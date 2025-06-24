Genç kızlar terör estirdi! Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler - Son Dakika
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Genç kızlar terör estirdi! Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler

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Genç kızlar terör estirdi! Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
24.06.2025 16:09
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Genç kızlar terör estirdi! Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
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İzmir'in Balçova ilçesinde 17 yaşındaki iki kız, bir belediye çalışanına henüz bilinmeyen nedenle saldırdı. Belediye çalışanına temizlik fırçasıyla vuran genç kızlar tutuklanırken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İzmir'in Balçova ilçesinde, belediye çalışanı Mustafa Ç.'ye saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan Simge K. (17) ve Tuana B. (17), tutuklandı. Olay anı, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

GENÇ KIZLAR, BELEDİYE ÇALIŞANINA SALDIRDI

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Ata Caddesi'nde meydana geldi. Balçova Belediyesi çalışanı Mustafa Ç. ile Simge K. ve Tuana B. arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflardan biri Mustafa Ç.'ye temizlik fırçasının sapıyla vururken, diğeri ise motosikletini düşürüp, üzerindeki malzemeleri tekmeledi. Kavgayı ayırmak isteyenlere de engel olan ikili, bir kadını itip yere düşürdü, başka kadını ise tekmeledi.

İzmir'de Belediye Çalışanına Saldırı: İki Genç Tutuklandı

İKİSİ DE TUTUKLANDI

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Yaralanan Mustafa Ç., sağlıkçılar tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavisinin ardından taburcu edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

İzmir'de Belediye Çalışanına Saldırı: İki Genç Tutuklandı

Öte yandan olay anı, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İzmir'de Belediye Çalışanına Saldırı: İki Genç Tutuklandı
İzmir'de Belediye Çalışanına Saldırı: İki Genç Tutuklandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Genç kızlar terör estirdi! Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Abdul Mecit el sabah:
    Belediye çalışanı mutlaka bir sözlü tacizde bulunmuştur tutuklanması gereken belediye görevlisi. Muhalesef ülkede suçlular dışarda suçsuzlar içerde. 1 7 Yanıtla
  • ramazan gökmen:
    Anasının babasının zamanında vermediği edebi terbiyeyi masum insanlar çekiyor. 0 1 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    ortalık sıcak pıttıklar da alev almış normal yani 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Genç kızlar terör estirdi! Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler - Son Dakika
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