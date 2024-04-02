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İzmir'de Silahlı Bir Baba Çocuğunu Öldürdü, Diğerini Yaraladı ve İntihar Girişiminde Bulundu - Son Dakika
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İzmir'de Silahlı Bir Baba Çocuğunu Öldürdü, Diğerini Yaraladı ve İntihar Girişiminde Bulundu

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşanan olayda, Umut Akbaş isimli bir baba, evinde tabancayla kızlarından birini öldürdü, diğerini yaraladı ve ardından intihar etmeye çalıştı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Maalesef, yaralılardan biri kurtarılamadı ve baba ile diğer kızının hayati tehlikesi devam ediyor. Olayın sebebi olarak baba Umut Akbaş'ın psikolojik sorunları ve boşanma sürecindeki problemleri olduğu belirtiliyor.

02.04.2024 06:45  Güncelleme: 06:47
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde silahla bir çocuğunu öldürüp diğerini yaralayan kişi, intihar girişiminde bulundu.

Abdi İpekçi Mahallesi 3721 Sokak'ta ikamet eden Umut Akbaş (34), evinde tabancayla kızları Seda (10) ile Tuğçe Akbaş'ı (6) yaraladı.

Daha sonra Umut Akbaş, başına dayadığı tabancayı ateşledi.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yaralılar, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Tuğçe Akbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Baba ve diğer kızının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Umut Akbaş'ın psikolojik sorunlarının bulunduğu ve bir süredir ayrı yaşadıkları eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

Yakınlarının aracılığıyla barışmak isteyen ancak teklifi reddedilen Akbaş'ın, çocuklarıyla vakit geçirmek için evde kalmalarını istediği ve eşinin bir süre evden ayrıldığı belirtildi.

İzmir\'de Silahlı Bir Baba Çocuğunu Öldürdü, Diğerini Yaraladı ve İntihar Girişiminde Bulundu
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Silahlı Bir Baba Çocuğunu Öldürdü, Diğerini Yaraladı ve İntihar Girişiminde Bulundu - Son Dakika

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