İzmir\'de Markette Sokak Köpekleri İçin Darbettiklerini İleri Sürenler Tarafından Saldırıya Uğradı

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İZMİR'in Buca ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısından korunmak için sığındığı markettekiler tarafından darbedilen Eyüp Unutur (25), konuşmak için bir süre sonra tekrar gittiği aynı markette bu defa ağabeyi İlyas Unutur (40) ve eniştesi Erhan Yıldız (43) ile beraber tekrar darbedilip, bıçakla yaralandı. Markette bulunanlar sokak köpeklerini kendilerinin beslediğini öne sürerken, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenen olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, 16 Şubat Pazar günü, saat 10.30 sıralarında, Gediz Mahallesinde meydana geldi. Evli, 9 aylık 1 çocuk babası Eyüp Unutur, oğluna bebek bezi almak için evinden çıktı. İddiaya göre, sokakta yürüyen Unutur'a, sokak köpekleri saldırdı. Unutur kendisine saldıran köpeklerden korunmak için ayaklarını savururken, daha sonra da koşarak yakındaki bir markete sığındı. Köpeklere kendilerinin baktığını belirten markettiler ise sokak hayvanlarına saldırdığını ileri sürdükleri Unutur'u tekme- tokat dövdü. Unutur, bir süre sonra ortam sakinleşince olay yerinden ayrıldı. Unutur, 1 saat sonra bu kez her ikisi de evli, 3 çocuk babası olan ağabeyi İlyas Unutur ve eniştesi Erhan Yıldız ile tekrar markete gidip, iddiaya göre, olayın sebebini sormak istedi. Bunun üzerine gerginlik çıkarken Eyüp Unutur, beraberindeki ağabeyi ve eniştesi marketteki bir grubun saldırısına uğradı.

Unutur ve beraberindekiler bıçakla yaralandı. Tüm yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Tedavileri sonrası yaralılar, taburcu edildi. Polis ekipleri ise güvenlik kamerasından kimliklerini belirlediği şüphelilerden 6'sını gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

'SEN KÖPEKLERE Mİ SALDIRIRSIN' DİYEREK, SALDIRDILAR'

Yaşadıklarını anlatan Eyüp Unutur, "Köpeklerin saldırısına uğradım. Yakınımdaki markete sığındım ancak içerden de köpekler çıktı. Markettekilerden bir şefkat, koruma beklerken argo, saldırı ve tehditle karşılaştım. Hayvanlara yardımcı olan bir sivil toplum kuruluşu mensubu olduklarını söylüyorlar ama değil. Sen insanı öldüresiye döv, sonra hayvanı koruduğunu iddia et. 'Sen köpeklere mi saldırırsın' diyerek, beni öldüresiye dövdüler. Ortada köpeğe karşı bir vurma söz konusu değil. Tamamen sadist bir düşünceyle bana saldırdılar. O anın görüntülerini izleyenler, zaten bunların akıllı bir mental yapılarının olmadığını söyledi" dedi.

'GÖZ YAŞARTICI SPREY VE YUMRUKLU, BIÇAKLI SALDIRI OLDU'

Olaydan sonra telefonunu bulamayınca tekrar markete gittiğini belirten Unutur, "Hem de ağabeyim 'Gidelim neden saldırdılar öğrenelim' dedi. İçeri girdik. Gittiğimizde karşı tarafın kalabalık olduğunu biliyorduk. Kavgaya gitmedik bu nedenle zaten. Göz yaşartıcı sprey ve yumruklu, bıçaklı saldırı oldu. 2 metrelik kalası üzerimde kırdılar. Şu an hayatta olmayabilirdim. Ben bacağımdan, ağabeyim göğsünden bıçaklandı. Kemiğe denk geldiği için bıçak içeri girmemiş. Eniştem ise sırtının 3 yerinden bıçak darbesi aldı. Bir evladım var, onun için yaşıyorum. Mahkemeyi bekliyoruz" diye konuştu.

'SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Belediyeyi de eleştiren Eyüp Unutur, "Orada bir hayvan sorunu varken, sokaktaki hayvanları barınağa almaması ve üzerine düşen görevi yapmaması cabası. Oradaki her şeyi körükleyen şey, belediye ihmali. Sürecin takipçisi olacağız. İlk olmadık, sonuncusu da olmayacağız. Elimizden geleni yapacağız. İnsani olmayan hiçbir şeyi de yapmayacağız. Hukuki süreç devam ediyor, takipçisi olacağız" dedi.

Haber-Kamera: Kadir ÖZEN/ İZMİR, DHA)