İYİ Partili Buğra Kavuncu, Halk TV'ye kayyım atanmasına 'Siz kaybediyorsunuz' dedi - Son Dakika
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İYİ Partili Buğra Kavuncu, Halk TV'ye kayyım atanmasına 'Siz kaybediyorsunuz' dedi

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İYİ Partili Buğra Kavuncu, Halk TV\'ye kayyım atanmasına \'Siz kaybediyorsunuz\' dedi
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Halk TV'ye kayyım atanmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kavuncu, 'Halk TV'nin ve basın emekçilerinin yanındayız. Siz kaybediyorsunuz, kaybedeceksiniz' dedi.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki göstererek, "Halk TV'nin ve basın emekçilerinin yanındayız. Siz kaybediyorsunuz, kaybedeceksiniz" dedi.

Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Şafak vakti Halk TV'nin kapısına dayanıp kayyum atadılar. Türkiye'de muhalif bir televizyon kanalına resmen baskın yaptılar. Gözü dönmüş bir iktidarın gelebileceği en tehlikeli noktadayız.

Bu çabalarınız yolsuzlukları, vurgunları, ülkemizi düşürdüğünüz rezil hali, milletin sefaletini örtemeyecek. Halk TV'nin ve basın emekçilerinin yanındayız. Siz kaybediyorsunuz, kaybedeceksiniz."

Kaynak: ANKA
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