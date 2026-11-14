İzmir Büyükşehir Meclisi öğretmen ve 26 yaş üstü öğrencilere ulaşım indirimi verdi - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Meclisi öğretmen ve 26 yaş üstü öğrencilere ulaşım indirimi verdi

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İzmir Büyükşehir Meclisi öğretmen ve 26 yaş üstü öğrencilere ulaşım indirimi verdi
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İzmir Büyükşehir Meclisi öğretmen ve 26 yaş üstü öğrencilere ulaşım indirimi verdi
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İzmir Büyükşehir Meclisi, öğretmenler ve 26 yaş üzerindeki yükseköğretim öğrencilerinin toplu ulaşımdan indirimli yararlanmasını oy birliğiyle kabul etti. Düzenleme 15 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek; tam biniş 35 TL iken öğrenciler 17,50 TL, öğretmenler 23,50 TL ödeyecek.

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi öğretmenler ve 26 yaş üzerindeki öğrencilerin toplu ulaşımdan indirimli yararlanması yönünde karar aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin kasım ayı ikinci birleşiminde İZSU'nun 3,6 milyar liralık altyapı yatırımlarına yönelik kredi garantisi ile ilçe belediyelerinin 2027 yılı bütçeleri de oy birliğiyle kabul edildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı olağan toplantısının ikinci birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Burçin Kevser Sevil yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda toplu ulaşımdan altyapı yatırımlarına, tarihi kent merkezinin korunmasından deprem güvenliğine kadar birçok önemli konuda karar alındı.

Öğretmenler ve 26 yaş üzerindeki yükseköğretim öğrencilerine yönelik indirimli ulaşım düzenlemesi, İZSU'nun altyapı yatırımlarına ilişkin kredi garantisi, İzmir Körfezi'nin bilimsel yöntemlerle izlenmesi ve ilçe belediyelerinin 2027 yılı bütçeleri de oy birliğiyle kabul edildi.

ÖĞRETMENLERE VE 26 YAŞ ÜZERİNDEKİ ÖĞRENCİLERE İNDİRİMLİ ULAŞIM

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde öğretmenler ve 26 yaş üzerindeki yükseköğretim öğrencilerini ilgilendiren İzmirim Kart Yönetmeliği değişikliği oy birliğiyle kabul edildi. Düzenlemeyle Öğretmen İzmirim Kart'ın kapsamı genişletilirken, 26 yaş üzerindeki öğrencilere de indirimli toplu ulaşımdan yararlanma hakkı tanındı. Buna göre Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda görev yapan ücretli öğretmenler, 5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren özel öğretim kurslarında çalışan öğretmenler ile üniversitelerde fiilen görev yapan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri, gerekli koşulları sağlamaları halinde Öğretmen İzmirim Kart'tan yararlanabilecek. Örgün yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim gören 26 yaşından gün almış öğrenciler de "26 Yaş Üstü Öğrenci İzmirim Kartı" ile Genç İzmirim Kart tarifesinden faydalanabilecek. 15 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe girecek düzenlemeyle, mevcut tarifeye göre 35 TL olan tam biniş ücretine karşılık öğrenciler 17,50 TL, öğretmenler ise 23,50 TL ödeyecek.

İZSU'NUN 3,6 MİLYAR LİRALIK ALTYAPI YATIRIMLARINA KREDİ GARANTİSİ

İZSU Genel Müdürlüğü'nün Aliağa ve Dikili ilçelerinde gerçekleştireceği altyapı yatırımları için kullanılacak toplam 3 milyar 608 milyon liralık krediye ilişkin garanti düzenlemesi de mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

Düzenleme kapsamında Aliağa Yenişakran, Hacıömerli ve Kalabak mahallelerinin atık su altyapısı için 1 milyar 385 milyon lira, Aliağa Yenişakran Atık Su Arıtma Tesisi ikmal inşaatı için 816 milyon 852 bin lira, Dikili Atık Su Arıtma Tesisi, Sülüklü Deresi ve bağlantılı altyapı yatırımları için 1 milyar 406 milyon lira kredi öngörüldü. Gerekli işlemlerin yürütülmesi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yetki verildi.

İZMİR KÖRFEZİ BİLİMSEL YÖNTEMLERLE İZLENECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi arasında yürütülecek "İzmir İli Oşinografik Araştırma ve Atık Su Arıtma Tesislerinin Etkilerinin İzlenmesi Projesi"ne ilişkin iş birliği protokolü de oy birliğiyle kabul edildi. 2 Ocak 2027 ile 30 Eylül 2029 tarihleri arasında 33 ay sürmesi planlanan proje kapsamında İzmir Körfezi ve kıyı ekosistemlerinin bilimsel yöntemlerle izlenmesi hedefleniyor. Çalışmada atık su arıtma tesisleri, akarsular, sanayi ve gemi söküm faaliyetleri, liman ve tersaneler ile kara kaynaklı kirletici yüklerin deniz ekosistemi üzerindeki etkileri araştırılacak.

ANAFARTALAR CADDESİ'NDE TARİHİ CEPHELER İYİLEŞTİRİLECEK

Basmane ve çevresindeki tarihi kent dokusunun korunmasına yönelik Anafartalar Caddesi Basmane bağlantısı ile Tarık Sarı, 945, 946 ve 948 sokaklarını kapsayan cephe iyileştirme ve kentsel tasarım projelerinin dördüncü etabına ilişkin düzenleme de oy birliğiyle kabul edildi. Yaklaşık 350 metrelik yol güzergahının iki tarafındaki yapıları kapsayan çalışma kapsamında tarihi yapıların özgün niteliklerinin korunması, cephe iyileştirmeleri ve gerekli restorasyon uygulamalarının gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Uygulama alanındaki yapı sahiplerinden alınması gereken izinlere ilişkin işlemlerin yürütülmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı  Cemil Tugay'a yetki verildi.

DEPREME DİRENÇLİ İZMİR İÇİN ÖNEMLİ KARARLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji AŞ arasında, belediye tarafından resen yürütülecek riskli yapı tespit süreçlerine yönelik iş birliği protokolü hazırlanmasına ilişkin düzenleme oy birliğiyle kabul edildi. Mecliste ayrıca kent genelinde talebe dayalı yapı ön inceleme çalışmaları sonucunda öncelikli işlem yapılması gerektiği belirlenen 759 yapıya ilişkin düzenleme de görüşüldü. Depreme karşı can ve mal güvenliğinin sağlanması, ruhsatlı yapıların dönüşümünün kolaylaştırılması ve hızlandırılması amacıyla hazırlanan yapılaşma koşullarının iyileştirilmesine ilişkin hükümler, ilgili komisyonların önerisi doğrultusunda dördüncü maddesinin çıkarılması koşuluyla oy birliğiyle kabul edildi.

İLÇE BELEDİYELERİNİN 2027 BÜTÇELERİNE OY BİRLİĞİ

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ilçe belediyelerinin 2027 mali yılı bütçeleri de oy birliğiyle kabul edildi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek meclise sunulan gelir ve gider bütçeleri, finansman programları ile tarife cetvellerini kapsayan düzenlemeler, meclis üyelerinin ortak kararıyla onaylandı.

Kaynak: ANKA
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