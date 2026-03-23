İzmir'de Müzisyen Bıçaklandı, Hayatını Kaybetti
23.03.2026 18:14
Konak'ta tartışma sonrası kalbinden bıçaklanan müzisyen Emre Duman, hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir'in Konak ilçesinde gece saatlerinde yaşanan bıçaklı saldırı, bir müzisyenin hayatına mal oldu. Önünü kesen bir grupla tartışmaya giren 31 yaşındaki Emre Duman, kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Duman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 23.30 sıralarında Emir Sultan Mahallesi Kuruçay Meydanı'nda meydana geldi.

Arkadaşı Çağatay T. ile birlikte müzisyen arkadaşlarını ziyarete giden Emre Duman'ın önü, henüz bilinmeyen bir nedenle bir grup tarafından kesildi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

KALBİNDEN BIÇAKLANDI

Kavga sırasında Emre Duman, kalbinden bıçaklandı. Ağır yaralanan Duman, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ameliyata alınan Duman, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Duman'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

