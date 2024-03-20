İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Engelli Vatandaşlara Yönelik Evde Bakım Aylığının Artırılması İçin Kanun Teklifi Verdi

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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, engelli vatandaşlara yönelik evde bakım aylığının 12 bin 750 TL'ye çıkarılması için kanun teklifi verdi. Zorlu, "Gösterge rakamlarındaki değişiklik ve sosyal hizmetler kanununda asgari ücret endeksini getirmek suretiyle; evde bakım aylığını 12 bin 750 TL'ye çıkaracak düzeye getiriyoruz. 2022 sayılı kanuna göre ücret alan engellilerin maaşlarının da yüzde 50 artışla 7 bin TL düzeyine getirilmesini teklif ediyoruz" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, baharın müjdecisi olarak kabul gören Nevruz'u kutladı. Zorlu, "Bu anlamlı gün, hiçbir etnik ve mezhep ayrımı yapmadan tüm vatandaşlarımızı kuşatan birleştirici günlerimizden bir tanesi. Bütün Türk dünyasının ortak bayramıdır Nevruz. Biz de bu gerekçe ile İYİ Parti iktidarında Nevruz'un resmi tatil olmasını gündeme getirmiştik" dedi.

Zorlu, vatandaşların yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve gelir adaletsizliği sorunlarının giderek arttığına işaret ederek, "Hemen hemen her kesimin sıkıntıları ortaklaşmış durumda. Hatırlarsanız siyasi iktidar kendi politikalarını referans göstermek için ambargo dönemlerindeki yağ, tüp kuyruklarını örnek gösteriyordu. Biz şimdi sahada görüyoruz ki; siyasi iktidarın yanlış politikaları ile bir mağduriyet kuyruğu oluşmuş durumda" diye konuştu.

Türkiye'de yaklaşık 9 milyon engelli olduğuna dikkati çeken Zorlu, "Bu rakamları paylaştığımızda pek çok kişi şaşırıyor. Gerçekten çok ciddi rakamlar. Bu rakamların tespit edilmesi noktasında ailelerimizin farkındalığı arttıkça sayısının artacağına yönelik bilgiler de veriliyor" dedi.

"BU GERÇEKTEN TRAJEDİDİR"

Zorlu, engelli vatandaşların bir kısmının sosyal koruma yardımlardan faydalandığını dile getirdi. Zorlu, "Ülkemizde bu yardımlar gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık binde üçüne tekabül etmektedir. Engelli vatandaşlarımızın sosyal koruma yardımlardan edinimlerine baktığımızda ise bu da sadece yüzde 3.1 düzeyindedir. Bu gerçekten trajedidir" ifadesini kullandı.

Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bununla ilgili iki önemli kanun var. Birisi 2022 sayılı kanun. Diğeri de 2828 sayılı sosyal hizmetler kanunu. Buna göre ülkemizde 249 bin kişi, yüzde 70 ve üzeri durumundayken, 307 bini yüzde 40-69 arasında bir engele sahip olarak devletten ücret alıyor. 82 bin kişi ise 18 yaşın altında engelli olarak, bakıma muhtaç olduğundan bu maaşı alıyor. Yani yaklaşık 640 bin kişi sadece bu başvuruyu yaptığı için maaşı alabilir düzeyde. Yaklaşık 570 bin engelli vatandaşımıza da evde bakım aylığı ödenmekte. Bu kapsamda 312 bakım merkezinde 30 bin 200 engelli vatandaşımız hizmet alıyor."

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, engelli vatandaşların kamuda istihdamlarına yönelik bir müjde verdiğini hatırlatan Zorlu, bunun üzerine ilgili bakanlığa soru önergesi verdiğini ancak net bir cevap alamadığına işaret etti.

"BU RAKAMLARIN NEYE GÖRE BELİRLENDİĞİ TARTIŞMAYA AÇIK"

Kanun kapsamında yapılan ödemeleri aktaran Zorlu, "Ocak ayında bu rakamlar 2 bin 797 TL ile 4 bin 196 TL arasındaki bir sınıra oturtuldu. Ülkemizde son rakamlara göre, açlık sınırı 16 bin 500 TL'ye dayanmış durumda. Yani 4 kişilik bir aileyi düşünün. Anne ya da baba asgari ücret alıyor. Nasıl geçinecekler? Engelli bir bireye nasıl sahip çıkıp, onun giderlerini karşılayacaklar? Bu rakamların neye göre belirlendiği tartışmaya açık" diye konuştu.

Evde bakım hizmeti konusuna değinen Zorlu, "Sokakta biraz dolaşın bu yurttaşlarımızla karşılaşacaksınız. Büyük bir feryat içerisindeler" değerlendirmesinde bulundu.

İlgili kanunu okuyan Zorlu, "Bu insanlara öyle bir rakam vermelisiniz ki, evlatların sosyal yaşantı içerisinde engelsiz bir yaşama kavuşması gerekir. Ama bu da 2024'ün ilk yarısı için 7 bin 608 TL'dir" dedi.

Evde bakım hizmeti maaşının 2017 yılında asgari ücretin yüzde 68'ine denk geldiğine işaret eden Zorlu, bu oranın günümüzde yüzde 44'e düştüğüne vurguladıı.

"KANUN TEKLİFİMİZİ VERDİK"

Tüm bu sorunların çözümü için kanun teklifi verdiklerini açıklayan Zorlu, "Gösterge rakamlarındaki değişiklik ve sosyal hizmetler kanununda asgari ücret endeksini getirmek suretiyle; evde bakım aylığını 12 bin 750 TL'ye çıkaracak düzeye getiriyoruz. 2022 sayılı kanuna göre ücret alan engellilerin maaşlarının da yüzde 50 artışla 7 bin TL düzeyine getirilmesini teklif ediyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir televizyon programında kamuda istihdama yönelik yaptığı açıklamaya yönelik bir soru önergesi verdiğini de ekleyen Zorlu, basın toplantısının sonunda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"BİZ İTTİFAKI SADECE MİLLETİMİZLE YAPIYORUZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik "Emekli ittifakında buluştuk" şeklindeki sözleri sorulan Zorlu, "Emeklilerin problemleri bazılarının akıllarına seçim zamanı gelince geliyor. Daha önce de söyledim; biz ittifakı sadece milletimizle yapıyoruz. Hele kent uzlaşısı gibi kavramların hiçbirini bilmeyiz. Ancak şunun da altını çizmek istiyorum; emeklilerimizin, engellilerimizin, ezilen kesimlerin, feryat eden insanlarımızın hakkını savunmak için ittifak yapmamıza gerek yok. Zaten milletimizin bize verdiği asli bir sorumluluk bu. Biz bu sorumluluk duygusu ile bir farklılığımızın da altını çizmek istiyorum; sayın genel başkanımız, uzun yıllardır sahada bulunan yegane lider. İllerde, ilçelerde köylere giderek vatandaşın sesini duyuran bir siyasi iradenin lideri. Dolayısıyla bizim bu farklılığımız, bu muhalefet anlayışımız milletimiz tarafından destek bulacak ve inşallah iktidar yolculuğumuza adım adım ilerleyeceğiz" dedi.

MHP'nin hafta sonu düzenlenen kurultayına İYİ Parti'nin de davet edildiği hatırlatılan Zorlu, "Bildiğim kadarıyla bu davet Sayın Bahçeli'den, Sayın Genel Başkanımıza bizzat resmi yazışma yoluyla gerçekleşti. Biz de Genel Sekreterimiz Ayfer Yılmaz ve Hukuk Politikaları Başkanımız Hakan Şeref Olgun'un katılımlarıyla yer aldık. Bunlar Türk siyasetinin olması gereken durumları. Siyasetin barışçıl bir rekabet ikliminde devam etmesinden yanayız" yanıtını verdi.

"BUNLARIN TİTİZLİKLE ARAŞTIRILMASI GEREKİYOR"

İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kasasına yönelik iddiaları üzerine Mansur Yavaş ile yaşadığı tartışmalar sorulan soruya Zorlu, "Bunların titizlikle araştırılması gerekiyor. Görebildiğin kadarıyla da Sayın Yıldırım, bazı belgelerle bunu ifade ediyor. Her şey milletimizin huzurunda. Önemli olan onların takdiri. Fakat bu somut bulguların ilgili mercilerce irdelenmesinin doğru bir adım olacağı kanaatindeyim" yanıtını verdi.