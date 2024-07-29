İzmir Büyükşehir Belediyesi Hibrit Güneş Ağacı Projesini Devreye Aldı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Hibrit Güneş Ağacı Projesini Devreye Aldı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim kriziyle mücadele çalışmaları kapsamında karbon salınımı önleyerek temiz enerji elde etmeyi sağlayan hibrit güneş ağacı projesini devreye aldı. Bostanlı'da oluşturulan İklim Nötr Noktası'nda hem güneşten hem de rüzgardan elde edilen enerji sayesinde küçük elektrikli araçlar, bisikletler ve elektronik cihazlar şarj edilebiliyor.

29.07.2024 09:49  Güncelleme: 10:11
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim kriziyle mücadele çalışmaları kapsamında karbon salınımı önleyerek temiz enerji elde etmeyi sağlayan hibrit güneş ağacı projesini devreye aldı. Bostanlı'da oluşturulan İklim Nötr Noktası'nda hem güneşten hem de rüzgardan elde edilen enerji sayesinde küçük elektrikli araçlar, bisikletler ve elektronik cihazlar şarj edilebiliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in iklim nötr ve akıllı kent hedefine hizmet edecek örnek bir projeyi daha hayata geçirdi. Sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında kente hibrit güneş ağaçları monte edilmeye başlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü ile ESHOT Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) iş birliği ile kentin ilk İklim Nötr Noktası Karşıyaka Bostanlı'da oluşturuldu. Yurttaşların yoğun olarak kullandığı lokasyonda hibrit güneş ağacı (ağaç şeklinde güneş paneli direği) kuran Büyükşehir, hem rüzgardan hem de güneşten elde ettiği enerjiyi, elektriğe çevirerek İzmirlilerin kullanımına sundu. İklim kriziyle mücadele kapsamında geliştirilen ve karbon salınımı önleyerek temiz enerji elde edilmesini sağlayan yatırım sayesinde yurttaşlar; cep telefonlarını, diz üstü bilgisayarlarını, elektrikli bisikletlerini, akülü tekerlekli sandalyelerini ücretsiz olarak şarj edebiliyor. Hibrit güneş ağacı kurulan nokta kentliler için gölge alan da yaratıyor. Projenin ilerleyen zamanlarda kentin farklı noktalarında yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Bir hanenin yıllık tükettiği enerjiyi üretiyor

İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürü Ahmet Toker, proje uygulama yeri olarak Bostanlı Vapur İskelesi, ESHOT durakları, tramvay ve bisiklet yollarının kesişiminde bir bölgeyi tercih ettiklerini söyledi. Toker, "Stratejik bir nokta burası. Yurttaşların gölge altında bekleyebilecekleri hem de elektronik eşyalarını şarj edebilecekleri bir nokta. Hibrit güneş ağacı üzerinde her biri 155 watt gücünde 5 panel var. Ayrıca bir de rüzgar türbini bulunuyor. Bu bütünleşik sistem 1.75 kilovatlık (kW) kurulu güce sahip. Bir hanenin yıllık olarak tükettiği enerjiyi üreten bir tesis. Bu proje ile temiz enerjinin toplumsal olarak gündelik hayata girmesini sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

"Gelecek nesillere katkısı büyük"

Hibrit güneş ağacından faydalanan Faria Turmanidze, "Doğaya çok büyük bir faydası var. Benim her zaman önceliğim doğa. Bütün enerji kaynaklarını çok hızlı bir şekilde tüketiyoruz. Bu durum yaşadığımız hava sıcaklığından tutun da hayvanlara kadar her şeyi etkiliyor. Ben güneş panellerini her zaman çok destekliyorum. Hayatımızı kolaylaştırdığı doğru ama bizden çok gelecek nesillere ve dünyaya katkısı olduğuna inanıyorum" dedi.

Şarj noktası aramayacaklar

Mahsun Tamur da bu örnek projenin insanların hayatına dokunduğunu vurgulayarak, "İnsanlar elektronik eşyalarını şarj edebilmek için kafelerde dolaşmak zorunda kalıyor. Buna gerek duymadan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu çalışmasından faydalanarak, temiz enerji ile rahat bir şekilde telefonlarını veya tabletlerini şarj edecekler" dedi.

Kesintisiz ve sağlıklı iletişim

Öğrenci Gökdeniz Toprak da, "Dışarıda olduğum zaman telefonun şarjı bittiğinde zorlanıyordum. Bizim için çok faydalı oldu" diye konuştu. Ahmet Çağan Karlı ise çalışmanın günlük hayatını çok kolaylaştırdığını anlatarak, şunları söyledi: "Telefonumum şarjı bittiği zaman ailemle iletişim kurmakta zorlanıyordum. Genelde buralarda oluyorum. Şarjım bittiği zaman bu noktada sorunu gideriyorum. Yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması açısından da çok güzel bir çalışma. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum."

Görüntü Dökümü

-Genel ve detay görüntüler

  • Bostanlı'da oluşturulan İklim Nötr Noktası'ndan görüntüler

-Drone görüntüleri

-Röportajlar

  • İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürü Ahmet Toker

  • Faria Turmanidze

  • Mahsun Tamur

  • Gökdeniz Toprak

  • Ahmet Çağan Karlı

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Hibrit Güneş Ağacı Projesini Devreye Aldı - Son Dakika

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