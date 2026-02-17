İzmir'de Bereket Hem Sofralara Hem Meydanlara Yayılacak

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında birlikteliği, bereketi, dayanışmayı büyütmek için 30 ilçede iftar buluşmaları düzenliyor. İlk sofra 19 Şubat'ta Gaziemir'de kurulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan ayında 30 ilçede düzenleyeceği iftar buluşmalarının takvimi belli oldu. İlk iftar sofrası, 19 Şubat'ta Gaziemir'de kurulacak. Program 19 Mart'ta Urla ile sonlanacak. Ramazan boyunca vatandaşlara 75 bin kişilik yemek sunulacak. Ayrıca İzmirli minikler için 9 bin 600 pamuk şeker dağıtılacak.

Gün gün program

İftar programı 19 Şubat tarihinde Gaziemir Atıfbey Kapalı Pazaryeri'nde kurulacak sofrayla başlayacak. Takvim şu şekilde;

20 Şubat-Bayraklı Org. Nafiz Gürman Kapalı Pazaryeri

21 Şubat- Bayındır Kapalı Pazaryeri

22 Şubat-Tire Hangar Kapalı Tren İstasyonu

23 Şubat-Buca Kozağaç Kapalı Pazaryeri

24 Şubat-Menderes Kapalı Pazaryeri

25 Şubat-Torbalı Ayrancılar Kapalı Pazaryeri

26 Şubat-Karşıyaka Volkan Vedat Akay Parkı (Alaybey İZBAN yanı)

27 Şubat Bornova Doğanlar Kapalı Pazaryeri

28 Şubat- Ödemiş Belediyesi Nikah ve Kongre Salonu

1 Mart- Çiğli Evka-2 Kapalı Pazaryeri

2 Mart-Balçova Teleferik Kapalı Pazaryeri ve Narlıdere Kapalı Pazaryeri

3 Mart- Güzelbahçe Belediye Düğün Salonu

4 Mart- Foça Yeni Foça Çok Amaçlı Spor Salonu

5 Mart- Kiraz Cem Yazan Kapalı Pazaryeri

6 Mart- Beydağ 2 Eylül Kurtuluş Parkı

7 Mart- Seferihisar Kapalı Pazaryeri

8 Mart- Menemen Cumhuriyet Meydanı

9 Mart- Selçuk Açık Pazaryeri (Türkmen Pazar Alanı)

10 Mart- Konak Kemeraltı Milli Kütüphane Caddesi

11 Mart- Kemalpaşa Kemalpaşa Rekreasyon Alanı

12 Mart- Kınık Cumhuriyet Meydanı

13 Mart- Dikili Atatürk Meydanı

14 Mart- Bergama Cumhuriyet Meydanı

15 Mart- Aliağa Demokrasi Meydanı

16 Mart- Karabağlar Vatan Kapalı Pazaryeri

17 Mart- Karaburun Mordoğan Merkez

18 Mart- Çeşme Meydan

19 Mart- Urla Meydan

Bereket sofralara ulaşacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda ramazan ayında Danışma Noktaları ve Dayanışma Noktası olmayan mahallelerde 30 gün boyunca ihtiyaç sahiplerine yemek ulaştıracak. Aşevleri Şube Müdürlüğü'nce 15 bini iftar olmak üzere günlük 27 bin adet yemek üretilecek.