İYİ Partili Çömez: Türkiye ile Amerika arasında YPG/PYD pazarlığı dönüyor - Son Dakika
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İYİ Partili Çömez: Türkiye ile Amerika arasında YPG/PYD pazarlığı dönüyor

İYİ Partili Çömez: Türkiye ile Amerika arasında YPG/PYD pazarlığı dönüyor

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Şimdi kapalı kapıları ardında bir pazarlık yürüyor.

30.01.2025 20:44  Güncelleme: 20:48
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Şimdi kapalı kapıları ardında bir pazarlık yürüyor. Nedir o pazarlık? Aman Türkiye; PYD/ YPG'yi tanısın. PYD/YPG'nin içerisindeki 3-5 PKK'lı unsuru bir gösteri ile 'PKK buradan ayrıldı' diyelim ve Türkiye de PYD ve YPG'yi tanısın. Bunun çalışmalarını da Hakan Fidan sürdürüyor" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Çömez, bilirkişi soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Suat Toktaş ile ilgili, "Bu milletin hiçbir şeyden haberinin olmadığını mı zannediyorsunuz. Medya denince aklınıza sadece yandaş medya mı geliyor? Sizin istediğinizi yazanlar, sizin söylediğinizi telaffuz edenler, sizin istediğiniz gibi kamuoyuna mesaj verenleri mi gazeteci zannediyorsunuz? Size itiraz edenler, sizin yaptıklarınıza ışık tutanlar, sizi ikaz edenler asıl gazetecilerdir. Elbette doğru yaptığınız zaman takdir edileceksiniz ama yanlış yaptığınız zaman da uyarılacaksınız. Biz milletin temsilcisi olarak parlamentoda sizi uyaracağız, bir kamuoyu görevlisi olarak da basın mensupları sizi uyaracak. Hep alkış beklemeyin, hep takdir beklemeyin. Hep, 'Biz ne dersek o olacak' demeyin, olmayacak sayın iktidar olmayacak. ve bütün bunları yaparken istiyorsunuz ki, milletin içinde bulunduğu durum hiç konuşulmasın, hiç dile getirilmesin, hiç kimse bunları telaffuz etmesin. Sokaklar açlığa mahkum edilmiş, bunlar konuşulmasın. Emekli çarşıya pazara gittiğinde filesini doldurmak için saat 5'i, 6'yı bekliyor, tezgahların altındaki çürük ürünleri topluyor. Bunlar konuşulmasın istiyorsunuz. Her 4 çocuktan 1 tanesi akşam yatağa aç giriyor. Çocukların boyu küçüldü, açlıktan çocuk ölümleri arttı. Bunlar konuşulmasın isteniyor" ifadelerini kullandı.

'SEFALET VE HUKUKSUZLUĞU KONUŞMADIĞMIZ GİBİ BUNLARI DA KONUŞMUYORUZ'

Son günlerde iktidar kanadında Suriye ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını söyleyen Çömez, İsrail'in Büyük Orta Doğu planı çerçevesinde (BOP) hareket edildiğini kaydetti. Çömez, "Şimdi kapalı kapıları ardında bir pazarlık yürüyor. Nedir o pazarlık? Aman Türkiye; PYD/YPG'yi tanısın. PYD/YPG'nin içerisindeki 3-5 PKK'lı unsuru bir gösteri ile 'PKK buradan ayrıldı' diyelim ve Türkiye de PYD ve YPG'yi tanısın. Bunun çalışmalarını da Hakan Fidan sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde İmralı canisinin sözde bir çağrısının ardından bir gösteri ile 3-5 teröristin silah bıraktığına dair görüntüler ve ondan sonra PYD/YPG'nin 100 bin kişilik eğitilmiş, donatılmış, bizim yıllarca, 'Terör ordusu' dediğimiz yapının Türkiye tarafından tanınması ve legalize olması hedefleniyor. Bunun pazarlıkları Amerika ile Türkiye arasında yürüyor. Bunları hiç konuşmuyoruz, hiç bunları tartışmıyoruz. Sefaleti konuşmadığımız gibi hukuksuzluğu konuşmadığımız gibi bunları da konuşmuyoruz" dedi.

Haber: Aliekber METE/ ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İYİ Partili Çömez: Türkiye ile Amerika arasında YPG/PYD pazarlığı dönüyor - Son Dakika

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