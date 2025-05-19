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İzmir'de 19 Mayıs Coşkusu

İzmir\'de 19 Mayıs Coşkusu

İzmir, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutladı.

19.05.2025 12:30
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İZMİR'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. İzmirliler kutlamalara ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda resmi tören düzenlendi. Törene, İzmir Valisi Süleyman Elban, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenci ve öğretmenler ile çok sayıda kişi katıldı. Bando eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, "Bugün burada Türk milletinin bağımsızlık yolundaki ilk adımını attığı, tarihimizin en anlamlı günlerinden biri olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın hep birlikte kutlamanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Eskici, "İlimle, irfanla, sporla, sanatla, ahlakla donanmış bir nesil olarak Türkiye'nin yarınlarını inşa edeceksiniz. Bizler de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sizlere en iyi imkanları sunmak, hayallerinizi gerçekleştirmek ve sizleri her alanda desteklemek için var gücümüzle çalışacağız. Bugün yalnızca geçmişin kahramanlıklarını anmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'na doğru yürüdüğümüz bu dönemde özellikle gençler bu büyük yolculuğun en önemli taşıyıcılarınızsınız" diye konuştu.

'DÜNYA SAHNESİNDE HAK ETTİĞİMİZ YERİ ALACAĞIZ'

'Türkiye Yüzyılı'nın yalnızca ekonomik kalkınma, teknolojik yenilikler ve uluslararası başarılarla değil, aynı zamanda gençlerin daha güçlü, bilinçli ve etkin bireyler olarak yetişmesiyle mümkün olacağını belirten Eskici, sözlerine şöyle devam etti:

"Sizlere çok güveniyoruz. Ülkemizin yarınları, sizin ellerinize yükselecek. Büyük Türkiye hayalimiz sizin gözlerinize filizlenecek. Türkiye Yüzyılı doğarken sizler sadece ülkemizin değil, dünyanın da lideri olma potansiyeline sahipsiniz. Türkiye'nin gücü; gençliği, akıl, bilim, teknoloji ve spor alanlarında ortaya koyacağınız başarılarla Türk milletinin adını her alanda duyuracak, dünya sahnesinde hak ettiğimiz yeri alacağız."

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın mesajı ve şiirler okundu ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi seslendirildi. 'Gençliğin Ata'ya Cevabı'nın Atatürk ve bayrak posteri gösterisi ile okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi tarafından hazırlanan halk oyunları ve spor gösterileri sunuldu. Meydandaki gösterileri izleyenler, ellerinde Türk bayraklarıyla bayram coşkusuna ortak oldu. Dev Türk bayrağı ile Atatürk posteri açılmasının ardından tören sona erdi.

Kaynak: DHA

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