özeti şu; 9 insanımızın göçük altında kaldığı bu olayda herkes suçsuz ve daha önce de olduğu gibi herkes elini yıkayıp çıkacak" dedi.
İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta yaşanan maden faciasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi verdi. Zorlu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın soru önergesine verdiği yanıtlara tepki gösterdi. Zorlu, tepkisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da dile getirdi.
Zorlu, yer altı sularındaki tehkiyele ilişkin yönettiği bir soruya Bakanlığın, "Şubat ayında meydana gelen kayma sonrasında ilgili kurum/ kuruluşlar tarafından yeraltı sularından ve yüzeyden düzenli olarak numuneler alınarak kontroller gerçekleştirilmekte olup, gerçekleştirilen bu kontrollerin sonuçları da kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Şu ana kadar yapılan analizlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır" yanıtı verdiğini belirtti. Zorlu bu ifadeye tepkisini de "Durumun özeti şu; 9 insanımızın göçük altında kaldığı bu olayda herkes suçsuz ve daha önce de olduğu gibi herkes elini yıkayıp çıkacak" sözleriyle dile getirdi.
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