İzmir'de 156 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
İzmir'de 156 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi

16.04.2026 12:39
Kemalpaşa'da durdurulan araçta 156 bin 600 sentetik hap bulundu, sürücü tutuklandı.

İZMİR'de, polisin durdurduğu araçta 156 bin 600 sentetik hap ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü T.E. tutuklandı.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Kemalpaşa ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 156 bin 600 adet sentetik hap ele geçirildi. Aracın sürücüsü T.E., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.E., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, İzmir, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
