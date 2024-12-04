İzmir\'de Arkadaşını Yaralayan Şüpheli Çatıda Yakalandı

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İZMİR'de arkadaşı Aleyna Sarı'yı (23) tabancayla yaralayan Tahsin Hepbektaşoğlu (35), evine operasyon düzenleyen polisi karşısında görünce çatılardan kaçmaya çalıştı. Saklandığı çatıda yakalanan ve hakkında 44 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, tutuklandı.

Barboros Mahallesi 3357 Sokak'ta 14 Kasım'da Tahsin Hepbektaşoğlu (35), iddiaya göre, arkadaşı Aleyna Sarı'yı (23) tabancayla ateş edip 4 kurşunla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Sarı tedaviye alırken, Tahsin Hepbektaşoğlu kaçtı. Başta Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro dedektifleri, Gasp Büro Amirliği, Hırsızlık Büro Amirliği, Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, Güven Timleri Büro Amirliği, Motosikletli Polis Timler Amirliği ile Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

POLİS HAVAYA UYARI ATEŞİ AÇTI

Tahsin Hepbektaşoğlu'nun Konak ilçesinde saklandığı yer tespit edildi. Şüphelinin bulunduğu binanın etrafında dün güvenlik önlemleri alındı. Polisi fark eden Hepbektaşoğlu, tabancasını çekip, ekiplerin uzak durmasını istedi. Ardından Tahsin Hepbektaşoğlu, binanın çatılarından kaçmak istedi. Bu sırada polis havaya uyarı atışı yaptı. Bir binanın çatısında saklanmaya çalışan Hepbektaşoğlu, peşine düşen polisler tarafından ruhsatsız tabancasıyla yakalandı. 'Hırsızlık' suçundan hakkında 44 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hepbektaşoğlu, 'Ateşli silahla kasten öldürmeye teşebbüs', 'Görevli memura mukavemet' ve 'Ruhsatsız silah taşımak' suçlarından sevk edildiği adliyede tutuklandı.