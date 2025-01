İzmir'de CHP Örgütlerinden Gazetecilerin Gözaltına Alınmasına Tepki... Aslanoğlu: "Özgür Basın Serbest Bırakılana Kadar Bu Mücadelemiz Sürecek"

Güncel

(İZMİR)- Halk TV çalışanı gazeteciler Seda Selek, Barış Pehlivan, Suat Toktaş, Serhan Asker ve Kürşad Oğuz'un gözaltına alınması İzmir'de CHP Örgütleri tarafından protesto edildi.

CHP İzmir İl Başkanlığı binası önünde toplanan partililer "Karanlığın üzerine yürüyoruz" yazılı pankart açarak Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan Türkan Saylan Merkezi önüne "Özgür basın susturulamaz" sloganları atarak yürüdü.

Yürüyüşün ardından basın açıklamasında bulunan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, iktidarın uzun süredir kendisine muhalif gördüğü kesimlere baskı yapmaya çalıştığını belirterek "İktidar çok uzun bir süredir baskı rejimiyle muhalif olan kendisine muhalif gördüğü ne varsa baskı yapmaya çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımıza kayyum atayarak ilk önce Esenyurt'ta hiçbir suçu günahı olmamasına rağmen Esenyurt Belediye Başkanımız halen cezaevinde. Ardından Beşiktaş'ta Beşiktaş Belediye Başkanımızı gözaltına alıp içeri alarak. İstiyorlar ki kimse sesini çıkarmasın. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımıza değil. Aslında bu gördüğünüz Kıbrıs Şehitlerinde uzatılan mikrofona konuşan genç kızımıza ya da İstanbul'da mikrofon uzatılan bir hanımefendiye hiç fark etmiyor. İktidarın hoşuna gitmeyen kim ne söylüyorsa içeri alınıyor" dedi.

"Korkmuyoruz, susmuyoruz, yorulmuyoruz"

Özgür basının çok uzun süredir susturulmaya çalışıldığını da dile getiren Aslanoğlu, "Kimi gazetecileri gözaltına aldılar. Kimilerinin ayağına bir kelepçe takarak ev hapsi verdiler. Basının üzerinde her geçen gün susturmaya yönelik eylemler artıyor. Son dönemde görüyoruz ki ardı ardına kendilerince kendilerine muhalif olduklarını düşündükleri, bizim demokrat olduklarını düşündüklerimiz, özgür basın olduğunu düşündüğümüz arkadaşlarımız maalesef içeri alınıyorlar. Şimdi de Halk TV'nin muhabirlerine, yöneticilerine büyük bir saldırı olduğunu görüyoruz. Biz demokrasiden yana olan bütün İzmirliler, özgürlükten yana olan bütün İzmirliler bu baskı rejimine karşı gelmeye devam edeceğiz. Zannediyorlar ki bu baskıyla, korkuyla bu İzmirlileri yıldıracaklar, korkutacaklar. Halbuki bir hafta önce CHP büyük bir çalıştayla Korkusuz Kentler Çalıştayı ile yüksek sesle bağırmıştı. Korkmuyoruz, susmuyoruz, aynı zamanda yorulmuyoruz da. Onlar bu mücadeleyi veriyorlar. Biz de aynı mücadeleyi vermeye her geçen gün devam edeceğiz. Özgür basın serbest bırakılana kadar bu mücadelemiz sürecektir. Halk TV'ye yapılan bu baskıları kınıyoruz ve bir an önce gazetecilerin serbest bırakılmasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.