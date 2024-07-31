İzmir'de evine gelen kişi ya da kişilerle kavga eden adam tüfekle vurularak öldürüldü - Son Dakika
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İzmir'de evine gelen kişi ya da kişilerle kavga eden adam tüfekle vurularak öldürüldü

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, evine gelen kişi ya da kişilerle çıkan kavgada Osman Şahin (45), kendisine ait ruhsatlı tüfeği ile vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

31.07.2024 06:02
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İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, evine gelen kişi ya da kişiler ile çıkan kavgada Osman Şahin (45), kendisine ait ruhsatlı tüfeği ile vurularak hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Goncalar Mahallesi 6010/1 Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, giriş katındaki dairede ikamet eden Osman Şahin ile evine gelen kişi ya da kişiler ile aralarında henüz öğrenilemeyen bir nedenden tartışma yaşandı. Burada çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, Şahin evde kendisine ait ruhsatlı tüfek ile vuruldu. Şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Osman Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şahin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İzmir\'de evine gelen kişi ya da kişilerle kavga eden adam tüfekle vurularak öldürüldü
Kaynak: DHA

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