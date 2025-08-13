İzmir\'de Minibüs Yangını Ormana Sıçradı

İZMİR'in Buca ilçesinde dün bir minibüste çıkıp ormana sıçrayan yangına gün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı. Yangında, yerleşim yerlerinin çevresinde yanan alanlar, dron ile görüntülendi.

İzmir Çevre yolundaki dün saat 18.00 sıralarında bir minibüste yangın çıktı. Alevlerin rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hava unsurları ile çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti. Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale durduruldu. Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA araçları gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.

Bugün, sabahın ilk ışıklarında havadan müdahale yeniden başladı. Öte yandan, yerleşim yerlerinin çevresinde yanan alanlar, dronla görüntülendi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında minibüsün sahibi, sürücüsü ve gün içinde aracın egzoz bakımını yapan usta gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.