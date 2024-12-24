İzmir\'de \'Daltonlar\' Suç Örgütüne Operasyon: 3 Tutuklama

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İZMİR'de 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

Olay, 3 Aralık'ta Çaltılıdere Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Gece saatlerinde uzun namlulu silahla kurşunlama olayı sonrası Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Aliağa Jandarma Komutanlığı ekipleri ve MİT Başkanlığı ile yürütülen çalışmada başta İzmir, İstanbul ve Kayseri illeri olmak üzere birçok kentte silahla eylem gerçekleştiren 'Daltonlar' olarak bilinen suç çetesi üyeleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda 6 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Aliağa Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.