İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin Kent İçi Ulaşımını Rahatlatacak Projesi Başlıyor

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kent trafiğini rahatlatmak için gündeme aldığı ulaşım projeleri arasında yer alan Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidi'nde çalışmalar başladı. Mürselpaşa Bulvarı'nı Gıda Çarşısı'na bağlayacak alt geçit ile Halkapınar'da trafik rahatlayacak, kent merkezine ulaşım kolaylaşacak. 500 milyon liraya mal olacak çalışmaların ekiplerin 7 gün 24 saat mesaisi ile 10 ayda bitirilmesi planlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın kentteki trafik sorununu çözmek için başlattığı ulaşım projelerinin ilk etabı olan Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidi Projesi başladı. Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidi, hastane ve yeni yerleşim alanlarıyla kentin nüfus yoğunluğunun arttığı Halkapınar bölgesindeki ulaşımı rahatlatacak. Karayolu alt geçidi ile Mürselpaşa Bulvarı'ndan kentin önemli ticaret merkezlerinden Gıda Çarşısı'na direkt bağlantı sağlayacak alternatif bir ulaşım yolu oluşturulacak. Demiryolu hattı nedeniyle iki mahalle arasındaki kesinti ortadan kalkacak. Halkapınar Mahallesi'nde yer alan Mürselpaşa Bulvarı'nı Gıda Çarşısı'na bağlayacak alt geçit, 430 metre uzunluğunda ve 35 metre genişliğinde olacak. Demiryolu ve metro hattının altından geçilerek yapılacak alt geçit 2 şerit geliş 2 şerit gidiş olarak hizmet verecek. Alt geçit, ile özellikle TIR ve yüklü kamyonları kent merkezinde oluşturduğu yoğunluk ortadan kaldırılacak. Alternatif yol özellikle Alsancak yönünden Gıda Çarşısı yönüne seyredecek araçların Şehitler Caddesi ve Halkapınar Kavşağı ile Gaziler Caddesi üzerinde oluşturduğu yoğunluğun önüne geçecek.

"Karşıyaka bölgesindeki trafik yoğunluğu azalacak"

Proje hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Sercan Kahya, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Cemil Tugay'ın kent trafiğini rahatlatmak için öncelik verdiği ulaşım projelerinden birini hayata geçiriyoruz. Bu çalışmayla birlikte Mürselpaşa Bulvarı'nın bölmüş olduğu Yenişehir Mahallesi, Mersinli Mahallesi, Halkapınar Mahallesi ile karşı taraftaki Alsancak Mahallesi, Ege Mahallesi ve Mimar Sinan Mahallesi'ni birbirine bağlayacağız. Mürselpaşa Bulvarı'nda, özellikle trafik yoğunluğunun olduğu kuzey aksı olarak nitelendirdiğimiz Karşıyaka bölgesindeki yoğunluğu alacak önemli projelerden bir tanesi olacak. Karayolu alt geçidinin açılmasıyla birlikte özellikle ticari merkez olarak adlandırılan Gıda Çarşısı, Mürselpaşa Bulvarı'ndan trafik yoğunluğunu alarak sıkışıklığı önemli ölçüde azaltmış olacak" diye konuştu.

"Ağır vasıta trafiği azalacak"

Alt geçit ile özellikle TIR ve yüklü kamyonların kent merkezinde oluşturduğu yoğunluğun önemli ölçüde azaltılacağını belirten Sercan Kahya, "Özellikle Mürselpaşa Bulvarı'nı kullanan ağır vasıta araçları Halkapınar trafiğini kullanmadan Gıda Çarşısı bölgesine hızla ulaşacak" dedi.

"Projenin maliyetinin yaklaşık 500 milyon TL olacağını öngörüyoruz"

Projenin yer teslimini yaptıklarını, imalatların hızla başlayacağını dile getiren Kahya, "Projemiz aynı zamanda önemli bir mühendislik yapısı olacak. Demiryolu ve metro hattının altından geçilecek. Projenin maliyetinin yaklaşık 500 milyon TL olacağını öngörüyoruz. 10 ayda bitirmeyi hedefliyoruz. Çalışmalarımız 7 gün 24 saat devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Büyük bir çalışma gerçekleştireceğiz"

Kent merkezinde trafiği rahatlatacak yeni yatırımlarla ilgili de bilgi veren Kahya, "Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidi'nin yanı sıra Ege Mahallesi Meles Deresi Karayolu Köprüsü, Zafer Payzın Köprülü Kavşağı yenileme ve genişletme çalışmalarıyla bu bölgedeki trafik sorununun çözülmesi noktasında büyük bir çalışma gerçekleştireceğiz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Cemil Tugay'ın önderliğinde kent merkezindeki trafik yoğunluğunu en aza indirmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak tüm ekiplerimizle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.