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İzmir'de sağanak sonrası dereler taştı, ev ve iş yerleri su altında kaldı - Son Dakika
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İzmir'de sağanak sonrası dereler taştı, ev ve iş yerleri su altında kaldı

İzmir'in Dikili ve Bergama ilçelerinde etkili olan sağanak yağış sonrası dereler taştı. Bölgedeki birçok ev ve iş yerini su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı.

16.01.2024 - 12:51,
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İzmir'in Dikili ve Bergama ilçelerinde etkili olan sağanağın ardından derelerin taşması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar mahsur kaldı.

DERE TAŞTI

Dikili'de geceden bu yana aralıklı olarak şiddetini artıran sağanağın etkisiyle şehir merkezinden geçen Sülüklü Deresi taştı. Derenin çevresindeki sokaklarda yükselen su nedeniyle İsmet Paşa Mahallesi'nde bazı araçlar mahsur kaldı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

İzmir'de sağanak sonrası dereler taştı, ev ve iş yerleri su altında kaldı

YOLLAR TRAFİĞE KAPANDI

İlçe merkezindeki birçok sokakta suların yükselmesi nedeniyle yollar trafiğe kapatıldı. Taşkın sonrası itfaiye ve İZSU ekipleri, su tahliyesi için çalışma başlattı. Bergama'da da Kozak yolu üzerindeki İncecikler Deresi'nin taşması sonucu sosyal tesisler su altında kaldı.

İzmir'de sağanak sonrası dereler taştı, ev ve iş yerleri su altında kaldı
İzmir'de sağanak sonrası dereler taştı, ev ve iş yerleri su altında kaldı
İzmir\'de sağanak sonrası dereler taştı, ev ve iş yerleri su altında kaldı
Kaynak: AA
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