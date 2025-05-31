İzmir'de grev krizi sürüyor, sokaklar çöp yığınlarıyla doldu - Son Dakika
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İzmir'de grev krizi sürüyor, sokaklar çöp yığınlarıyla doldu

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İzmir\'de grev krizi sürüyor, sokaklar çöp yığınlarıyla doldu
31.05.2025 12:59  Güncelleme: 14:19
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İzmir\'de grev krizi sürüyor, sokaklar çöp yığınlarıyla doldu
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İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de çalışan 23 bin işçinin grevi üçüncü gününde kararlılıkla sürüyor. Grev nedeniyle Konak'taki bazı sokaklarda çöp yığınları oluştu. Yeni bir öneri getiren Belediye Başkanı Cemil Tugay, yan ödemelerin tamamını kaldırarak net maaş üzerinden bir teklif sundu ve sendikayı yeniden masaya davet etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş sendikası arasındaki İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de 23 bin çalışanı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecinin tıkanması sonucunda başlayan grev üçüncü gününde sürüyor. Grevde nedeniyle otobüslerin neredeyse tamamına yakını kontak kapatırken, ulaşımda aksamalar yaşandı. Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri önemli ölçüde durdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde grev sürüyor

CADDE VE SOKAKLARDA ÇÖPLER BİRİKTİ

Grevin etkili olduğu alanlardan biri de Kent Temizliği Şube Müdürlüğü oldu. İşçilerin grevde olması nedeniyle bazı sokaklarda çöpler toplanmazken, Konak ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde çöpler birikti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde grev sürüyor

TUGAY YENİ ÖNERİSİNİ AÇIKLAYIP DİSK'İ MASAYA DAVET ETTİ

Greve ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, "Genel-İş yöneticileri masada teklif ettiğimiz samimi rakamları yalanlıyor ve inkar ediyorlar, üzüntüyle izliyoruz. Genel-İş temsilcileri konuşmalarında çok sayıda kalemdeki yan ödemeyi sanki Belediyemizin bütçesi dışında bir yerden karşılanıyormuş gibi anlatıyor ve adeta yok sayıyorlar. Toplu İş Sözleşmesi taslağındaki yaklaşık 50 ayrı kalemdeki yan ödemeleri tamamen kaldıralım. Aylık net ücret olarak 65 bin TL'den başlayan, 80 bin TL'ye ulaşan rakamları ödeyelim. Üstüne eylül ayında bu artışa yüzde 10 daha ekleyelim bu da en az 71 bin 500 TL'den 88 bin TL'ye kadar aylık net ücret anlamına gelecektir. Bu teklif üzerinde konuşmak ve mümkün olan en kısa sürede sözleşmemizi imzalamak için DİSK Genel-İş Sendikası'nı masaya davet ediyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde grev sürüyor

"NET MAAŞI KONUŞACAĞIZ"

Önerdiğimiz bu rakamın nasıl bir özveriyle verilebileceğini çalışanlarımızın takdir edeceğine inanıyorum diyen Tugay, "İzmir halkının yaşadığı mağduriyetler uzamasın diye her türlü özverili yaklaşımı göstermeye çalışıyoruz. Önerdiğimiz rakamları karşılayacak günlük yevmiyeleri belirlemek için sendika temsilcilerini görüşme masasına bekliyoruz. Yan ödemeler üzerinden yaratılan kafa karışıklığını kaldıracağız. Her ay herkese ödenecek net maaşı konuşacağız" açıklamasında bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde grev sürüyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde grev sürüyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde grev sürüyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde grev sürüyor
Kaynak: DHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Cemil Tugay, Sendika, İzelman, Ekonomi, Güncel, Konak, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de grev krizi sürüyor, sokaklar çöp yığınlarıyla doldu - Son Dakika

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