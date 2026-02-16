İfadeleri tüyler ürpertti! Genç kızları resmen ölüme terk etmişler - Son Dakika
İfadeleri tüyler ürpertti! Genç kızları resmen ölüme terk etmişler

İfadeleri tüyler ürpertti! Genç kızları resmen ölüme terk etmişler
16.02.2026 17:42  Güncelleme: 18:48
İzmir'in Menderes ilçesinde, sele kapılan otomobilde 16 yaşındaki Balımnaz Türkkal ve ablası Nergiz Türkkal'ın ölümüne ilişkin, 1'i tutuklu 2 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı. Şüphelilerden biri, Tamer Demirdaş ile araç sele kapılınca camdan çıktıklarını belirterek, "Ancak Balımnaz ve Nergis araçtan atlayamadı" derken, aracın sürücüsü Demirdaş ise "O an kendi can derdime düştüğüm için ne olduğunu anlayamadım" ifadesini kullandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde sele kapılan otomobilde Balımnaz (16) ve Nergiz Türkkal (21) kardeşler yaşamını yitirdi. Araçta bulunan şüpheliler, olayla ilgili ifadelerinde durumu aktardı. Olay sonrası tutuklanan sürücü Demirdaş, durumu nasıl kontrol edemediklerini anlattı.

KIZ KARDEŞLER SELE KAPILAN ARAÇTA CAN VERDİ

Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi Kısık Sanayi yolunda, Balımnaz Türkkal ve ablası Nergiz Türkkal ile Devran Y. ve Tamer Demirdaş'ın içinde olduğu otomobil, 5 Şubat akşamı dere üzerindeki köprüden geçerken sele kapıldı. Sel sularının önüne katıp sürüklediği otomobildeki Devran Y. ve sürücü Tamer Demirdaş kendi imkanlarıyla kurtuldu.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Devran Y. gözaltına alındı, Demirdaş kaçtı. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı arama kurtarma çalışmalarında, Balımnaz ve ablası Nergiz Türkkal'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Türkkal kardeşler, Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Jandarma ekipleri, hakkında 'Uyuşturucu imal ve satmak' ve 'Hırsızlık'tan suç kaydı ile yakalama kararı bulunan ve sele kapılan otomobili kullandığı belirlenen Tamer Demirdaş'ı yakaladı. Demirdaş, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

"YOLU BULDUĞUMDA GÜN AĞARMIŞTI"

Devran Y. ve Tamer Demirdaş'ın ifadeleri ortaya çıktı. Şüphelilerden Devran Y., "Konak Tepecik bölgesinden Balımnaz ve Nergiz'i aldık. Araçla Konak İnciraltı bölgesi taraflarında gezdik. Ardından aynı araçla Sarnıç bölgesi Yaşam Piknik Alanı'na geldik. Burada aramızda eğlendik. Saat 22.00 sıralarında Gaziemir istikametinden Torbalı istikametine doğru seyrediyorduk. Aracı yine Tamer sürüyordu. Sağ ön koltukta Nergis, sol arka koltukta ben oturuyordum. Balımnaz da yanımda oturuyordu. Menderes Torbalı yolu üzerinde hızımız 20-30 kilometreydi. Yağış çok fazla ve akıntı da vardı. Sonrasında biz arazilerin bulunduğu bir ara sokağa girdik. Burada bir anda akıntıya kapıldık. Aracın sol ön ve sol arka camlarını açtık. Ben ve Tamer, araç sele kapılınca camdan atladık. Ancak Balımnaz ve Nergiz araçtan atlayamadı. Akıntından ne zaman çıktığımı hatırlamıyorum. Tam olarak çıkış yolu bulduğumda nerede olduğumu da bilmiyordum. Yolu bulduğumda gün ağarmıştı. Ardından Tamer'in evine gittim. Ailesi Tamer'in evde olmadığını ve gelmediğini söyledi. Bunun üzerine hemen Ayrancılar Jandarma Karakolu'na gittim, olayı izah ettim" dedi.

"ARABAYLA GEÇEBİLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

Tamer Demirdaş ise "Hakkımda önceden tutuklamaya yönelik yakalama olduğu için çevirme olan yolları tercih etmiyorum. Bu yolu devamlı olarak kullanmaktaydım. Biz olay yerine vardığımızda yağmur çiseliyordu. Yol üzerinde biraz su birikintisi olmuştu ancak ben arabayla geçebileceğimi düşündüm. Hızım yaklaşık 10-20 kilometreydi. Su birikintisine doğru aracı sürdüm. Tam su birikintisi üzerindeyken araç sağ ön kısmından batmaya başladı. Araç sağa doğru gitti. Aracın akıntıya kapıldığını fark edince sol ön yolcu koltuğunun bulunduğu camdan dışarı atladım. Devran da araçtan çıktı. Ben sele kapılmaya başlayınca kendisine tutunarak kurtuldum. Araçtaki kadınların da kaçıp, kendilerini kurtardıklarını düşündüm. O an kendi can derdime düştüğüm için ne olduğunu anlayamadım. Daha sonra arkadaşımın evine gidip, sığındım. Olaydan 5-6 saat sonra arkadaşım, yeğenime haber vermiş. Kendisi bizi almak için eve geldi. Jandarmaya haber verilmesini sağlayan kişi benim. Ayrıca Devran'ın kolluk görevlilerine başvurmasını da ben kendim istedim. Tutuklamaya yönelik yakalamam olduğu için kolluk kuvvetlerine kendim başvuramadım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

