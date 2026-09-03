İzmir\'de iki ayrı otomobilde 16 kilo 600 gram kokain ele geçirildi; 2 şüpheli tutuklandı

İZMİR'de durdurulan 2 ayrı otomobilde yapılan aramada 16 kilo 600 gram kokain ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan satıcılara yönelik çalışma yapıldı. Kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğini tespit eden ekipler, önceki gün 2 otomobili, Bornova ve Konak ilçelerinde durdurdu. Yapılan aramalarda 16 kilo 600 gram kokain ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.