İzmir Buca'da Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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İzmir Buca'da Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

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İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken Buca Belediye Başkanı Görkem Duman bölgeye gidip, bilgi aldı ve söndürme çalışmalarını izledi. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve Buca Belediyesi Arama Kurtarma Birimi (BUCAKUT) ekipleri müdahale ediyor. Rüzgarın sürekli yön değiştirmesi nedeniyle farklı yönlere soğutma ve söndürme işlemleri devam ediyor. Yangının yerleşim yerlerine uzak olduğu belirtilirken, hayvanların yangından kurtarılarak barınağa götürüldüğü ifade edildi. Çimento fabrikasının risk altında olduğu iddiaları ise gerçeği yansıtmıyor.

18.07.2024 18:00
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'FARKLI YÖNLERDE SÖNDÜRME İŞLEMİ SÜRÜYOR'

İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken Buca Belediye Başkanı Görkem Duman bölgeye gidip, bilgi aldı ve söndürme çalışmalarını izledi. Duman, burada yaptığı açıklamada, "Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve Buca Belediyesi Arama Kurtarma Birimi (BUCAKUT) ekipleri yangına müdahale ediyor. Olağanüstü bir şekilde mücadele halindeler. Rüzgar sürekli yön değiştiriyor. Farklı yönlerde soğutma ve söndürme işlemleri devam ediyor. BUCAKUT ekiplerimiz yaklaşık 17 kişi, 5 araç ve 2 tankerle burada hem soğutma hem de söndürme işlemlerini gerçekleştiriyor" dedi.

'YERLEŞİM YERLERİNE UZAK'

Görkem Duman, yangının yerleşim yerlerine uzak olduğunu kaydetti. Herhangi bir tahliye durumunun olmadığını ifade eden Duman, doğal yaşamdaki bazı hayvanları yangından kurtarıp, barınağa götürdüklerini söyledi. Duman, Zafer Mahallesi'ndeki yangında alevler nedeniyle bir çimento fabrikasının risk altında olduğu iddialarının da gerçeği yansıtmadığına dikkat çekti.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

İzmir Buca\'da Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir Buca'da Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Buca'da Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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