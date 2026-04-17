İzkitap – 7. İzmir Kitap Fuarı, Kültürpark'ta Kapılarını Açtı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen İZKİTAP – 7. İzmir Kitap Fuarı, Kültürpark'ta ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bu fuarda 250 katılımcı, 400 yazar, şair, akademisyen katılım gösterecek. Yüzlerce etkinlik düzenlenecek. Asıl değer bu sayılar değil, bir çocuğun ilk kitabını seçerken yaşadığı heyecanda. Kitabın sayfalarında kendilerini bir cümlenin içerisinde bulduğu o derinlikte saklı olacak" dedi.

İzmir Büyükşehir ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen İZKİTAP – 7. İzmir Kitap Fuarı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın katıldığı törenle açıldı. Fuar 26 Nisan'a kadar devam edecek.

Fuar, yayınevleri, sahaflar, sivil toplum kuruluşları ve kültür kurumlarının katılımıyla gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 200 katılımcının yer aldığı fuarda, 400'e yakın yazar, şair, gazeteci ve akademisyen okurlarla buluşacak. Söyleşiler, imza günleri ve etkinliklerle toplamda 500'e yakın program ziyaretçilere sunulacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay açılışta yaptığı konuşmada, fuarın kentin kültürel yaşamı açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Güzel bir bahar günündeyiz. Sizlerle birlikte bizim her zaman açılışını yapmaktan mutlu olduğumuz kitap fuarımızın açılışında baharı kitapla karşılamak bizim için büyük bir keyif. Kültürpark'tayız. Burası yanmış, yıkılmış bir alandan yeşil alana dönüştürülürken Behçet Uz ve arkadaşları buraya Kültürpark adını vermek istemişler. Biz buranın ruhuna uygun bir çalışmayı sessizce yürütüyoruz. Daha fazla kültürel ve sanata dair bir şey olsun. Kültürpark'ı içerisinde yeni müzeler ve sergi alanları var. Hasan Ali Yücel, İlber Ortaylı Kütüphanesi var. Yenileri eklenerek devam edecek. Şehir Tiyatroları her akşam oyun sahneliyorlar. Kitap Fuarı da İzmir için çok değerli. Ağaçların gölgesinde, kuş sessizlerin arasında kitapla buluşmak insanların keyif aldığı bir olay. Bu fuarda 10 gün boyunca İzmirliler kitaplarla konuşacak, yazarlarla buluşacak, edebiyat bu alandan şehrin her tarafına yayılacak. Bu fuarda 250 katılımcı, 400 yazar, şair, akademisyen katılım gösterecek. Yüzlerce etkinlik düzenlenecek. Asıl değer bu sayılar değil, bir çocuğun ilk kitabını seçerken yaşadığı heyecanda. Kitabın sayfalarında kendilerini bir cümlenin içerisinde bulduğu o derinlikte saklı olacak."

"İzmir çok yönlü ve kültürlü"

Kültür insanların içselleştirdiği şey. Bir şeylerin yanlış gittiğine dair çevremizde çok fazla örnek var. Bugünlerde daha da arttı. Bunların bir yerlerde arızadan kaynaklandığını ve kültürümüzü yaralayan, kara renkler çalan bir şeyler var. Bu anlamda insanlarımızın zihin dünyasını zenginleştiren işleri yapmak zorundayız. İzmir çok yönlü ve kültürlü. O nedenle bu şehri sanatçıyla her zaman barışık oldu. Biz içimizde tarif edemediğimiz duyguyu bir şiirin bir mısrasında, bir cümlesinde buluyoruz. Bu nedenle umuda kapılıyoruz. En çok ihtiyacımız olan şey umut. Umutların gerçeğe dönüşmesi için hepimizin üstüne bir şeyler düşüyor. Kısa bir yaşam yaşıyor. Bu yaşam çok çabuk geçiyor. Yaş olgunlaştıkça bazı şeylerin üzerinde yeterince titremeyen ama yaşamaya çok kıymetli şeyler var. Sevgi, dostluk böyledir. İçimizdeki bir kötünün başkalarının umudunu kırmasına izin vermemeliyiz. İyiliğin, doğruluğun, adaletin, kardeşliğin yanında olmalıyız. Homeros'un yaşadığı topraklardayız. O nedenle İzmir daha fazla kitap, edebiyat, sanat demeli. Sanatçılarımız da İzmir'i ihmal etmemeli."

"İzmir'de beni onur konuğu olarak seçmiş olmanız beni gerçekten onurlandırdı"

Fuarın onur konuğu olan gazeteci ve yazar Oya Baydar ise konuşmasında, edebiyatın zor zamanlarda bir sığınak olduğunu söyledi. Baydar, şöyle konuştu:

"Ben fuarların çok sevdiği bir yazar değilim; okurlar sever de fuarların çok sevdiği bir yazar değilim. Şundan; genellikle suya sabuna dokunmazlardan değilim. Benim romanlarımda, yazdıklarımda her zaman iktidarlara karşıyım. İktidarın her çeşidine; sadece siyasi iktidar değil, ekonomik, cinsel, bütün bu çeşitlerinin insanlar üzerinde kurdukları baskılara karşı bir yazarım ve bunları yansıtmaya çalışırım genel olarak. Aynı zamanda yazdıklarımla toplumsal hafızanın derinliklerine itilen, pek de ortaya çıkmasını istemediğimiz, bizi huzursuz eden birtakım tarihsel olaylara ve hatta günümüzün bazı olaylarına da değinen bir yazarım. Benim yazdıklarımın hepsinde resmi ideolojinin, resmi tarihin bir eleştirisi vardır. Yine resmi tarih derken de sadece devletlerin resmi tarihinden söz etmiyorum; örgütlerin de herkesin bir resmi tarihi vardır. ve genellikle o resmi tarihler gerçeklerden uzak olur; insanların nasıl yaşadığı, neler çektiği, neler olduğu bunların üstünü örten, muktedirin kendine göre yazdırdığı tarihlerdir. Ama tekrar altını çizerek söylüyorum: Sadece siyasi bir resmi tarih değil, herkesin bir resmi tarihinden söz ediyorum. İşte bu yüzden İzmir'de beni onur konuğu olarak seçmiş olmanız beni gerçekten onurlandırdı. Ayrıca da çok sevindirdi. Çünkü sadece iktidarlar değil, aynı zamanda okurlar da yazarlara ideolojik olarak bakarlar ve ona göre reddederler. Kendi fikirlerine aykırıysa yazarı reddederler. Ben bunu İzmir'de görmemiş olmaktan çok memnunum, çok seviniyorum."

"İzmir bu ruhu her yıl sahipleniyor"

TACT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Didem Simsaroğlu ise "Bir toplum neyi okursa onu düşünür, neyi düşünürse onu hisseder, neyi hissederse onu yaşar. Şiddet bir anda belirmiyor. Empati yoksunluğunun uzun ve sessiz birikimiyle ortaya çıkıyor. Bir çocuk kendisini bir başkasının yerine koyamıyorsa, o çocuğu yalnızca fiziksel olarak büyütmüşüzdür. Edebiyat tam da bu boşluğu doldurmak için vardır. Bir roman sizi başka bir insanın derisiyle dünyaya bakmaya zorlar. Bir hikaye, 'Ben hiç böyle olamam' dediğiniz insanı anlatır ve siz kendinizi onda bulursunuz. Kitap bu yüzden salt bir ticaret organizasyonu değildir. Empatinin inşa edildiği alanlardır. Eğitim de müfredattan ibaret değildir; ezber değil anlama, sınav değil merak, sıralama değil keşfetme üzerine kurulur. İzmir bu ruhu her yıl sahipleniyor. Kitabı kaldırımda oturarak da, çay bardağını yanına koyarak da, metroda tutunarak da okuyan bir şehirdir. Bu tesadüf değil; şehrimizin hafızasında, suyunda, taşında var" dedi.

Fuar açılışının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, stantları gezerek katılımcılar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Fuardan kitap alan Tugay, yurttaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.