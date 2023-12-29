İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Galatasaray-Fenerbahçe maçının İzmir\'de oynanmasını istedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Suudi Arabistan'da bu akşam oynanması planlanan ancak ertelenen Galatasaray- Fenerbahçe maçı ile ilgili, "Bu maç, kurtuluşun ve kuruluşun kenti İzmir'de, Atatürk'ün adını taşıyan stada çok yakışır" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Turkcell Süper Kupa final mücadelesi, Suudi Arabistan yöneticilerinin Atatürk posteri ve tişörtleri ile İstiklal Marşı'nı kabul etmemesi üzerine iptal edildi. Maça çıkmama kararı alan iki takıma Türkiye'den destek yağdı. İzmirli belediye başkanları ve siyasetçiler de Türkiye'ye dönen iki takımı İzmir'e davet etti.

SOYER: BU MAÇ, ATATÜRK'ÜN ADINI TAŞIYAN STADA ÇOK YAKIŞIR

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Atatürk yoksa Türkiye yok, biz de yokuz. Teşekkürler Fenerbahçe, Teşekkürler Galatasaray. Bu maç, kurtuluşun ve kuruluşun kenti İzmir'de, Atatürk'ün adını taşıyan stada çok yakışır" dedi.

TUGAY: SÜPER KUPA MAÇINI İZMİR ATATÜRK STADI'NDA OYNAMAYA DAVET EDİYORUM

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, " Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve hatırasına Suudi Arabistan'da yapılan saygısızlığı kabul etmiyoruz. Maça çıkmama kararı alan Galatasaray ve Fenerbahçe spor kulüplerimizi Süper Kupa maçını İzmir Atatürk Stadı'nda oynamaya davet ediyorum" paylaşımını yaptı.

ATİLA: SÜPER KUPA FİNALİ ATATÜRK'ÜMÜZÜN ŞEHRİ İZMİR'E YAKIŞIR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Olgun Atila ise "Cumhuriyetimizin 100. yılında Süper Kupa Finalini oynamak Atatürk'ümüzün şehri İzmir'e yakışır. İstiklal Marşımız ve Mustafa Kemal Atatürk bizim kırmızı çizgimizdir" diyerek iki takımı İzmir'e davet etti.

ASLANOĞLU: TÜRKİYE SİZİNLE GURUR DUYUYOR

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise takımlara desteğini belirtti. Aslanoğlu, "Süper kupa oynanmadı ama Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'ten yana süper bir duruş sergilendi. Bu duruş, takımlarımızı Suudi Arabistan'a gönderenlere tokat gibi bir cevaptır. Türkiye sizinle gurur duyuyor. Tebrikler Fenerbahçe, tebrikler Galatasaray" paylaşımı yaptı.