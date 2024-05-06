İzmir'de Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idam edilişinin 52. yılında basın açıklaması yapıldı - Son Dakika
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İzmir'de Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idam edilişinin 52. yılında basın açıklaması yapıldı

İzmir\'de Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan\'ın idam edilişinin 52. yılında basın açıklaması yapıldı

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri bileşenleri, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idam edilişlerinin 52. yılında basın açıklaması yaparak denize çiçek bıraktı. Açıklamada, idamların devlet eliyle işlenen siyasi cinayetler olduğu vurgulandı ve üç fidanın mücadeleleri hatırlatıldı.

06.05.2024 20:44
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HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: KERİM UĞUR

(İZMİR) - İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri bileşenleri, 68 kuşağı önderlerinden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idam edilişlerinin 52'inci yılında basın açıklamasında bulunup, denize çiçek bıraktı.

İzmir'de 52 yıl önce idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan için İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri bileşenleri basın açıklamasında bulundu. Konak'ta Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanan grup adına basın açıklaması metnini KESK İzmir Dönem Sözcüsü Nihat Filiz okudu. Yapılan açıklamada 6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan anılarak "12 Mart askeri darbesi koşullarında, emir-komuta zinciriyle gerçekleşen yargılamada, Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi tarafından hukuk adeta katledilerek, 'Tam Bağımsız Türkiye' mücadelesinin yiğit evlatları, üç fidanımız hakkında idam cezaları verildi" denildi.

"EŞİTLİK VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNİN SİMGELEŞMİŞ İSİMLERİ"

"Emperyalizme ve faşizme karşı mücadele eden öğrenci gençliğe, işçi ve emekçilere, ezilen halklara gözdağı verilmek istendi" denilerek devam eden açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu idamlar, devlet eliyle işlenen siyasi cinayetlerdir. Sinan Cemgil ve arkadaşları Nurhak'ta, Mahir Çayan ve arkadaşları Kızıldere'de, İbrahim Kaypakkaya işkencede, Deniz Gezmiş ve arkadaşları Ankara Ulucanlar Cezaevinde öldürülmüş; bir dönemin devrimci gençlik önderleri fiziken ortadan kaldırılarak mücadele ettikleri değerler yok edilmek istenmiştir. Deniz Gezmiş ve 68 gençlik önderleri, emperyalist saldırganlığa ve sömürüye karşı işçi, köylü ve emekçilerin, ezilen halkların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin simgeleşmiş isimleridir. 1968 gençlik hareketi akademik özgürlükler için, bilimsel ve demokratik eğitim için üniversitelerde boykotlar, işgaller, yürüyüşler, forumlar gerçekleştirmiştir. İşçilerin grev ve direnişlerine, sendikal örgütlenme mücadelesine, köylülerin emperyalist sömürüye karşı mücadelelerine destek vermişlerdir. Emperyalizme karşı ezilen halkların bağımsızlık mücadelesini desteklemiş, Türkiye'nin ABD ve NATO'nun ileri karakolu haline getirilmesine karşı çıkarak, Amerikan 6. filosunu ve askeri üslerini protesto etmişlerdir.

"ÜÇ DEVRİMCİ GENCİN İDAM EDİLMESİ İÇİN EL KALDIRANLAR, HALK DÜŞMANLARI OLARAK TARİHTEKİ YERLERİNİ ALMIŞLARDIR"

Filistin halkının özgürlük mücadelesine katılmış, İsrail devletini koruyan Kürecik radar üssüne dikkat çekmişlerdir.  Zap köprüsünü inşa ederek Kürt ve Türk halkının kardeşliği, eşitliği, ortak geleceği için hem fiziki hem de simgesel anlamda çok önemli bir temel inşa etmişlerdir. 1790 aydın, yazar, sanatçı, akademisyen, hukukçu Meclis'in, idam kararlarının uygulamamasını ve idam cezasının yasalardan kaldırmasını istedi. Fransa Sendikalar Konfederasyonu, bir çok ülkeden işçi sendikaları, siyasi partiler, insan hakları örgütleri idamlara karşı harekete geçtiler. Ancak, Meclis'te 273 kabul oyuyla idam cezaları kabul edildi. Adlarına şiirler yazılan, türküler, ağıtlar yakılan üç devrimci gencin idam edilmesi için el kaldıranlar, halk düşmanları olarak tarihteki yerlerini almışlardır.

ÜÇ FİDANIN SON SÖZLERİ HATIRLATILDI

Deniz Gezmiş 'in, Hüseyin İnan'ın, Yusuf Aslan'ın, 6 Mayıs 1972 günü sabaha karşı Ankara Ulucanlar Cezaevi avlusunda, idam sehpasında tereddüt göstermeden ölüme yürürken haykırdıkları son sözleri, 'Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye, Yaşasın İşçiler, Köylüler, Yaşasın Devrimciler! Kahrolsun Faşizm, Kahrolsun emperyalizm.' olmuş, bu sözler, ulaştığı yüreklerde yankılanarak, kuşaklar boyunca aktarılarak bugüne taşınmıştır."

Basın açıklamasının ardından İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri bileşenleri, Türkan Saylan Kültür Merkezi önünden Gündoğdu Meydanı'na yürüyerek idam edilen üç isim anısına denize çiçek bıraktı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idam edilişinin 52. yılında basın açıklaması yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idam edilişinin 52. yılında basın açıklaması yapıldı - Son Dakika
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