İzmir'de "Gazze'ye Bir Nefes" programı düzenlendi - Son Dakika
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İzmir'de "Gazze'ye Bir Nefes" programı düzenlendi

İzmir\'de "Gazze\'ye Bir Nefes" programı düzenlendi

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Filistin toprakları ve Kudüs'ü ufuk çizgisi olarak gördüklerini, tüm dünyada mazlumların üstünlüğünü kurmak üzerine bir duruş kurulmasının elzem olduğunu belirtti.

06.10.2024 18:46
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AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Filistin toprakları ve Kudüs'ü ufuk çizgisi olarak gördüklerini, tüm dünyada mazlumların üstünlüğünü kurmak üzerine bir duruş kurulmasının elzem olduğunu belirtti.

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) tarafından Bornova Sanat ve Kültür Merkezi'nde " Gazze'ye Bir Nefes" programı düzenlendi.

Çok sayıda dernekten üyelerin katıldığı program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programın açılışında konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, dünyanın Filistin'de yaşananlara karşı sessiz kaldığına dikkati çekti.

"Abdülhamit Han'ın emaneti Filistin toprakları, Kudüs bizim ufuk çizgimizdir. Tüm dünyada mazlumların üstünlüğü üzerine duruş kurmamız elzemdir" diyen Saygılı, Birleşmiş Milletler'in hukukun üstünlüğü ilkesi yerine isimlerin hukuku ilkesini ortaya koyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "dünya 5'ten büyüktür" ifadesinin Gazze'de yaşananlar sonrası "dünya birden büyük değildir" noktasına kadar geldiğini anlatan Saygılı, "Her şeyi siyonist ve terörist İsrail için kurdukları bir dünyada hepimiz çok daha akıllı ve imanı güçlü evlatlar yetiştirmeyiz. Özellikle de annelere sesleniyorum. Duruşumuzun dimdik olması lazım." diye konuştu.

Gençlik yıllarından bugüne 3 konuyu temel hedef olarak belirlediklerini, bunlardan biri olan başörtüsü sorununun çözüldüğünü, diğeri olan Ayasofya Camii'nin ibadete açıldığını aktaran Saygılı, "Üçüncü mesele kaldı, Kudüs. Rabbim Kudüs'ün, ümmeti Muhammed'in gidip orada hep beraber özgürce namaz kılacağı bir emin yeri olmasını nasip eylesin inşallah." dedi.

İSTOK Dönem Başkanı Gökhan Temur da Filistinlilerin İslam coğrafyası için bedel ödediklerini söyledi.

İsrail'in hedefinin sadece Gazze, Kudüs, Batı Şeria olmadığını, İstanbul ve Anadolu coğrafyasının da hedeflendiğini öne süren Temur, dünyanın insanlık tarihinin en vahşi katliamını seyrettiğini, yeterince ses vermediğini ifade etti.

İsrail'e bir terör örgütü gibi muamele edilmesi gerektiğini savunan Temur, şunları kaydetti:

"Onlar sanıyorlar ki akıttıkları kan yanlarına kalacak. Sanıyorlar ki bu zulüm böyle sürüp gidecek. Direniş kazanacak, insanlık kazanacak. İzmir'den bütün uluslararası topluma sesleniyoruz. Soykırımın durdurulması, bu vahşete dur denilmesi için uluslararası dengelere, reel politiğe, ulusal çıkarlara daha ne kadar çok kurban vermeliyiz? Susmak, zulmün, vahşetin ortağı olmak demektir."

Ayçin Kantoğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı programa Said Ercan, Fatih Tuğra Doruk, Yakup Köse, Mustafa Çakır, Mehmet Ali Bayram ve Tayyar Tercan konuşmacı olarak katıldı.

Etkinliğe Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İl Müftüsü Sinan Kazancı ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 'Gazze'ye Bir Nefes' programı düzenlendi - Son Dakika

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