İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi - Son Dakika
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İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

16.07.2025 00:49
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İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Konak Atatürk Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından kaside dinletisi gerçekleştirildi.

Törende konuşma yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, 15 Temmuz'un dünyaya bir ders olduğunu belirtti.

Tarihte böyle bir alçaklığın ve hainliğin yaşanmadığını kaydeden Elban, milletin söz konusu vatan, bayrak, inancı ve ortak değerler olduğunda gözünü kırpmadan tanklara, mermilere, toplara kafa tutacağını vurguladı.

Vali Elban, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük liderliği, cesareti ve dirayetiyle, bu millet o gece kurulan her türlü oyunları, her türlü hainliği ve her türlü darbe girişimini canı pahasına, kanı pahasına her türlü fedakarlığı göstererek bertaraf etti çok şükür. Ancak bu destansı mücadele tarihimize bir kahramanlık destanı olarak geçti. Bu milletle artık kimse boy ölçüşemez. Bu millete kimse tuzak kuramaz. Artık bu millete kimse hainlik edemez."

Vali Elban'ın konuşmasının ardından Gençlik Spor İzmir İl Müdürlüğünce düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu sancak teslimi töreni yapıldı.

Etkinlikte konuşan AK Parti MKYK üyesi Hamza Dağ, 15 Temmuz'da vatandaşların, şehit ya da gazi olmak amacıyla sokağa çıktıklarını ifade etti.

15 Temmuz'dan sonra çok kritik süreçler yaşandığını aktaran Dağ, "Olağanüstü hal dönemleri yaşadık. Devlet kurumlarımızın topyekun bir mücadele sürecini yaşadık Aynı zamanda da ülkemizin toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına müdahale edebilecek çevremizde yaşantılarla ilgili çalışmalar içinde olduk. PKK terör örgütüyle birçok operasyonlar yapıldı. Bugün terörsüz Türkiye'yi konuşuyorsak 15 Temmuz'dan bağımsız değildir. Bugün Suriye'deki değişimi konuşuyorsak, 15 Temmuz'dan bağımsız değildir. Bugün güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör devletine müdahale etmişsek bu 15 Temmuz'dan bağımsız değildir." diye konuştu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 15 Temmuz'un bu topraklardaki bin yıllık direniş silsilesinin en son halkası olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, terörsüz Türkiye açıklamasına atıf yapan Saygılı, "47 yıllık terör belası sona erme sürecine girmiştir. Bunun için gerekli adımlar atılmış ve atılmaya devam etmektedir. Terörsüz Türkiye ile tarihte yeni bir sayfa açılmıştır." dedi.

Etkinlikte AK Parti MKYK üyesi Cemal Bekle, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile BBP İzmir İl Başkanı Erdem Öksüz de birer konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı meydandaki ekranlardan gösterildi.

Programda TRT Sanatçısı Ethem Kaya, "Kahramanlık Türküleri" seslendirdi, ardından mehteran takımı marşlar okudu.

Zeybek ve semazen gösterilerinin sunulduğu programda, şiir dinletisi yapıldı, ilahi okundu.

Etkinliğin düzenlendiği meydanda sivil toplum kuruluşları vatandaşlara ikramlarda bulundu. Meydanda toplanan binlerce kişi elinde Türk bayrağıyla söylenen marşlara eşlik etti.

Program, İl Müftüsü Şenol Kazancı'nın dua okumasının ardından saat 00.13 itibarıyla kentteki tüm camilerde sela okunmasının ardından son buldu.

Törene, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Demokrasi, 15 Temmuz, izmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi - Son Dakika

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