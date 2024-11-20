İzmir\'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinlikleri Düzenleniyor

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle 20-27 Kasım günlerinde bir dizi program düzenliyor. Kadına yönelik şiddete ve ayrımcılığa karşı farkındalık oluşturmayı hedefleyen program kapsamında, İzmir'den Türkiye'ye mesaj verilecek.

Kadına yönelik şiddetin giderek artarken toplumsal duyarlılığı artırmak için harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, 20-27 Kasım günlerinde farkındalık oluşturacak çok sayıda etkinlik planladı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kentin çeşitli noktalarında düzenlenecek panel, söyleşi, sempozyum ve film gösterimleri ile kadına yönelik şiddetle mücadelede İzmir'den mesaj verilecek.

Anket çalışması ve kitapçık dağıtımı

Etkinlikler, 20 Kasım Çarşamba günü Kemeraltı Çarşısı girişinde başlayacak. 10.00-15.00 saatleri arasında stant kurularak Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında ihtiyaç analizine yönelik kadınlara anket çalışması yapılacak. Ayrıca İzmirlilere 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu özetleyen kitapçık dağıtılacak. 18.30'da ise Bayraklı Belediyesi iş birliği ile Bayraklı Doğançay köy kahvesinde Kadın Buluşmaları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesi düzenlenecek.

"Tanıklarıyla Kadına Yönelik Şiddete Karşı İzmir Kadın Mücadelesi" paneli

21 Kasım Perşembe günü İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliği ile "Tanıklarıyla Kadına Yönelik Şiddete Karşı İzmir Kadın Mücadelesi" paneli düzenlenecek. 16.00'da Konak Elhamra Kültür Merkezi'nde düzenlenecek panel, İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Canan Aydemir Özkara'nın moderatörlüğünde olacak.

2006-2014 Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Dostu Kentler Programı İzmir Koordinatörü Semra Ulusoy "Yerel Yönetimler ve Kadına Karşı Şiddet: Yapılanlar-Beklentiler", avukat ve Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Pelin Erda "İzmir Kadın Platformu 1989-2000", Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu-Kadın Meclisleri İzmir Temsilcisi Tülin Osmanoğulları "Açığa Çıkarılan Şüpheli Kadın Ölümleri: Emsal Kararlar" ve feminist-aktivist Özge Yolcu "Kadına Yönelik Şiddete Karşı İzmir'de Yürütülen Kampanyalar" başlıklarında sunum yapacak. Panel, Dans Tiyatrosu "Gong" gösterimi ile sona erecek.

Ayrımcılığa Karşı Sinema Günleri

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında 22 Kasım Cuma günü Sinema Ofisi ve Kentsel Adalet ve Eşitlik Müdürlüğü iş birliği ile "Ayrımcılığa Karşı Sinema Günleri-3" programı düzenlenerek film gösterimleri ve söyleşiler gerçekleştirilecek. Fransız Kültür Merkezi'nde yapılacak etkinlikte belgesel ve film gösterimlerinin yanı sıra yönetmenler Emine Uysal Berger, Özgür Ceylan ve Eylem Şen söyleşileri olacak. Etkinlik programı, Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından öğrenilebilecek.

"Sağlığa Erişememek de Şiddettir" sempozyumu

25 Kasım Pazartesi günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Küçük Salon'da "Sağlığa Erişememek de Şiddettir" başlıklı bir sempozyum düzenlenecek. 09.30'da başlayacak sempozyumda birinci oturum "Kadın Sağlığında Hak Temelli Yaklaşım" başlığında yapılacak. Bu kısımda Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'ndan Kadın-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜKÇAM) Müdürü Prof. Dr. Ayşe Akın sunum gerçekleştirecek.

"Afetlerde Kadın Sağlığı" başlıklı ikinci oturum ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay başkanlığında gerçekleştirilecek. "Afetlerde Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı, Hatay Depremi Deneyimi" başlığında İzmir Tabip Odası Kadın Hekimlik Komisyonu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Türkan Günay ve "Afetlerde Kadın Ruh Sağlığı" başlığında İzmir Tabip Odası Kadın Hekimlik Komisyonu'ndan Türkiye Psikiyatri Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Uz. Dr. Mevhibe N. Tümüklü sunum yapacak.

Mor Kadraj film günleri ve söyleşi

26 Kasım Salı ve 27 Kasım Çarşamba günleri de Mor Kadraj film günleri ve söyleşi programı düzenlenecek. Güzelbahçe Belediyesi iş birliği ile yapılacak etkinlik, "Yaşanılır Bir Ülke ve Bir Dünya İçin" temasıyla Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi saat 19.30'da yapılacak. 26 Kasım Salı günü Nejla İmancı "Bir Sinema Atölye Hikayesi", Çiğdem Kara Uçukoğlu "Yağmurdan Kalanlar", Nebiye Arı "Haklı Mücadele", Ezgi Öncel "Babaannemin Ezgisi" gösterimleri var. 27 Kasım Çarşamba ise Nilüfer Yücel "Hiç Kimse-Siz", Sevin Yaman "Ben Sen O Biz Siz Onlar", Sevinç Yeşiltaş "Bilge Ana Mevlüde Genç" izleyici ile buluşacak.