İzmir\'de Silahlı Bir Baba Çocuğunu Öldürdü, Diğerini Yaraladı ve İntihar Girişiminde Bulundu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde silahla bir çocuğunu öldürüp diğerini yaralayan kişi, intihar girişiminde bulundu.
Abdi İpekçi Mahallesi 3721 Sokak'ta ikamet eden Umut Akbaş (34), evinde tabancayla kızları Seda (10) ile Tuğçe Akbaş'ı (6) yaraladı.
Daha sonra Umut Akbaş, başına dayadığı tabancayı ateşledi.
Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yaralılar, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Tuğçe Akbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Baba ve diğer kızının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Umut Akbaş'ın psikolojik sorunlarının bulunduğu ve bir süredir ayrı yaşadıkları eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.
Yakınlarının aracılığıyla barışmak isteyen ancak teklifi reddedilen Akbaş'ın, çocuklarıyla vakit geçirmek için evde kalmalarını istediği ve eşinin bir süre evden ayrıldığı belirtildi.
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