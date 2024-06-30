İzmir'de Sanayi Tüpü Patlaması: 5 Ölü, 63 Yaralı

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(İZMİR) – İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bir binanın zemin katında sanayi tüpünden meydana gelen patlamanın ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, patlama bölgesinde incelemelerde bulundu ve açıklama yaptı.

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bir binanın zemin katında sanayi tüpünden meydana gelen, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin yaralandığı patlamanın ardından çalışmalar devam ediyor.

Caddede bulunan bir pastanedeki sanayi tipi tüpün patlaması sonucu meydana gelen olayın ardından İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir olay yerine gelerek incelemelerde bulunmuşlardı.

Ekiplerin çalışmaları devam ederken son olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, patlama bölgesine geldi.

Alanda incelemelerde bulunan Memiş, olayın mağdurlarıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinlemesinin ardından olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Hayati tehlikeleri bulunmamaktadır"

Memiş, incelemelerin devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Bugün saat 14.43 sularında bulunduğumuz bu sokakta bir patlama meydana geldi. Bu patlama sonucunda maalesef beş vatandaş hayatını kaybetti. Yaklaşık 63 vatandaşımız da yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu arada yaralı sayısı epeyce fazla ancak şu ana kadar hastanelerde kalan sadece 9-10 yaralımız bulunmaktadır. Sağlık ekiplerinden, hekim arkadaşlardan, sağlık çalışanlarından aldığımız bilgiye göre onların da hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

"Binalarda zararlar ve hasarlar tespit edilmiş durumda"

Bu olayla birlikte hemen İzmir AFAD İl Müdürlüğümüzden beş ekip yaklaşık 50 personel il sağlık müdürlüğünden yaklaşık sekiz ambulans, iki UMKE ekibi, 36 personel İlçe Jandarma Komutanlığımızın hemen hemen tüm ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan kurtarma aracı, Torbalı Belediyesi'nin ekipleri, arama kurtarma ekiplerimiz bu olaya müdahale etmiştir. Ancak tabii patlama çok aniden oldu ve maalesef o ilk etapta, ilk andaki basıncın etkisiyle tesadüfen yoldan geçen vatandaşlarımızın hayatını kaybettiğini tespit etmiş bulunmaktayız. Biz bundan sonra ne yapacağız? Biz bundan sonra bu alanda kontrollü bir şekilde binalara giriş ve çıkışları sağlayacağız. Aslında belli noktalarda tamamıyla yasakladığımızı söyleyebiliriz. ve her binanın girişinde de jandarmamız bu kontrollerini sabaha kadar ihtiyaç halinde devam ettirecek. Patlamanın şiddetinden dolayı binalarda zararlar ve hasarlar tespit edilmiş durumda. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekiplerimiz ilk incelemelerini yaptılar. ve öncelikle patlamanın yaşandığı binanın ağır hasarlı olduğunu tespit ettiler. Diğer tespitler de sabah devam edecek. Sabah erken saatlerden itibaren mümkünse bu geceden de burada yaşayan, ikamet eden kardeşlerimizin ve esnafın zararlarını da inşallah tespit edeceğiz. ve bu zararları da gün içerisinde mümkünse tespit yetişirse şayet giderilmesi yönünde çaba sarf edeceğiz."

"İzmir'de devam eden orman yangınlarından dolayı zaten alandaydık"

İzmir'de iki gündür devam eden orman yangınlarına da değinen Memiş, şunları kaydetti:

"Aslında hep bu bölgedeydik. Biliyorsunuz son iki gündür İzmir'de devam eden orman yangınlarından dolayı zaten alandaydık. Tabii ki orman yangınlarının müdahalesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Şayet konutlara, yerleşim yerlerine sirayet etme durumu olursa biz AFAD olarak koordinasyonun başından beri varız ama o noktalarda daha güçlü bir şekilde koordinasyonu sağlıyoruz. Devletin bütün imkanlarını, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, özel sektörün, bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşlarının bütün imkanlarını hem bu orman yangınlarının söndürülmesi noktasında Sayın Cumhurbaşkanlığımızın koordinasyonunda ve büyük destekleriyle Sayın İçişleri Bakanımız ve bütün bakanlıklarımızın koordinasyonuyla bütün vatandaşımızın emrine amade ediyoruz. Bu yangınlar tabii bütün dünyada çok arttı. İklim değişikliğinin sonucu olduğu da değerlendiriliyor. Yani komşu ülkelerde de var. Yunanistan'da da var. Diğer ülkelerde de var. Başlamadan, büyümeden müdahale etme noktasında çok ciddi bir çaba sarf edildiğini de özellikle belirtmek isterim."