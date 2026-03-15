İzmir Büyükşehir Belediyesi, Üreticiye Desteğini Artırdı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınmada atağa geçti. Çiftçiye yüz binlerce fidan ve fide dağıtıldı, sulama yatırımları yapıldı. İZMAR mağazalarıyla üretici ile tüketici aracısız buluştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi, Kırsal Hizmetler Dairesi ve İZTARIM AŞ kapsamlı çalışmalar yürüttü. Tüm birimler ve akademisyenlerin katılımıyla "Kırsal Çalışma Grubu" kuruldu. Üreticiler artan girdi maliyetlerine karşı desteklenirken, kırsalda yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik projeler de hayata geçirildi.

İki yılda kooperatifler aracılığıyla üreticilere 694 milyon lira destek sağlandı. Fide, ekipman, hastalıklarla mücadele ve katma değeri artıran projelerle çiftçiye üretimin her aşamasında destek verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın katılımıyla kooperatiflerle yapılan toplantılarda üreticilerin ihtiyaçları belirlenerek noktasal destekler sağlandı. Planlama sürecinin ardından Büyükşehir Belediyesi 2026 yılı bütçesini 1 milyar 400 milyon liraya çıkardı.

Tarladaki mahsulün kalitesi artırılıyor

Tarımsal üretimde kalitenin artırılması için özel çalışma başlatıldı. Üreticiye 200 adet zeytin kasası, 1034 adet incir kurutma kasası (kerevet) dağıtıldı. Zeytinde halkalı leke hastalığına karşı 10 ton bordo bulamacı, kestane kanseriyle mücadele kapsamında 1641 kilogram göztaşı, 4 bin litre ardıç katranı, 5 bin litre çamaşır suyu, Akdeniz meyve sineğiyle mücadele kapsamında 3 bin 360 adet tuzak ve feromonu, incirde ekşilik böceğine karşı 4 bin 500 adet çekici yem tuzağı desteğinde bulunuldu. 11 bin 792 adet yabani ağaç aşılama – gözyaşı desteği verildi. Doğru ürün ekimi için 1000'in üzerinde ücretsiz toprak analizi yapıldı.

250 fidan, 179 bin fide ve 20 bin paket tohum desteği

Havzaların doğal yapısına uygun olarak tıbbi aromatik bitkilerden meyveye, katma değeri yüksek ürünlerden atalık tohumlara kadar fide ve tohum desteğinde bulunuldu. 291 bin adet fidan, 179 bin fide ve 20 bin paket tohum dağıtıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ziraat mühendisleri, yeni türlerin ekimi, dikimi ve hasadı hakkında çiftçilere eğitimler verdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin kuraklıkla mücadele kapsamında hayata geçirdiği Yahşibey Sulama Göleti İletim Hattı Projesi tamamlandı. 85 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen proje, Dikili ve çevresindeki 545 çiftçiye can suyu oldu. Yüksek basınçlı damla sulama sistemiyle yüzde 50 su tasarrufu sağlayan 62 kilometrelik hat, Yahşibey, Bademli ve Denizköy başta olmak üzere 8 bin 600 dekar tarım arazisinin sulanmasına imkan tanıyor. Ön ödemeli akıllı sayaçlarla su israfının da önüne geçiliyor.

Organik atıklar evde bokaşi ile komposta dönüşüyor

Organik atıkların değerlendirilmesi için evlere ücretsiz bokaşi kompost seti dağıtımı başlatıldı. Proje kapsamında evsel organik atıklar, özel kovalar ve yararlı mikroorganizmalarla az oksijenli ortamda fermente edilerek komposta dönüştürülüyor. Böylece organik atıkların çöp sahalarına gitmesi önlenirken sera gazı salımının azaltılması ve toprağın zenginleştirilmesi hedefleniyor.

Yazın orman yangınlarına da can suyu olan 14 yeni hayvan içme suyu göleti açıldı. 31 göletin bakım ve onarımı tamamlandı. 13 sulama tesisinin bakım ve onarımı yapıldı. 8 sulama göletinin bakım ve onarımı tamamlanarak kente 4 yeni su kuyusu kazandırıldı. 9 kooperatife de sulama tesisi ve su kuyusu sondajı için ekipman desteği sağlandı.

Şap hastalığına karşı buzağı kiti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 1 milyon büyükbaş hayvan varlığıyla öne çıkan kentte şap hastalığı ve artan buzağı ölümlerine karşı harekete geçti. Büyükbaş hayvancılığın yoğun olduğu 14 ilçede üreticilere dezenfektan ve buzağı kiti desteği sağlanarak özellikle genç hayvanları tehdit eden hastalıklara karşı önlem alındı.

Küçük ölçekli balıkçıların çalışma koşullarını iyileştirmek için tekne bakım malzemesi destekleri sürdürüldü. 752 balıkçıya kooperatifler aracılığıyla boya ve macun desteği sağlandı. 3 kooperatife yaprak buz makinesi desteği de verildi.

İzmir 18 yeni organik üretici kazandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) işbirliğiyle, İzmirlileri sağlıklı ve doğal gıdayla buluşturduğu "Ekopazar İzmir" projesi 15'inci yılına ulaştı. Organik tarımın yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında bu yıl 18 organik üretici kente kazandırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İZTARIM AŞ, yurttaşların uygun fiyatlı ve güvenilir temel gıda ürünlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla önemli adımlar attı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın öncülüğünde Nisan 2025'te hayata geçirilen tanzim satış mağazaları İZMAR, kısa sürede büyüyerek 19 sabit mağaza ve 1 gezici otobüsle 20 noktaya ulaştı. Halkın bütçesine katkı sağlayan İZMAR ağının Başkan Tugay'ın talimatıyla 40 mağazaya çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

İZMAR mağazalarında, yerli üreticiden temin edilen ürünler doğrudan yurttaşlarla buluşturuluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 100. Yıl Bayındır Süt Fabrikası'nda işlediği İZMAR markalı 180 bin paket UHT süt, 230 ton yoğurt, 18 ton tereyağı, 1,5 ton taze kaşar, 1 ton taze beyaz peynir ve 6,5 ton ayran İzmirlinin sofrasına ulaştı. Ödemiş Et Entegre Tesisi'nde yerli besiden işlenen 230 ton kırmızı et ise İZMAR raflarında yoğun ilgi gördü. Böylece üreticinin emeği değere dönüşürken, vatandaşlar güvenli ve uygun fiyatlı gıdayla buluştu. Türkiye genelinden 20 kooperatifle yapılan anlaşmalarla üretici ürünleri aracısız olarak raflarda yerini aldı.

Kırsal Hizmetler Dairesi, köyleri analiz etti

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, iki yıllık süreçte İzmir'in kırsal mahallelerini karış karış analiz etti. Kırsal mahallelerin yok edilmemesi, potansiyeline, doğasına, kültürel ve sosyal dokusuna uygun olarak kalkındırılması için çalışmalar hayata geçirildi.

Kırsalda yaşayan genç nüfusun yerinde istihdamı hedefiyle "Toprağın Genç Aklı" projesi başlatıldı. Projeyle sahada anketler yapılarak "Gençlerimizi kırsalda nasıl tutabiliriz" sorusuna yerelden yanıt arandı. İlk etapta 25 mahallede saha çalıştırılması yapılarak 600'ün üzerinde gençle anket yapıldı. İzmir kırsalına yayılacak projeden elde edilen veriler ışığında uygulanabilir politika paketleri ve müdahale araçları hayata geçirilecek.

Çalışmalar kapsamında yenilenebilir enerji yatırımlarının doğayı yok etmeden hayata geçirilmesi için "Rüzgar Enerji Santrali, Güneş Enerji Santrali ve Biyokütle Enerji Santrallerinin Yer Seçimine İlişkin İlke ve Esaslar" belirlendi ve mecliste kabul edildi.

Kırsal Mahalle Kimlik Kartı Projesi ile tüm İzmir kırsalının verileri güncellenip kent rehberinde paylaşılmaya başlandı. Ayrıca kırsal alan planlamasına altlık oluşturacak mekansal, kurumsal ve istatistiksel veriler için coğrafi bilgi sistemi (CBS) veri tabanı oluşturuldu.

İzmir, Milano Paktı üyesi oldu

Büyükşehir Belediyesi, İZMAR'dan komposta, kent bostanlarından gıda atıklarının dönüşümüne kadar hayata geçirdiği gıda güvenliği projeleriyle Milano Kentsel Gıda Politikası Paktı'nın (MUFPP) üyesi oldu. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında İzmir, dünya genelinde 300'den fazla şehrin imzacısı olduğu pakta imza attı.