İzmir'de karnelerini alan lise öğrencileri İsrail'i protesto etti - Son Dakika
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İzmir'de karnelerini alan lise öğrencileri İsrail'i protesto etti

İzmir'de bir grup lise öğrencisi, karnelerini aldıktan sonra İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etti.

14.06.2024 15:56
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İzmir'de bir grup lise öğrencisi, karnelerini aldıktan sonra İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etti.

AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanlığı öncülüğünde Konak Meydanı'nda toplanan öğrenciler, ellerinde karneleri ile "Filistin'e özgürlük", "Nehirden denize özgür Filistin", "Biz okulu bitirdik, İsrail Filistin'i bitirdi", "Biz sınıfı geçtik, insanlık sınıfta kaldı" yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan öğrencilerden Ayşe Sena Dağdelen, aileleriyle bu karne gününün mutluluğunu yaşamak yerine, yüreklerini kanatan soykırımı lanetlemek için bir araya geldiklerini söyledi.

"Zulme karşı susan dilsiz şeytandır." düsturuyla, okullarda eğitim görürken de kalplerinin hep buruk olduğunu vurgulayan Dağdelen, şunları kaydetti:

"Zira Gazze'de, dünyanın orta yerinde, insanlığın gözleri önünde bebeklerin, çocukların, bizlerle yaşıt gençlerin ve kadınların katledildiği bir soykırım yaşanmaktadır. Okulların, dersliklerin, kütüphanelerin, sığınma kamplarının acımasızca ateşe verildiği, tebeşir kokması gereken dersliklerin kan ve barut koktuğu, sıralarda yan yana oturması gereken öğrencilerin yan yana defnedildiği bir insanlık dramı yaşanmaktadır. Barbar İsrail, her biri geleceğin mühendisi, hukukçusu, doktoru, akademisyeni olarak insanlığa hizmet etme hayalleri kuran gençlerin hayallerini ve yaşamlarını çalmaktadır. Dünyanın sözde büyük devletleri insanlık dersinde sınıfta kalmıştır."

Berat Karakayalı da zalimlerin yüksek sesi ve yandaşlarının sessizliğinin aksine, her platformda bu zulme karşı çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın safında tüm dünyayı "Say Stop" demeye davet ettiklerini belirtti.

AK Parti Gençlik Kolları lise teşkilatları olarak bugün dünyanın dört bir tarafındaki liselilere seslendiklerini dile getiren Karakayalı, "Farklılıklarımıza bakmadan, 'ortak paydamız insanlık' diyerek, uluslararası basının karartma uygulamasına, bu uygulamaları yapan ülkelerinizin liderlerinin İsrail barbarlığına karşı sessiz kalmasına aldırmadan, yaşanan bu zulme karşı boykotlarımızla, eylemlerimizle hep birlikte Say Stop diyelim. Unutmayacağız, unutturmayacağız, haykıracağız." dedi.

Konuşmaların ardından İsrail aleyhine sloganlar atan öğrenciler, dağıldı.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de karnelerini alan lise öğrencileri İsrail'i protesto etti - Son Dakika

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