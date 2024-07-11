İzmir'de Srebrenitsa Soykırımı Anma Töreni Düzenlendi

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Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Sırplar tarafından yapılan soykırımın 29. yılı dolayısıyla İzmir'de anma töreni düzenlendi.

Konak Belediyesi, Konak Kent Konseyi ile Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneğinin öncülüğündeki tören, Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde gerçekleştirildi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, yaptığı konuşmada, Srebrenitsa'da 29 yıl önce yaşananların, barış için teslim olan insanların öldürüldüğü ve dünyanın sessiz kaldığı bir soykırım olduğunu ifade etti.

Yaşananlara hala inanamadıklarını belirten Mutlu, "Dünyada her zaman 'Savaşa hayır, barış ise hemen şimdi.' dedik. Soykırımların hepsini lanetledik, lanetlemeye devam ediyoruz. Avrupa'nın, Birleşmiş Milletlerin gözünün önünde yapılan bu katliamı unutmayacağız." diye konuştu.

Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili Cemal Şenel ise katliamların bir daha yaşanmaması ve soykırımın unutulmaması için etkinliklere devam edeceklerini söyledi.

Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Birol Özkardeşler ile Konak Kent Konseyi Genel Sekreteri Alper Yağlıdere'nin de konuşma yaptığı törenin ardından katılımcılar, Gündoğdu Meydanı'na kadar yürüyerek denize karanfil bıraktı.