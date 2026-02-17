İzmir'de Bereket Hem Sofralara Hem Meydanlara Yayılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir'de Bereket Hem Sofralara Hem Meydanlara Yayılacak

17.02.2026 09:45  Güncelleme: 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında 30 ilçede iftar buluşmaları düzenleyecek. İlk sofra 19 Şubat'ta Gaziemir'de kurulacak. Ramazan boyunca 75 bin kişiye yemek sunulacak.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında birlikteliği, bereketi, dayanışmayı büyütmek için 30 ilçede iftar buluşmaları düzenliyor. İlk sofra 19 Şubat'ta Gaziemir'de kurulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan ayında 30 ilçede düzenleyeceği iftar buluşmalarının takvimi belli oldu. İlk iftar sofrası, 19 Şubat'ta Gaziemir'de kurulacak. Program 19 Mart'ta Urla ile sonlanacak. Ramazan boyunca vatandaşlara 75 bin kişilik yemek sunulacak. Ayrıca İzmirli minikler için 9 bin 600 pamuk şeker dağıtılacak.

Gün gün program

İftar programı 19 Şubat tarihinde Gaziemir Atıfbey Kapalı Pazaryeri'nde kurulacak sofrayla başlayacak. Takvim şu şekilde;

20 Şubat-Bayraklı Org. Nafiz Gürman Kapalı Pazaryeri

21 Şubat- Bayındır Kapalı Pazaryeri

22 Şubat-Tire Hangar Kapalı Tren İstasyonu

23 Şubat-Buca Kozağaç Kapalı Pazaryeri

24 Şubat-Menderes Kapalı Pazaryeri

25 Şubat-Torbalı Ayrancılar Kapalı Pazaryeri

26 Şubat-Karşıyaka Volkan Vedat Akay Parkı (Alaybey İZBAN yanı)

27 Şubat Bornova Doğanlar Kapalı Pazaryeri

28 Şubat- Ödemiş Belediyesi Nikah ve Kongre Salonu

1 Mart- Çiğli Evka-2 Kapalı Pazaryeri

2 Mart-Balçova Teleferik Kapalı Pazaryeri ve Narlıdere Kapalı Pazaryeri

3 Mart- Güzelbahçe Belediye Düğün Salonu

4 Mart- Foça Yeni Foça Çok Amaçlı Spor Salonu

5 Mart- Kiraz Cem Yazan Kapalı Pazaryeri

6 Mart- Beydağ 2 Eylül Kurtuluş Parkı

7 Mart- Seferihisar Kapalı Pazaryeri

8 Mart- Menemen Cumhuriyet Meydanı

9 Mart- Selçuk Açık Pazaryeri (Türkmen Pazar Alanı)

10 Mart- Konak Kemeraltı Milli Kütüphane Caddesi

11 Mart- Kemalpaşa Kemalpaşa Rekreasyon Alanı

12 Mart- Kınık Cumhuriyet Meydanı

13 Mart- Dikili Atatürk Meydanı

14 Mart- Bergama Cumhuriyet Meydanı

15 Mart- Aliağa Demokrasi Meydanı

16 Mart- Karabağlar Vatan Kapalı Pazaryeri

17 Mart- Karaburun Mordoğan Merkez

18 Mart- Çeşme Meydan

19 Mart- Urla Meydan

Bereket sofralara ulaşacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda ramazan ayında Danışma Noktaları ve Dayanışma Noktası olmayan mahallelerde 30 gün boyunca ihtiyaç sahiplerine yemek ulaştıracak. Aşevleri Şube Müdürlüğü'nce 15 bini iftar olmak üzere günlük 27 bin adet yemek üretilecek.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gaziemir, Etkinlik, Güncel, İftar, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Bereket Hem Sofralara Hem Meydanlara Yayılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı
Hurda otobüsteki yangın kamerada: 16 yaşındaki Abdullah öldü 3 gözaltı Hurda otobüsteki yangın kamerada: 16 yaşındaki Abdullah öldü; 3 gözaltı
Zonguldak’ta maden ocağında göçük 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor
Ünlü oyuncu bir telefonla kan davasını bitirdi Ünlü oyuncu bir telefonla kan davasını bitirdi
Fener taraftarının sevgilisi Asensio’ya sürpriz teklif Fener taraftarının sevgilisi Asensio'ya sürpriz teklif
16 yaşındaki kıza tacizle suçlanıyordu CHP’den kesin ihraç kararı 16 yaşındaki kıza tacizle suçlanıyordu! CHP'den kesin ihraç kararı
Adalet Bakanı Gürlek, TBMM Başkanı Kurtulmuş’u ziyaret etti Adalet Bakanı Gürlek, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u ziyaret etti
Sigaraya dev zam Sigaraya dev zam
Amedspor’dan Volkan Demirel bombası Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı
Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti
Masaj salonu görünümlü fuhuş ağına baskın Hesaplarından çıkan para inanılmaz Masaj salonu görünümlü fuhuş ağına baskın! Hesaplarından çıkan para inanılmaz

11:42
Beştepe’den çarpıcı “Umut Hakkı“ çıkışı Öcalan için tek yol var
Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
11:33
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
11:20
3 günde 10 bin prezervatif tükendi Dev organizasyon için harekete geçildi
3 günde 10 bin prezervatif tükendi! Dev organizasyon için harekete geçildi
11:08
Bahçeli yıllar sonra “püskevit“ sözlerine açıklık getirdi
Bahçeli yıllar sonra "püskevit" sözlerine açıklık getirdi
10:53
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
10:51
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
10:31
Gabriel Sara’dan ülkenin konuştuğu görüntülere ilk yorum
Gabriel Sara'dan ülkenin konuştuğu görüntülere ilk yorum
10:30
Görüntüler ortaya çıktı Tribünden hakeme skuter attılar, o anlar kamerada
Görüntüler ortaya çıktı! Tribünden hakeme skuter attılar, o anlar kamerada
09:14
Türkiye’nin dev bankası bugün satılıyor Dikkat çeken teminat detayı
Türkiye'nin dev bankası bugün satılıyor! Dikkat çeken teminat detayı
08:44
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
08:31
Fena köşeye sıkıştı Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
Fena köşeye sıkıştı! Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
08:10
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 11:54:57. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Bereket Hem Sofralara Hem Meydanlara Yayılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.