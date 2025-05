İzmar'ın Üçüncü Şubesi Gaziemir'de Hizmete Açıldı.... Cemil Tugay: "Bunlar İnsanlarımızın Temel İhtiyacını Karşılasın Diye Açılan Marketler"

(İZMİR)- İZMAR mağazalarının üçüncü şubesi Gaziemir'de hizmete açıldı. Amaçlarının üreticiyi ve tüketiciyi korumak olduğunu vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Biz belediye olarak ne fırıncılık ne kasaplık ne de marketçilik yapmaya çalışıyoruz. Bunlar insanlarımızın temel ihtiyacını karşılasın diye açılan marketler. İzmir eski Tansaş örneğinde olduğu gibi İZMAR'la da Türkiye'ye örnek olmaya devam edecek" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın İzmirlileri gıda enflasyonuna karşı korumak amacıyla hizmete aldığı İZMAR (İzmir Tanzim Satış Marketi) mağazaları, üçüncü şubesini Gaziemir'de açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İZTARIM A.Ş. tarafından Atıfbey Mahallesi'nde Gaziemir Merkez Polis Amirliği karşısında hizmete başlayan İZMAR'ın açılış törenine, Cemil Tugay'ın yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Karabağlar Belediye Başkanı Helil İnay Kınay, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, kooperatifler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Üretici emeğinin karşılığını alamıyor"

Açılış töreninde konuşan Başkan Tugay, İZMAR'ın TANSAŞ modelinden esinlendiğini, TANSAŞ'ların seneler içinde özelleşerek kapandığını belirterek, üreticiyi ve tüketiciyi korumak için İZMAR'ları faaliyete aldıklarını söyledi. Bugün üreticinin hak ettiği emeğinin karşılığını alamadığını belirten Tugay, "Market zincirleri piyasayı ele geçirmiş durumda. Fiyatlarla istedikleri gibi oynuyorlar. Üreticiden alırken pazarlık güçlerini kendi lehlerine kullanıyorlar. Çok ucuza aldıkları ürünleri en yüksek fiyata markette satıyorlar. Bir yandan da satılan ürünlerin sağlıklı olup olmaması ihmal ediliyor. Et ürünleri alıyoruz, işlenmiş etler özellikle ne kadar sağlıklı bilmiyoruz. Tarım ürünlerinde yine öyle. Yurt dışına giden her üç üründen biri geri dönünce bir şeylerin yanlış yapıldığını anlıyoruz. Denetleyen yok, kontrol eden yok" dedi.

"Ne fırıncılık yapmaya ne de marketçilik yapmaya çalışıyoruz"

Gıda güvenliğine vurgu yapan Tugay, "Bizler insanlarımız sağlıklı beslensin istiyoruz. Aldığı ürünler bozuk olmasın istiyoruz. Özellikle et ve süt ürünleri. Ne şanslıyız ki İzmir'in sütünü kendini işleyebilen bir süt fabrikası var. Orada da İZMAR markalı süt, yoğurt, tereyağı gibi ürünler üretiliyor. Su fabrikalarımız var. Ekmeğimizi de kendimiz üretiyoruz. Peki bütün bunları niye yapıyoruz? Marketçilik yapalım buradan para kazanalım diye mi yapıyoruz? Birileri buradan zengin olsun diye mi yapıyoruz? Biz belediye olarak ne fırıncılık ne kasaplık ne de marketçilik yapmaya çalışıyoruz. Burada halkımızın talebi üzerine bu marketler açılıyor. Taleplere bakınca her semtte bir tane olması gerekiyor gibi görünüyor. Bunlar insanlarımızın temel ihtiyacını karşılasın diye açılan marketler" diye konuştu.

"Belediyenin kasasına 5 kuruş para aktarılmayacak"

İZMAR'larda fiyatların piyasaya göre yüzde 25 aşağıda olduğunu, bazı ürünlerde bu oranın yüzde 50'ye çıktığını belirten eden Tugay, "Bu market kar etmek amacıyla yönetilmediği için ne belediyenin kasasına ne başkasının kasasına 5 kuruş para aktarmayacak. Tamamen kendisini çevirecek şekilde çalışacak. Buradan elde edilen ciro yine buraya ürün almak için kullanılacak. Biz bugün, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik tabloda kimi zaman çok düşük geliri olan, kimi zaman işi olmayan insanlara destek olmak için bu marketleri açmayı doğru bulduk. Şu ana kadar aldığımız geri dönüşlerde de doğru düşündüğümüzü gördük. Üreticiyi de tüketiciyi de iki yönlü korumak için attığımız bu adım, diliyorum olumlu örnek olarak bu ülkenin bütün üreticilerine, bütün tüketicilerine faydası olan bir sistem olarak da konuşulur. İzmir daha önce Tansaş ile Türkiye'ye örnek olmuştu. Bugün de İZMAR'la örnek olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Başarır: "Belediye başkanlarımız zor bir dönemde görev yapıyor"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Burada en büyük teşekkürü İzmir'e indiğim dakikadan beri camları balkonları Türk bayrağı ve Atatürk resimleriyle donatan İzmir halkına ediyorum. Belediye başkanlarımız çok zor bir dönemde çok zor bir görev yapıyorlar. Benim bu güzel ülkemde en büyük para birimi 200 lira. Onunla sadece 250 gram kıyma alıyoruz. Bizi kıskanıyorlar dedikleri Avrupa ülkelerinin en yüksek parasıyla 80 kilo et alabiliyoruz. Eğer bir ülkede açlık sınırı 26 bin 500 lira iken asgari ücret 22 bin lira, emekli maaşı 14 bin lira ise belediye başkanları ne yapmalı? Tabi ki halk marketlerini, kent mutfaklarını açmalı, suyu, ekmeği üretmeli. Çünkü halkı açlığa terk edemeyiz. Biz sosyal demokrat bir partiyiz. Ben belediye başkanlarıma bunları yaptıkları için, halka dokundukları için teşekkür ediyorum. Bütçelerinin büyük bir kısmını çocuklara ayırdıkları için yargılanıyorlar. Bunlardan en önemlisi Cumhurbaşkanı adayımız Silivri'de yargılanıyor. Ben ve arkadaşlarım 19 Mayıs mitingi için İzmir'e geldik. Sokaklarda halkı davet etmek için geldik. Görüyorum ki çok fazla çalışmamıza gerek yok. Zaten İzmir halkı 19 Mayıs'ta 3 milyon kişiyle meydanda olacak."

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ise "Bizler toprak işleyenin su kullananın diyen bir partinin evlatları olarak bugün Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde çiftçiden doğrudan temin ettiğimiz ürünleri doğrudan halkımızın hizmetine sunmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Başkanımızın takdiriyle Gaziemir'de 3'üncüsü açılan İZMAR'ın herkese hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

İlk alışverişi Başarır ve Tugay yaptı

Açılış konuşmalarının ardından Tugay ve beraberindekiler İZMAR Gaziemir şubesini hizmete açtı. Ardından market reyonlarını ve Gel Al Su noktasını gezen protokole Tugay, market hakkında bilgi verdi. Gaziemir şubesinin ilk alışverişini ise Ali Mahir Başarır ile Cemil Tugay yaptı.

İzmirli üreticinin sütleri İZMAR raflarında satışa sunuluyor

İZMAR'larda İzmirlilere güvenli gıdanın yanı sıra temizlik ürünlerinden kişisel bakıma kadar temel tüketim ürünlerini kar amacı gütmeden satışa sunuluyor. İZTARIM tarafından Bayındır Süt Fabrikası'nda İzmirli üreticilerden alınan sütlerin işlenmesiyle üretilen İZMAR markalı süt ve süt ürünleri, Ödemiş Et Entegre Tesisi'nde yerli besiden hazırlanan et ve et ürünleri, Halk Ekmek ürünleri sağlıklı ve uygun fiyata satışa sunuluyor.

"Gel Al Su" noktasında 40 TL'ye damacana su

İlki Ulukent şubesinde hizmete başlayan ve kısa sürede İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği İZMAR Gel Al Su noktası, Gaziemir şubesinde de hizmete açıldı. Gel Al Su noktalarında, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakleri tarafından üretilen İzmir Su, Şaşal Su ve Badem Su ürünleri uygun fiyatla tek çatı altında satışa sunuluyor. İzmirliler, piyasada fiyatı 185 TL'ye ulaşan 19 litrelik damacana suları, Gel Al noktalarında İzmir Su markalı boş damacanalarını getirerek 40 TL'ye alabiliyor.

Sıradaki şubeler Çamdibi, Doğanlar ve Kemeraltı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda İZMAR mağazalarını hizmete almaya devam edecek. İZMAR mağazaları, Gaziemir şubelerinin ardından Çamdibi, Doğanlar ve Kemeraltı ilerleyen süreçte hizmete başlayacak.