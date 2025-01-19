İzmir'de Sanat Dolu Bir Hafta - Son Dakika
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İzmir'de Sanat Dolu Bir Hafta

20-26 Ocak'ta İzmir'de birçok konser, sergi ve tiyatro etkinliği sanatseverleri bekliyor.

19.01.2025 14:47
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İzmir'de 20-26 Ocak'ta çeşitli konser, sergi, tiyatro ve performanslar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İzmir Devlet Tiyatrosu, 21-25 Ocak'ta Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Kaçaklar", Konak Sahnesi'nde "Anahtar", Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Ve Kazanan" oyunlarını sahneleyecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, sömestir tatilinde çocuklar için düzenlenen Çocuk Oyunları Tiyatro Şenliği kapsamında Bergama Kültür Merkezi'nde "Mutluluk Ormanı", Tire Belediyesi Kültür Merkezi'nde "Masal Sandığı", Kemalpaşa Belediyesi Mesire Alanı Atatürk Düğün Salonu'nda "Masal Karnavalı", Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Yıldız Kenter Sahnesi'nde "Masal Karnavalı", Kiraz Belediyesi Düğün Salonu'nda "Mucit Palyaço", Beydağ Belediyesi Kültür Merkezi'nde ise "Mucit Palyaço" oyunlarını çocuklarla buluşturacak.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) 20 Ocak'ta İzmir Türk Musikisi İcra Heyeti'nin "Musiki Hazinemizden Seçkiler" konserine ev sahipliği yapacak.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu 23 Ocak'ta Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Yunus Emre Salonu'nda "Avni Anıl Şarkıları" konseri, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası da 24 Ocak'ta AASSM'de "Murat Özülgen ve Seyhan Güngör Anısına" konseri verecek.

"Şen Dul" opereti, İzmir Devlet Opera ve Balesince 25 Ocak'ta Bornova Kültür Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde beğeniye sunulacak.

Karma resim sergisi "Hayal ve Ötesi: Çocuk Gözünden Resimler" 20 Ocak'ta, İzmir Kültür Sanat Fabrikası Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Kentte daha önce açılan İtalya Müzeler Müdürlüğünün hazırladığı Sevgili Pinokyo Sergisi 28 Şubat'a kadar Konak Metro Sanat Galerisi'nde, "Pano Karelerin Işığı" fotoğraf sergisi 2 Şubat'a kadar, Ertuğrul Tugay'ın "Dağdan Doğadan" fotoğraf sergisi 16 Şubat'a kadar AASSM'de ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Sanat Dolu Bir Hafta - Son Dakika

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