İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda 'kenti birlikte yönetme' mesajı verdi - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda 'kenti birlikte yönetme' mesajı verdi

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, 'kenti birlikte yönetme' mesajı verdi. Seçim döneminde 5 yılda 25 bin konut sözü verdiğinin altını çizen Başkan Tugay, 'Hedefimiz bu rakamın da üzerine çıkmak. Şehrimizin deprem açısından riskli bölgelerinin dönüşümünde ve plansız yapılaşan alanların yeniden planlanarak önünün açılmasında daha etkin rol oynamak istiyoruz' dedi.

31.05.2024 11:02  Güncelleme: 11:46
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, 'kenti birlikte yönetme' mesajı verdi. Seçim döneminde 5 yılda 25 bin konut sözü verdiğinin altını çizen Başkan Tugay, "Hedefimiz bu rakamın da üzerine çıkmak. Şehrimizin deprem açısından riskli bölgelerinin dönüşümünde ve plansız yapılaşan alanların yeniden planlanarak önünün açılmasında daha etkin rol oynamak istiyoruz" dedi.

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu'nun (İEKKK) 127'nci toplantısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde yapıldı. Toplantıda, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası ve İzmir Kalkınma Ajansı yetkilileri, projelerine dair sunum gerçekleştirdi. Toplantıya katılanlara teşekkür eden Başkan Cemil Tugay, yıllardır kent için kritik kararlar alan kurulun önemine dikkat çekti. İEKKK'nın yapacağı çalışmaların yanı sıra sorunların çözümüne yönelik göstereceği iradeye saygı duyduğunu ifade eden Tugay, İzmir'i birlikte yöneteceklerini belirtti.

İklim krizi ve çevre sorunlarını ele alınacak

Konuşmasında seçim döneminde 25 bin sosyal konut sözü verdiğini de anımsatan Başkan Tugay, hedefinin çok daha yüksek olduğuna dikkat çekti. Tugay, "Şehrimizin deprem açısından riskli bölgelerinin dönüşümünde ve plansız yapılaşan alanların yeniden planlanarak önünün açılmasında daha etkin rol oynamak istiyoruz" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği, Tarihi Kentler Birliği ve Sağlıklı Kentler Birliği seçimlerinin gelecek hafta yapılacağını anımsatan Tugay, Sağlıklı Kentler Birliği Başkan adayı olarak önerildiğini de açıkladı. Başkan Tugay, üye belediyelerle birlikte iklim krizi ve çevre konularında aktif çalışmalar yapacaklarını duyurdu.

"Gençler tarım yapmak istemiyor"

İEKKK'da kırsal kesimden kente göçün çözülmesine yönelik formüller paylaşan Tugay, "İnsanlar çiftçilikten uzaklaşıyor. Gençler tarım yapmak istemiyor. Çünkü kırsal bölgeler sosyal, kültürel ve çağdaş ihtiyaçlar açısından gittikçe geriliyor ve ihtiyaçların karşılanamayacağı yerlere dönüşüyor. O nedenle insanlar köylerinden, kırsal bölgeden metropole taşınıyor. İster istemez tarım bundan olumsuz etkileniyor. Tarımsal üretim düşüyor. Bizim çok daha fazla rapora, haritaya ve değerlendirmeye ihtiyacımız var. Bazı soruları net sormalıyız. Tarımı, çiftçiliği, hayvancılığı nasıl daha nitelikli yapabiliriz? Burada çiftçi eğitim programı uygulanması lazım" diye konuştu.

"Tasarım ekosistemi geliştirilmeli"

Kentin kalkınmasında sektörlerin çeşitliliğinin önemine vurgu yapan Tugay, "Mermer ihracatımız yüksek ancak blok mermer ihracatı yapılıyor. Oysa işlenmesi, markalaşıp pazarlanması halinde belki değeri daha da artacak. Ne eksik diye sorarsak 'tasarımcı eksik' deniyor. Deri, mobilya, tekstil gibi alanlarda da önemli potansiyelimiz var. Bunlarda da gelişemememizin en önemli nedeni tasarım, markalaşma ve pazarlanma gibi konular görünüyor. 'Tasarım ekosistemini nasıl geliştirebiliriz?' sorusunu sormak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Tanıtım atağı

İzmir Vakfı'nın, şehrin tanıtımı ile ilgili önemli bir rol üstlenmesini isteyen Başkan Tugay, şunları söyledi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi himayesinde, İzmir Vakfı yönetiminde kenti tanıtmak için heyet oluşturabiliriz. Bu heyet hedeflediğimiz ülkeler ve şehirleri ziyaret ederek İzmir'i tanıtabilir, şehrimizle dünya kentleri ve ülkeleri arasında köprü kurabilir. Bu ve buna benzer çalışmaları İzmir Vakfı'nın yürütebileceğini düşünüyorum."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu Toplantısı\'nda \'kenti birlikte yönetme\' mesajı verdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda 'kenti birlikte yönetme' mesajı verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda 'kenti birlikte yönetme' mesajı verdi - Son Dakika
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