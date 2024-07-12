İzmir Büyükşehir Belediyesi, Hafriyat ve İnşaat Atıklarını Geri Dönüştürüyor - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Hafriyat ve İnşaat Atıklarını Geri Dönüştürüyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, hafriyat ve inşaat atıklarını geri dönüştürerek çevresel kirliliği önlemeye ve ekonomiye katkı sağlamaya devam ediyor. Kemalpaşa Sütçüler Mahallesi'nde kurulan geri kazanım tesisi, atıkları yol dolgu malzemesi ve parke üretiminde kullanmak üzere geri dönüştürüyor.

12.07.2024 11:08  Güncelleme: 12:12
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, hafriyat ve inşaat atıklarının özellikle ormanlık alanları tehdit etmesine karşı çevreci bir adım daha attı. Kemalpaşa Sütçüler Mahallesi'nde eski bir taş ocağı alanını Orman Genel Müdürlüğü'nden 5 yıl süreyle devralan Büyükşehir Belediyesi, kuracağı tesisle atıkları yol dolgu malzemesi, parke, bordür üretiminde kullanılmak üzere geri dönüştürecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan moloz ve hafriyat atığı geri dönüşüm tesisleri sayesinde hem çevresel kirliliğin hem de görüntü kirliliğinin önüne geçilirken atıklar da ekonomiye kazandırılıyor. Özellikle ormanlık alanları tehdit eden kaçak hafriyat, inşaat yıkıntı atığı dökümüne karşı önlemler alan ve hafriyat sahalarının sayısını artıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu sahaların içinde kurduğu tesislerde hafriyat atığı ve molozları geri dönüştürerek kentin yol altı dolgu ihtiyacını malzemelerden karşılıyor. Atık malzemeler parke, bordür üretiminde kullanılıyor. Hafriyat dolum sahası olarak kullanılan doğal yapısı bozulmuş eski taş ocakları depolama kapasitesini doldurduktan sonra ağaçlandırılıyor.

Kemalpaşa'da geri kazanım tesisi kuruluyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı son olarak Kemalpaşa Sütçüler Mahallesi'ndeki eski bir taş ocağı alanını hafriyat depolama ve inşaat yıkıntı atıkları geri kazanım tesisi kurmak için 5 yıl süreyle Orman Genel Müdürlüğü'nden devraldı. 9 milyon ton hafriyat toprağı alabilecek kapasiteye sahip alan hizmete açılırken, İZBETON tarafından işletilecek geri kazanım tesisinin de önümüzdeki günlerde hizmete gireceği bildirildi.

"Terk edilen sahanın rehabilitasyonu sağlanacak"

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Kemal Kılıç, kent açısından ciddi bir sorun olan kaçak moloz dökümlerini engellemek adına önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Kılıç, "Milyonlarca metreküp hafriyat toprağı, ormanlarda, doğal alanlarda ciddi tahribata neden oluyor. Biz bunları yönetmeliklere, mevzuata ve bilimsel ilkelere uygun şekilde açtığımız sahalarda depoluyor, kurduğumuz tesislerde geri dönüşümünü sağlayarak ekonomiye kazandırıyoruz. Doğal yapısı bozulmuş eski taş ocaklarını ardından ağaçlandırarak kentimize kazandırıyoruz. Kemalpaşa Sütçüler'deki bu taş ocağı alanını da aynı şekilde rehabilite edeceğiz" dedi. İzmir Valiliği'nin 30 Ekim 2020 İzmir depreminin ardından bu alanı olası bir depremde enkaz atıklarının döküleceği rezerv alan olarak belirlediğini de anlatan Kılıç; buraya işletmelerin, belediyelerin, inşaat firmalarının alım kriterlerine uygun şekilde atık getirebileceğini söyledi.

Çevreye zarar vermeyen tesis için çalışmalar sürüyor

İZBETON Çevre Yönetim ve Kalite Kontrol Şube Müdürü Kübra Şaş Bıçakçı da kuracakları inşaat yıkıntı atığı geri kazanım tesisisin kapalı sistem çalışacağını söyledi. Şaş Bıçakçı, "Toz bastırma sistemleri kurularak toz olmaması için gereken önlemleri alacağız. Atıklar eleklerden geçtikten sonra boyutlandırılacak ve ilk olarak dolgu malzemesi olarak üretilecek. Alanda çalışmalar tamamlandığında üst örtü olarak 2 metre bahçe toprağı serilecek. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile sahanın ağaçlandırılması için ortak çalışma yürüteceğiz. Orman Bölge Müdürlüğü'nün izin verdiği ve kabul ettiği ağaç türleri ile ağaçlandırıldıktan sonra saha yeniden Orman Bölge Müdürlüğü'ne devredilecek. Yaptığımız çalışmalar sayesinde, kentte yeşil alanları çoğaltıyoruz. Yurttaşlarımızın nefes alacağı bölgeler yaratıyoruz. Hem şehrimizi hem de doğamızı koruyarak, gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

2 tesis, 7 hafriyat toprağı depolama sahası var

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Güzelbahçe Yelki'de ve Menemen Koyundere'de hafriyat depolama ve inşaat yıkıntı atığı geri kazanım tesisi bulunuyor. Her iki tesis İZBETON tarafından işletiliyor. Büyükşehir Belediyesi'nin ayrıca Güzelbahçe Yelki, Menderes Küner, Menemen Koyundere, Kemalpaşa Sütçüler, Dikili Deliktaş, Menemen Yayla, Bergama İslamsaray mahallelerinde hafriyat toprağı depolama sahaları yer alıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi, Hafriyat ve İnşaat Atıklarını Geri Dönüştürüyor - Son Dakika

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