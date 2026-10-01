İzmir\'de İleri Yaş Sempozyumu afet ve acil durumlarda yaşlıları ele alıyor

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Katılımlı, 14. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, "Afet ve Acil Durumlarda Yaşlılar" temasıyla başladı. İki gün sürecek sempozyumda; afet ve acil durumlarda yaşlı bireylerin özel gereksinimleri, risklerin azaltılması, tahliye ve barınma süreçleri ile sağlık ve sosyal hizmetlerin koordinasyonu ele alınıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Katılımlı, 14. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, Karabağlar Mustafa Necati Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. "Afet ve Acil Durumlarda Yaşlılar" başlığıyla düzenlenen sempozyumda, yaşlı bireylerin afetlere karşı hazırlıklı olması ve afet sonrasında ihtiyaç duydukları hizmetlere erişimi çok yönlü olarak değerlendiriliyor.

İki gün boyunca devam edecek sempozyum kapsamında; afetlere yönelik risklerin belirlenmesi ve azaltılması, yaşlı bireylere yönelik afet hazırlık planlarının oluşturulması, tahliye ve barınma süreçleri, afet sırasında yaşlıların özel gereksinimleri ile sağlık ve sosyal hizmetlerin koordinasyonu gibi konular ele alınacak.

Sempozyumun açılış törenine; Aile ve Sosyal Hizmetler İzmir İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, AFAD İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Ahmet Soner Emre, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve İleri Yaş Komisyonu Başkanı Saygın İkiz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Vatansever, Ege Geriatri Derneği Başkanı Psikolog Mevlüt Ülgen, Ege Geriatri Derneği üyesi ve sempozyum eş başkanı Doç. Dr. Gönül Düzgün ile İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç katıldı.

Sempozyumun açılışı öncesinde ileri yaş korosu konser verdi. Koro performansının ardından protokol konuşmaları gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarında, afet ve acil durumlarda yaşlı bireylerin karşılaşabileceği risklerin azaltılması, afet öncesi hazırlık çalışmalarının güçlendirilmesi ve afet sonrasında sağlık, bakım ve sosyal destek hizmetlerinin etkin biçimde yürütülmesinin önemi vurgulandı. Sempozyumda farklı disiplinlerden uzmanların katkılarıyla, yaşlı bireylerin afetlere karşı dayanıklılığının artırılması ve afet yönetimi süreçlerinde yaşlıların ihtiyaçlarının daha etkin biçimde dikkate alınmasına yönelik çalışmalar değerlendirilecek.

TEMA: AFET VE ACİL DURUM

Ege Geriatri Derneği üyesi ve sempozyum eş başkanı Doç. Dr. Gönül Düzgün, "Bu yılki temamız afişlerden de gördüğünüz gibi afet ve acil durumlarda yaşçıları dezavantajlı durumdan nasıl doğru ülke politikalarıyla avantajlı hale getirebiliriz, aslında ana temamızı bu oluşturuyor. Çünkü yaşlılık kronik hastalıklarla mücadele eden, bir taraftan hareket kısıtlılığıyla maalesef dönem dönem sınanan ve çoklu ilaç kullanımıyla sosyal katılımın eksikliğiyle mücadele eden bir grup aslında. Öğrencilerimiz için aslında bir okul aynı zamanda bu kadar mutlisli ekibin bir araya girecek yapacağı değerli konuşmalar. Biz bu sene 14. Ulusal 5. Ulusal Ası Katılımlı Sempozyumu gerçekleştiriyoruz. Hepinizin şimdiden emeklerine sağlık. Tekrar hoş geldiniz, sefa geldiniz" diye konuştu.

YÜZDE 167 ARTIŞ VAR

Ege Geriatri Derneği Başkanı Psk. Mevlüt Ülgen, "Bugün burada ileri yaşın en önemli gündemlerinden birini konuşmak üzere bir aradayız. Afet ve acil durumlarda yaşlıyorlar. Ancak bugün aslında biz sadece afetleri konuşmayacağız. Nasıl toplumda yaşamak istediğimizi, geleceği nasıl bir kentte yaşamak istediğimizi konuşacağız. Dolayısıyla zor zamanlarda yaşlarımızı nasıl koruyacağımızı konuşacağız. Türkiye hızla yaşlanıyor. Yaşam süresinin uzaması önemli bir kazanım. Ancak yaşam süresinin uzaması bize yeni sorumluluklar ve kresel yaşlanma yeni gündemler getiriyor. Bugün konuşacağımız konu da afetler ve acil durumlarda hem kırılgan gruplar açısından hem yaşlar ısınan oldukça önemli ve değerli bir konu. Yine afetler deyince son yıllarda özellikle gündeme gelen artık gelecekte bir tehdit değil, bugün tehdit olan iklim krizini konuşacağız. İklim krizi dünyada özellikle ısı dalgalanmalarına dayanan ölümlerin hızda arttığını gösteriyor. 1990'lı yıllardan 2024'e kadar yüzde 167'nin arttığına ilişkin bilimsel veriler var" ifadelerini kullandı.

ÇÖK, KAPAN, TUTUN

AFAD İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci, "Afet yönetim döngüsünde yaşlılar her aşamada farklı ihtiyaç ve orta hedef güvenli ve onurlu bir yaşam olmalıdır. Modern afet yönetiminin evreleri olan risk azaltmada risk ve kırılganlık haritası çıkarılmalı. Hazırlık aşamasında tahliye ve destek planları hazırlanmalı. Müdahale aşamasında erişilebilir yaşam iyileştirme aşamasında ise sağlık ve sosyal... Örneğin olası bir yangında bizim yaşlı bakım evlerimizin olduğu yerler var. Yangının orayı tehdit ettiği zamanlarda onların nereye tahliye edileceği şimdiden belli. Yani Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzle beraber alternatifleriyle planladık. Bir diğeri ise afet acil durum çantası. Şimdi afet acil durum çantasına baktığımız zaman çantada standart birtakım malzemeler görüyorsunuz ama eğer ki biz yaşlıları veya incinebilir grupları konuşuyorsak o çanta içerisindeki malzemelerin dışında da ekstra şeylerin olması lazım. Protezler olabilir, tıbbi malzemeler olabilir. Veyahut da daha önemlisi bizim en somut olarak belki atacağımız adım en azından eğer yaşlımız varsa, incinebilir gruplardan adlı nüfusumuz varsa mutlaka evimizde bir katlanabilir sedyeyi bir kenara koymamız. Çök, kapan, tutun yaptık, ilk şoku atlattık, dışarıya tahliye olacağız. Peki, o yürüyemeyen insanı kim götürecek? İlk zamanlar kimin kimseye faydası yok. Katlanabilir bir sedye varsa yatırırız, hemen hızlıca kendimizle beraber o insanı da dışarıya çıkarırız. ve geçici barınma alanları hazırlanırken yaşlılar ve engeller için erişilebilir VC'ler, sağlık noktaları, dinlenme alanları... Yemek ve su ihtiyaçlarını karşılayacağı yerler, bilgi kayıt ve güvenli geçiş alanları mutlaka düşünülmeli, düzenlenmeli. Zaten özellikle Asrın Felaketinde depremden sonra bu geçici varma alanlarının belki de hızlıca hazırlanabilmesinin iki tane temel nedeni vardı. Bunlardan bir tanesi Türkiye'de 27 adet bölge afet lojistik depoları vardı. Oralarda malzemeler önceden stoklu olduğu için arama kurtarma hizmetleriyle eş zamanlı olarak başladı. Ne yaparsak yapalım güvenli şehirler, güvenli binalar, güvenli yapılar yapmadan, binalarımızı sağlamlaştırmadan hep bir tarafımız eksik kalacak. Yedi nokta iki büyüklüğünde deprem oluyor, Japon karı kocanı yapıyor, gidiyor, LCD televizyonunu tutuyor. Neden? Bakın, kültürler arasında da fark var aslında afetlerdeki hareket tarzı açısında. O insan binasından emin, malını koruyor. Onun için çök, kapan, tutun yapmak zorundayım. Hepinize saygılar sunuyorum" şeklinde konuştu.

AİLE VE KOMŞULUĞUN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler İzmir İl Müdürü Abdullah Kömürcü, "Mesleki bilgi ve hazırlığımız insani duyarlılığımızla tamamlanır. Merhamet ve vefa duygularımızın kamu hizmetindeki karşılığı ihtiyaç duyan her insana zamanında, özenle ve kesintisiz bir biçimde ulaşabilmektir. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak yaşlılarımızın bakım ve desteğe erişimini, aileleriyle ve toplumla bağlarını korumalarını çalışmalarımızın temel unsurları arasında görüyoruz. Afetlere hazırlık ve müdahale süreçlerinde bu hizmetlerin devamlılığını çok önemsiyoruz. Bu sorumluluğun yerine getirilebilmesinde yerel yönetimlerin, sağlık ve sosyal hizmet kuruluşlarının, üniversitelerin ve sivil toplumun katkılarının birbirini tamamladığını görmekteyiz. Aile ve komşuluk ilişkilerimiz de kurumsal hizmetleri destekleyen önemli bir dayanışma kaynağıdır. Yakınında yaşayan bir yaşlının durumundan haberdar olmak ve gerektiğinde ilgili kurumlara ulaşmasına yardımcı olmak, bu dayanışmanın da sonuç bir örneği" diye konuştu.

LİYAKAT SAHİBİ KADROLARIN ÖNEMİNE VURGU

İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve İleri Yaş Komisyonu Başkanı Saygın İkiz ise şunları söyledi:

"Bu sempozyumun adının ve içeriğinin afet ve acil durumlarda yaşlılar olması benim için ayrı bir önem teşkil ediyor. Çünkü afetlere hazırlık AFAD Müdürümüz o süreçte koordinasyonun ne kadar önemli olduğunu içerikte teknik ve analitik bir sunum yaptı. Bu sunum tabii profesyonel bir sunum. Bu konuda uzman olan insanların, bilim insanlarının yaklaşımı son derece kıymetli. Ancak bir de gerçek var. Bu gerçek, yaşadığımız şehirlerde ve yaşadığımız ülkemizin getirdiği, geçmişten getirdiği birikim ve kentleşme pratiğine yansımasıyla ölçülüyor. Yani şöyle ifade edeyim, şu anda Karabağlar'da Mustafa Necati Kültür Merkezi'ndeyiz. Karabağlar, İzmir, ülkemizin en kadim yerleşimlerinden İzmir ve diğer şehirlerimiz hepsi birbirine benzer. Hepsi bu toprağın ürünü olan kentleşme pratiğinin yansıması. İzmir'de en son AFAD Müdürümüz çıkarken bir şey söyledi. Japonların alışkanlığı, malını korumak üzerine, bizimkisi ise canını korumak üzere. Tabii burada sorumluluğu oluşturan mekanizma, yerel yönetimler, merkezi yönetim vesaire, ülkemizin getirdiği bir süreç bu. ve bu süreçte sadece bilimsel olarak mevcut afet sonrası... afetler sonrası, afetin yapıldığı süreçten sonra yapılanlardan ziyade esas olan, afet öncesi yapılan yaklaşım pratiğini ülkemizin vicdani olarak bu sorumluluğu üstlenecek liyakat sahibi kadrolarla, vatanı önceleyen yaklaşımla ve kamu yararını esas tutan stratejilerle insan sağlığını öne almaktır."