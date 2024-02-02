İzmir\'de Kentsel Dönüşüm Roman Kardeşlerle Birlikte Gerçekleştiriliyor

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanında, birinci etabın temel atma töreninde; "Kentsel dönüşümü Roman kardeşlerimizle birlikte güle oynaya gerçekleştiriyoruz. Çünkü bizim geçer akçemiz başka. Onların geçer akçesi rant. Bizim geçer akçemiz hak. İşte bu yüzde biz İzmir'de kimsenin ahını almadan yenilemeye çalışıyoruz. İzmir'de kimsenin evini başına yıkmadık. Tam tersine onlara sıcak bir yuva kurmaya çalışıyoruz. Bu nedenle vicdanımız rahat, başımız dik" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanında Birinci Etabın Temel Atma Töreni'ne katıldı. Soyer burada, şunları söyledi:

"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR KENTSEL DÖNÜŞÜM HAMLESİNİ BAŞLATTIK"

"Kentsel dönüşüm seferberliğimizin belki de en önemli, en büyük adımlarından birisini attığımız bu tarihi günde sizlerle beraber olmanın büyük mutluluğunu yaşıyorum. Biz bu yola çıkarken İzmir'e bir söz verdik. Dedik ki: 'İzmir'i güvenli yapılara ve sağlıklı altyapıya kavuşturacağız.' Üç temel ilkeye dayanarak eşi benzeri görülmemiş bir kentsel dönüşüm hamlesi başlattık. Neydi bu üç ilke: Yerinde dönüşüm, yüzde 100 uzlaşı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin garantörlüğü…

"TOPLAMDA 1800'ÜN ÜZERİNDE HANE İNŞA EDİYORUZ"

İşte bu üç ilke üzerinde yükselen Ege Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanında, yeni konutların temellerini atıyoruz. Ege Mahallesi, İzmir'in en kritik kentsel dönüşüm noktalarından biridir. Yedi hektarlık dönüşüm alanımızda ilk etapta 700 bağımsız birim olmak üzere toplamda 1800'ün üzerinde hane inşa ediyoruz. Doların tavan yaptığı, maliyetlerin her geçen gün katlanarak arttığı, enflasyonun tırmandığı bir dönemde, İzmir'i hak ettiği güvenli yapı stoğuyla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz.

Bugüne kadar Ege Mahallesi'nde 494 milyon, O¨rnekko¨y'de 1 milyar 430 milyon, Gaziemir'de 470 milyon, Uzundere'de 2 milyar 465 milyon lira olmak u¨zere, toplam 4 milyar 860 milyon lira ihale bedeli olan kentsel dönüşüm çalışmalarını tamamladık. İzmir'in altı bölgesinde sekiz etap halinde, 820 bin metrekarelik dev bir alanda şehrimizin depreme dayanıklı, yeni mahallelerini kurduk. Kurmaya devam ediyoruz. Kentsel dönüşüm mevzuatındaki tüm yetersizliklere rağmen 1000'in üzerinde bağımsız birimin anahtar teslimini yaptık, 5 bin 560 bağımsız birimin ise yapım işleri devam ediyor.

"VATANDAŞLARIMIZA KENDİ BİNALARININ MÜTEAHHİDİ OLMA ŞANSINI SUNDUK"

Bu yolda İzmir is¸ insanlarına da bir çağrıda bulunmuştuk. Kurdukları kentsel dönüşüm yapı kooperatifleriyle bu sıkıntılı süreçte çağrımıza yanıt verdiler. Kentsel dönüşümü, kooperatif modeliyle buluşturarak dayanışmamızı büyüttük. Vatandaşlarımıza kendi binalarının müteahhidi olma şansını sunduk. Birlikte başlattığımız kentsel dönüşüm seferberliğiyle İzmir'de sadece evleri degˆil, vatandaşlarımızın yaşamlarını da dönüştürdük.

Bu ülkede kentsel dönüşüm denince akla gelen ilk yerlerden biri İstanbul, Sulukule'dir. Sulukule, İstanbul'da Roman vatandaşlarımızın en yoğun nüfusa sahip olduğu yerlerden biriydi. Biriydi diyorum; çünkü, 2000'li yılların ortalarında Sulukule'deki Roman kardeşlerim kendi mahallelerinden tecrit edildiler ve İstanbul'un başka yerlerine göçmek zorunda kaldılar. Doğdukları, büyüdükleri mahalle onlara çok görüldü ve her biri o mahalleden tecrit edildi. Kiminin evleri başlarına yıkıldı. Sulukule, buraya sonradan gelen zenginler arasında pay edildi.

Bugünse biz İzmir'de Ege Mahallesindeyiz. Burası da Roman kardeşlerimin yoğun yaşadığı bir mahalle. ve biz ne mutlu ki hiç kimseyi bu mahalleden etmeden, kentsel dönüşümü Roman kardeşlerimizle birlikte güle oynaya gerçekleştiriyoruz. Çünkü bizim geçer akçemiz başka. Onların geçer akçesi rant. Bizim geçer akçemiz hak. İşte bu yüzde biz İzmir'de kimsenin ahını almadan yenilemeye çalışıyoruz. İzmir'de kimsenin evini başına yıkmadık. Tam tersine onlara sıcak bir yuva kurmaya çalışıyoruz. Bu nedenle vicdanımız rahat, başımız dik.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ HİÇBİR ZAMAN VİTRİNİ SÜSLEMEK OLARAK GÖRMEDİK"

Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz; diye bir lafımız var. Biz kentsel dönüşümü hiçbir zaman vitrini süslemek olarak görmedik. Bizim için kentsel dönüşüm, vatandaşlarımızın içinde güvenle yaşayabileceği evler inşa etmek demek. İzmir'in refahını büyütmek demek. Biz bu şehrin binalarını değil, geleceğini inşa ediyoruz. Ege Mahallesi Kentsel Dönüşüm alanında bugün temelini attığımız çalışmalarımız, işte bu kararlılığımızın bir yansımasıdır. Projemiz, Ege Mahallesindeki vatandaşlarımıza ve tüm İzmir'e hayırlı olsun. Aşkla İzmir. Daima İzmir."