İzmir\'de Filistin Temalı Drapaj Yarışması

Kentte meslek lisesi öğrencileri, kumaşları iğne ve makasla sanata dönüştürdü. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen 'Zarafetin Dokunuşu İzmir Drapaj Yarışması-II'de genç tasarımcılar, bu yılın teması olan Filistin'i drapaj tasarımlarıyla anlattı. 20 meslek lisesinden 22 takım olarak katılan öğrenciler, dikiş kullanmadan 60 dakika içinde manken üzerinde tasarım yaparak yarıştı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "İzmir'de meslek lisesi öğrencilerimiz, öğretmenlerimizin herhangi bir katkısı olmadan güzel bir çalışmayı ortaya çıkardı. Çok kaliteli ürünler ortaya çıktı ve Filistin hassasiyeti bulunuyor. Çocuklarımızın duyarlı bir şekilde muhteşem bir dile getirilişi karşısında benim bile adeta nutkum tutuldu. İzmir'in çocukları Gazze'deki çocuklara bir ses veriyor. İzmir'in çocukları Gazze'nin çocuklarına ve kadınlarına 'Sizin yanınızdayız' diyor. Hepsinde içeriğinin çok zengin olduğunu, mesaj ilettiğini, iris çiçeğinden, zeytin dalına varana kadar işçilik görüyorum" dedi.

'ÇALIŞMALARIYLA UMUT VERİYORLAR'

İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Firdevs Çatalkaya ise "Bu yıl bütün dünyanın kanayan yarası Filistin ve Gazze'de yaşanan zulmü, öğrencilerimiz iğneleriyle, iplikleriyle, makaslarıyla ve kumaşlarla sessiz bir çığlık olarak dünyaya haykırıyor. Orada yaşanan hem acıları hem de barışa olan umudu sanatlarıyla bize sunacaklar. Öğrencilerimiz çok heyecanlı. Biz de çok heyecanlıyız. Onlar bu ülkenin geleceği, mesleki eğitim bu ülkenin hem ekonomisi için hem kalkınması için çok kıymetli. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak çok yoğun bir çalışma içindeyiz ve mesleki eğitimde İzmir'de öncüyüz. Türkiye genelinde mesleki eğitim oranı yüzde 40 iken İzmir'de yüzde 60. Dolayısıyla İzmir'de 100 gencin 60'ı mesleki eğitime geliyor. Çünkü mesleki eğitim onlara garanti bir gelecek sunuyor. Sektörde işleri hazır. Sektörle daha küçük yaşta tanışıyorlar. Onlara bir umut verdiğimizi düşünüyoruz. Onlar da bu çalışmalarıyla bize umut veriyorlar" ifadelerini kullandı.

'ÖZGÜRLÜĞÜ VE ESARET HİSSİNİ YANSITMAYA ÇALIŞTIK'

Yarışmaya katılan Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Asya Tofur (16) ise "Hürriyet'in kanat çırpışı adıyla bir çalışma yaptık. Filistin'deki savaşın içinde olan kadınlarımızın, çocuklarımızın özgürlüğünün elinden alınmasına yönelik bir tasarım yaptık. Özgürlüğü çağrıştırması adına yapay kuş tüylerinden kanat yaptık, çamur, kırmızı boya gibi malzemeler kullanıldık. Yarışmada heyecan ve stres yaşadım. Yetişmeyeceğini düşündüm ama çok güzel geçti" diye konuştu.

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Zeynep Mamo (16) da "Bugün Filistin temalı ve origami tekniği ile bir elbise tasarladık. Özgürlüğü ve esaret hissini yansıtmaya çalıştık. Biz bugün çalışmamız ile bir başarı yakalamaya çalıştık. Yarışma içerisinde çok heyecanlandım" dedi.

Yarışmanın birincisi ise Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.