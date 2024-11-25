İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan Kadına Yönelik Şiddete Açıklama - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan Kadına Yönelik Şiddete Açıklama

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay\'dan Kadına Yönelik Şiddete Açıklama

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin sistematik bir şekilde devam ettiğine dikkat çekti ve İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmesi gerektiğini vurguladı.

25.11.2024 10:16  Güncelleme: 10:19
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle yayımladığı mesajda; kadınların uzun süredir sistematik bir şekilde şiddete uğradığına, erkeklerin işlediği cinayetlerle yaşam haklarının elinden alındığına dikkat çekti. İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Tugay, "Birleşmiş Milletler tarafından Kadın Dostu Kent ilan edilen İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu ünvana layık olmak, cinsiyet eşitliğini her alanda sağlamak, kadın haklarının bayraktarlığını yapmak için var gücümle çalışmaya devam edeceğim. Yaşasın kadın mücadelesi, yaşasın kadınlar" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle kadına şiddete ve cinsiyet eşitsizliğine karşı bir mesaj yayımladı. Kadına karşı şiddetle mücadelede ülke olarak sınıfta kaldığımıza dikkat çeken Başkan Tugay, İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmesi gerektiğini söyledi. Başkan Tugay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sınıfta kaldık"

"Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılında ilan edilen "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nü içimiz yanmadan, kadın mücadelesinde kat ettiğimiz ilerlemenin övüncüyle anmak isterdik. Bugün sadece, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'yle kadına şiddetle mücadelede dünyaya nasıl öncülük ettiğini anlatmak isterdik. Ancak ne yazık ki ülkemizde kadınlar, uzun süredir sistematik bir şiddete uğruyor, erkeklerin işlediği cinayetlerde yaşam hakları ellerinden alınıyor. 25 Kasım'da, faillerin "iyi hal" ya da "haksız tahrik"ten ceza indirimi aldığını, cezasızlık politikasının egemen olduğunu, kadına yönelik şiddetle mücadelede sınıfta kaldığımızı yüksek sesle dile getirmek zorundayız.

"İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmesini istiyoruz"

Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan ve 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açılan İstanbul Sözleşmesi'ne ilk imzayı atarak dünyaya öncülük eden Türkiye'nin, bir gece ansızın sözleşmeden çıkmasını kabul etmiyoruz. Bu ülke, Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde kadınlara seçme ve seçilme hakkını pek çok gelişmiş Batı ülkesinden önce tanıma onurunu taşıyan bir ülkedir. Cinsiyet eşitliğinde 20. yüzyılın başında kaydettiğimiz ilerlemenin 21. yüzyılda elimizden alınmasını reddediyoruz. Kadına yönelik ve aile içi şiddetle mücadelede ciddi yaptırımlar getiren İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmesini, bu sözleşme sonucunda hazırlanıp TBMM'den geçen 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un uygulanmasını talep ediyoruz.

"Yaşasın kadın mücadelesi!"

Tek bir kadının dahi yaşam hakkının elinden alınmasına, güvenliğinin tehdit edilmesine, şiddet ve ayrımcılık görmesine tahammülümüz yoktur. Birleşmiş Milletler tarafından "Kadın Dostu Kent" ilan edilen İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu ünvana layık olmak, cinsiyet eşitliğini her alanda sağlamak, kadın haklarının bayraktarlığını yapmak için var gücümle çalışmaya devam edeceğim. Yaşasın kadın mücadelesi, yaşasın kadınlar."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan Kadına Yönelik Şiddete Açıklama - Son Dakika

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